 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 06.02.2022
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17:21  Кыргызский скульптор Тамила Маматова создала прекрасные бюсты Ч.Айтматову и актрисы Таттыбубу Турсунбаевой
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Суббота, 05.02.2022
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16:17  В Таджикистане в ДТП погиб известный певец Дамирбек Олимов
16:11  Позорный провал США замаскирован под "ликвидацию главаря террористов"
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Пятница, 04.02.2022
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Кыргызский скульптор Тамила Маматова создала прекрасные бюсты Ч.Айтматову и актрисы Таттыбубу ТурсунбаевойКыргызский скульптор Тамила Маматова создала прекрасные бюсты Ч.Айтматову и актрисы Таттыбубу Турсунбаевой
17:21 06.02.2022

Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Тамила Маматова создала еще один шедевр - бюст Таттыбубу Турсунбаевой

Скульптор Тамила Маматова создала бюст актрисы Таттыбубу Турсунбаевой. Фото появились в социальных сетях.

Эта работа выполнена из глины. Позже мастер намерена выполнить ее из камня и выставить в фойе Кыргызского драматического театра.

Ранее кыргызстанцы восхитились другой работой скульптора - памятником народному писателю Кыргызстана Чингизу Айтматову.

"Памятник Чингизу Айтматову является моей дипломной работой, выполненной в Питере в 2017-м. На него ушло около года. Я выросла на произведениях писателя. Поэтому у меня всегда было желание сделать ему памятник. Он сделан из глины, в будущем хочу изготовить его из бронзы и установить в хорошем месте", - рассказывала 24.kg Тамила Маматова.

Она родилась в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Первое художественное образование получила в Национальной академии художеств имени Тургунбая Садыкова, второе - в Академии художеств имени Ильи Репина в Санкт-Петербурге.

Источник - 24.kg
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