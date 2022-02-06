Иракская война: Раскрыт секретный план Буша-Блэра свергнуть Саддама, - Дэвид Херст

14:58 06.02.2022 Запад планировал "продать" войну за год до вторжения

Дэвид Херст

6.02.22



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Согласно взрывоопасному совершенно секретному отчету о совещании, который удалось увидеть изданию Middle East Eye, Джордж Буш-сын сказал Тони Блэру, что он не знал, кто заменит Саддама Хусейна в Ираке, когда они свергнут его, и что ему это "было все равно".



Бывший президент США беззаботно говорил о последствиях начала вторжения на решающей встрече с премьер-министром Британии на своем ранчо в Техасе в 2002 году, почти за год до начала войны.



"Он не знал, кто займет место Саддама, если и когда мы свергнем его. Но ему было все равно. Он работал, исходя из предположения, что любой был бы лучше", - говорится в британском меморандуме, написанном Дэвидом Мэннингом, в то время главным советником Блэра по внешней политике.



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Буш полагал - но в меморандуме говорится, что он не хотел говорить об этом публично, - что "умеренный светский режим" в Ираке после Саддама окажет благоприятное влияние как на Саудовскую Аравию - близкого союзника США - так и на Иран.



Он сказал, что крайне важно обеспечить то, чтобы действия против Саддама способствовали укреплению, а не ослаблению региональной стабильности. Буш "поэтому заверил турок в том, что не может быть и речи о развале Ирака и возникновении курдского государства".



Меморандум также показывает, как еще в апреле 2002 года - более чем за восемь месяцев до того, как инспекторы ООН по вооружениям отправились в Ирак, - Блэр знал, что им, возможно, придется "скорректировать свой подход", если Саддам даст им полную свободу действий.



Считается, что это является первым упоминанием о той стратегии, которая закончилась созданием печально известного "сомнительного досье" из сфабрикованных разведданных, обосновывающих необходимость войны, ключевые детали которой позже были признаны ложными.



Меморандум подтверждает основные выводы общественного расследования войны, проведенного Джоном Чилкотом, который в 2016 году пришел к выводу, что Британия решила присоединиться к вторжению до того, как были изучены мирные варианты, что Блэр намеренно преувеличил угрозу, исходящую от Саддама, и что Буш проигнорировал советы по послевоенному планированию.



Меморандум был написан Дэвидом Мэннингом, главным советником Блэра по внешней политике, на следующий день после встречи на ранчо президента в Кроуфорде, штат Техас, в субботу 6 апреля 2002 года.



Помимо Буша и Блэра, с обеих сторон присутствовало лишь несколько официальных лиц, и большая часть дискуссий между двумя лидерами проходила один на один.



У американского президента и британского премьер-министра сложились особенно тесные отношения после терактов "Аль-Каиды" * в США 11 сентября 2001 года, после которых Блэр пообещал "стоять плечом к плечу с нашими американскими друзьями". Эти двое доверяли друг другу больше, чем некоторым своим коллегам.



Британия была ключевым сторонником и участником возглавляемого США вторжения в Афганистан в октябре 2001 года. Ирак, который долгое время подвергался санкциям ООН, введенным в связи с оружейными программами Саддама Хусейна, также находился в поле зрения США с момента начала так называемой "войны с терроризмом".



В другом меморандуме, отправленном Блэру за несколько недель до встречи в Кроуфорде, Мэннинг сообщил, что Кондолиза Райс, советник Буша по национальной безопасности, сказала ему за ужином, что Буш действительно нуждается в поддержке и совете Блэра, поскольку он был возмущен той реакцией, с которой он столкнулся в Европе.



"Исключительно секретный"

В то время план развязывания войны был тщательно охраняемым секретом даже в высших военных кругах США. Мэннинг отмечает, что только "очень маленькая ячейка" в Центральном командовании США (Centcom) участвовала в составлении этих планов, в то время как большинство высокопоставленных военных чиновников оставались в неведении.



Тогда Блэр был обеспокоен возможностью того, что Саддам впустит инспекторов ООН и позволит им заниматься своими делами, что впоследствии и произошло. Инспекторы прибыли в Ирак в ноябре 2002 года и оставались там до 18 марта 2003 года, кануна возглавляемого Соединенными Штатами нападения на страну.



В феврале 2003 года главный инспектор ООН Ханс Бликс сообщил Совету Безопасности, что Ирак, как представляется, сотрудничает с инспекциями, и заявил, что никакого оружия массового уничтожения обнаружено не было.



Блэр сказал Мэннингу после частной беседы с президентом США: "Буш признал, что существует лишь вероятность того, что Саддам позволит им войти и заняться своими делами. Если бы это произошло, то нам пришлось бы соответствующим образом скорректировать наш подход".



Фурор по поводу рыцарства

Меморандум Мэннинга впервые просочился в Daily Mail на фоне общественного негодования по поводу присвоения Блэру рыцарского звания. В Middle East Eye была передана копия текста меморандума, который издание публикует в полном объеме. С тех пор петиция об отмене рыцарского звания Блэру собрала более миллиона подписей.



Этот меморандум - второй, написанный Мэннингом по Ираку, и увидевший свет. В 2004 году газета Daily Telegraph опубликовала подробную информацию о меморандуме британского дипломата Блэру, касающегося подготовки к саммиту в Кроуфорде. Датированный 13 марта 2002 года, меморандум Мэннинга рассказывает Блэру об ужине с Райс и их выводе о том, что провал - "не вариант".



Мэннинг пишет: "Ясно, что Буш благодарен вам за поддержку и отметил, что вы подвергаетесь критике. Я сказал, что вы не сдвинетесь с места в своей поддержке смены режима, но вам приходится управлять прессой, парламентом и общественным мнением, которое сильно отличалось от всего, что было в Штатах. И вы также не сдвинетесь с места, настаивая на том, что, если мы будем добиваться смены режима, то это должно быть сделано очень тщательно и привести к правильному результату. Провал не вариант".



Мэннинг сообщил Блэру, что вопрос об оружейных инспекциях "должен решаться таким образом, чтобы убедить европейское и более широкое общественное мнение в том, что США осознают… настойчивость многих стран в отношении правовой основы".



Во время самого визита Блэру сказали, что Буш захочет поковыряться в его мозгах. "Он также хочет вашей поддержки. Он все еще страдает от комментариев других европейских лидеров по поводу его политики в отношении Ирака".



Блэр получил ряд предупреждений от высокопоставленных советников непосредственно перед саммитом. Питер Рикеттс, советник британского правительства по национальной безопасности, написал Блэру, что попытки установить связь между Ираком и "Аль-Каидой" были "пока откровенно неубедительными".



Даже если бы они успешно доказали, что угрозу, исходящую от Ирака, следует воспринимать всерьез из-за применения этой страной химического оружия в войне 1980-х годов против Ирана, "у нас все еще остается проблема заставить общественное мнение признать неизбежность угрозы со стороны Ирака. Это то, о чем премьер-министру и президенту необходимо откровенно поговорить".



Стро, тогдашний министр иностранных дел, написал Блэру 25 марта 2002 года, что награды от Кроуфорда будут невелики, а риски - высоки. Он предупредил о "двух легальных слоновьих ловушках". Стро написал, что смена режима в Ираке сама по себе не является оправданием для военных действий, отметив, что "это может быть частью метода любой стратегии, но не целью".



Второй вопрос заключался в том, потребует ли какая-либо военная акция нового мандата Совета Безопасности ООН. "США, скорее всего, будут возражать против любой идеи о новом мандате. С другой стороны, вес юридической консультации здесь заключается в том, что вполне может потребоваться новый мандат", - написал Стро.



"Хотя это очень маловероятно - учитывая позицию США, - проект резолюции против военных действий с 13 голосами „за" (или „воздержались") и двумя ветирующими „против" может сыграть здесь очень плохо".



Почти из первых уст

Меморандум Мэннинга действительно появился во время расследования по Ираку, но так и не был опубликован и лишь косвенно был упомянут Родериком Лайном, членом следственной группы, когда Мэннинг давал показания в 2010 году. Обращаясь к Мэннингу, Лайн сказал: "Очевидно, вы были самым близким к разгадке этого вопроса человеком". Далее Лайн спросил Мэннинга, был ли Кроуфорд решающим фактором для Блэра. Мэннинг ответил, что в Кроуфорде ему показалось, что мышление США "пошло на убыль".



Буш сформировал команду и попросил ее членов предоставить ему варианты, и позже некий британский чиновник был приглашен в штаб-квартиру Centcom в Тампе, штат Флорида, чтобы посмотреть, каковы эти варианты, сказал он.



Когда с ним связались для комментариев, представитель Мэннинга сказал мне: "Сэр Дэвид хотел бы повторить, что во всей переписке, относящейся к этому периоду, ему нечего добавить к доказательствам, которые он дал в ходе расследования Чилкота". Middle East Eye, кроме того, обращались за комментариями к Бушу и Блэру.



Автор: Дэвид Херст - David Hearst - главный редактор журнала Middle East Eye. Он был главным иностранным ведущим обозревателем The Guardian, бывшим заместителем иностранного редактора, европейским редактором, руководителем Московского бюро, европейским корреспондентом и корреспондентом в Ирландии. Он пришел в "Гардиан" из "Скотсмена", где был корреспондентом по образованию.



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения издателя.



* "Аль-Каида" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена. Источник - svpressa.ru

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