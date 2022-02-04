 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 06.02.2022
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Суббота, 05.02.2022
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Пятница, 04.02.2022
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    Узбекистан   | 
Сажать, не пересажать... Шавкат Мирзиеев вскрыл приписки при посадке деревьев
17:24 06.02.2022

Президент заявил о приписках при посадке деревьев
Шавкат Мирзиеев заявил, что не верит в цифры по посадке деревьев в рамках объявленной им программы "Яшил макон". Он также сообщил, что бывший хоким Юнусабадского района Жахонгир Иброхимов был освобожден от должности из-за невыполнения плана по посадке деревьев.

Бывший хоким Юнусабадского района Ташкента Жахонгир Иброхимов был отправлен в отставку из-за невыполнения плана по посадке деревьев. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиеев на совещании 2 февраля, сообщила программа Хайруллы Нуриддинова "Менимча" ("По-моему") на телеканале "Узбекистан 24".

Глава государства раскритиковал "равнодушие" к вопросу посадки деревьев. Он заявил, что хоким Юнусабадского района не выполнил план осенней посадки деревьев.

"Хоким Юнусабадского района уволен за выполнение плана по посадке более 20 тысяч фруктовых деревьев осенью всего на 43%. Абдулла Нигматович (премьер-министр Абдулла Арипов - ред.), дайте другим тоже оценку, не нужны [такие]. Поставим молодых людей", - сказал президент.

Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что отставка Жахонгира Иброхимова должна стать примером для других.

В ноябре была запущена общенациональная программа "Яшил макон" ("Зеленое пространство") по ежегодной высадке 200 миллионов деревьев. Президент заявил, что не верит в цифры по посадке деревьев на местах.

"В каждом своем выступлении я говорил, чтобы не относились к этому формально или не делали приписок. Я все равно не верю в этим цифры. У нас на местах болезнь - делать приписки. Мы научились этому в СССР - делать приписки по хлопку. Никто не даст гарантии, что и здесь нет приписок. Кому это надо? Для кого вы занимаетесь очковтирательством? Для меня? Мне это не нужно. Я хорошо осведомлен о реальном положении дел, особенно в Самарканде, Ташкенте, Джизаке", - заявил он.

Жахонгир Иброхимов был назначен хокимом год назад, в январе 2021 года. Президент тогда комментировал его назначение так: "Я сказал Ибрагимову, либо ты выполнишь задачи по Юнусабаду, либо ты не оправдаешь доверие. Поэтому он прибыл в этот район с раскладушкой. Он будет спать на ней не в хокимияте, а вместе со своей командой - в махалле сектора… Если ему не нравится запах махалли, то уйдет. Мне нравится запах махалли. Запах махалли - голос народа".

24 января новым хокимом Юнусабадского района стал Бохадир Абдувалиев, ранее работавший заместителем прокурора Ташкента.

Источник - gazeta.uz
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