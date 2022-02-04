Кыргызский скульптор Тамила Маматова создала прекрасные бюсты Ч.Айтматову и актрисы Таттыбубу Турсунбаевой

17:21 06.02.2022

Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Тамила Маматова создала еще один шедевр - бюст Таттыбубу Турсунбаевой



Скульптор Тамила Маматова создала бюст актрисы Таттыбубу Турсунбаевой. Фото появились в социальных сетях.



Эта работа выполнена из глины. Позже мастер намерена выполнить ее из камня и выставить в фойе Кыргызского драматического театра.



Ранее кыргызстанцы восхитились другой работой скульптора - памятником народному писателю Кыргызстана Чингизу Айтматову.



"Памятник Чингизу Айтматову является моей дипломной работой, выполненной в Питере в 2017-м. На него ушло около года. Я выросла на произведениях писателя. Поэтому у меня всегда было желание сделать ему памятник. Он сделан из глины, в будущем хочу изготовить его из бронзы и установить в хорошем месте", - рассказывала 24.kg Тамила Маматова.



Она родилась в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Первое художественное образование получила в Национальной академии художеств имени Тургунбая Садыкова, второе - в Академии художеств имени Ильи Репина в Санкт-Петербурге.