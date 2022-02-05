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Стертое прошлое: 10 исторических зданий, которые потерял Душанбе за последние десять летСтертое прошлое: 10 исторических зданий, которые потерял Душанбе за последние десять лет
00:01 07.02.2022

Гафур Шерматов, Asia-Plus

Это не просто здания, это наша история, она должна остаться хотя бы в памяти.

Дом на ул. Рудаки, где проживала звезда советского балета, великая балерина Малика Сабирова.

За последние десять лет в Душанбе снесли немало исторических зданий. Почти все эти сносы вызвали большой резонанс в обществе, так как, все эти здания нужно было сохранить, прежде всего, как историческое наследие в память о тех людях, которые в них работали и жили. Кстати, именно эти дома и формировали исторический облик, и дух нашего Душанбе.

Ликвидация исторических сооружений старого Душанбе в первую очередь говорит о разрыве между цивилизацией и культурой, об отсутствии между ними тесной преемственности. К сожалению, эту целостность восстановить уже невозможно, но говорить об этом необходимо постоянно, чтобы не разрушалось хотя бы то, что осталось.

Ниже подборка исторических зданий советской эпохи, которых навсегда лишился Душанбе:

Дом дехканина. В стенах этого известного здания произошли важные исторические события и были приняты многие политические решения, которые, в дальнейшем сказались на судьбе нашей страны.

15 – 19 октября 1929 года 3-й Чрезвычайный Съезд Советов ТАССР, состоявшийся в Доме дехканина, принял историческую декларацию о преобразовании ТАССР в Союзную Таджикскую Советскую Социалистическую республику, входящую в состав СССР, и Таджикистан стал 7-й республикой СССР.

Вплоть до начала 40-х годов в этом здании проходили заседания Верховного Совета Таджикской ССР и другие общественные собрания и съезды. С трибуны сцены Дома дехканина выступали такие известные люди как Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур, Садриддин Айни, Мирзо Турсун-Заде, Бободжан Гафуров, Валериан Куйбышев, Юлиус Фучик, Александр Ферсман, Евгений Павловский, Семен Буденный, Расул Гамзатов, Чингиз Айтматов, Павел Лукницкий и многие другие. Почти 80 лет в здании работал русский драматический театр им В. Маяковского.

Здание ЦК КП Таджикистана, построенное в 1957 по проекту заслуженного архитектора республики Стефана Лукича Анисимова. В советские годы в здании работали главы Советского Таджикистана Бободжан Гафуров, Турсунбой Ульджабаев, Джаббор Расулов, Рахмон Набиев, Кахар Махкамов.

Здание Совета народных комиссаров Таджикской ССР (1932 г.), арх. Петр Ваулин, Душанбе 2013 г. В этом историческом здании работали Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур, Абдурахим Хаджибаев, Чинор Имомов, Дмитрий Протопопов, Сурен Шадунц, Мамадали Курбанов, Григорий Бройдо,Урумбай Ашуров, Мирза Гусейнов и многие другие государственные деятели республики, сыгравшие ключевую роль в создании таджикской государственности.

В 1947 году Глава Советского Таджикистана, Бободжан Гафуров поставил задачу перед Союзом архитекторов и Союзом художников Таджикистана создать памятник, посвященный 25-летию создания Таджикской Республики. Министерством культуры Таджикской ССР был проведен республиканский конкурс на лучший проект памятника, обладающего высоким идейным и архитектурно-художественным уровнем, завершенностью ансамблевого решения.

Конкурсная комиссия признала эскизную модель Елены Татариновой лучшей. Высота колонны составляла более 20 метров. На восьми гранях пьедестала были установлены портальные плиты и только на четырех многофигурные барельефы в память о героическом прошлом Таджикского народа и обретении им государственности.

Строительство колонны продолжалось почти 10 месяцев, но полностью достроить ее к намеченному сроку не успели, слишком сложное сооружение. Окончательно строительство колонны было завершено только через 10 лет в 1954 году. Барельефы и герб Елена Татаринова готовила из римского бетона – смеси песка и мелкой щебенки, где в качестве их связующего применялись известь и алебастр. Внутри колонна была полая: в ней находилась лестница, ведущая к гербу на капители.

Однажды в одном из интервью Елену Татаринову спросили, почему четыре портальные плиты из восьми остались без барельефов? На, что она ответила: "Они обязательно появятся, ведь за ними скрыто будущее истории новых поколений и свершений таджикского народа".

Колонна на площади им. Ленина (И. Сомони) многие годы была визитной карточкой столицы, являясь ее географическим центром.

Здание Горисполкома (мэрии) 1954 г. Душанбе арх. Стефан Лукич Анисимов. Резиденция душанбинских градоначальников многие, из которых оставили свой яркий след в истории Душанбе.

Один из первых трехэтажных домов в Душанбе, 1937 г., арх. Петр Ваулин, известный как, "Дом с амфорами". Здесь жили известные деятели культуры и искусства, партийные и правительственные служащие Таджикистана.

В доме проживал Николай Давыдович Свириденко - главный инженер проекта и начальник строительства Большого Ферганского и Большого Гиссарского Каналов. Сначала переименовали улицу названую в его честь, а позже снесли и дом, где он жил. А ведь многие специалисты, пребывающие в республику, независимо от их национальной принадлежности трудились во благо Таджикского народа.

Забывать об этом кощунственно.

Дом на улице Пушкина. В этом доме с 1942 по 1944 гг. жил Евгений Шварц, выдающийся советский драматург, прозаик, сценарист. Его имя еще при жизни автора стало символом детства, дружбы и любви, победы добра над злом.

Написанные им пьесы-сказки и сценарии блистательных художественных фильмов вошли в сокровищницу мировой литературы и кинематографии: "Золушка", "Марья-искусница", "Снежная королева", "Доктор Айболит","Обыкновенное чудо".

В этом доме он написал свою лучшую сказку – Дракон.

В этом старом сталинабадском доме, в бывшем Газетном переулке провел свое детство русский прозаик, поэт и драматург Владимир Николаевич Войнович, автор романа "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина".

Владимир Войнович родился в Сталинабаде, в семье журналиста, ответственного секретаря республиканской газеты "Коммунист Таджикистана" Николая Павловича Войновича.

Квартал жилых домов известных, как – "дома с арками" (1956 г.) на улице Рудаки (Ленина). арх. Николай Баранов (Главный архитектор Ленинграда), автор первого Генерального плана Душанбе.

Архитектор сумел создать прекрасный архитектурный ансамбль, с учетом хорошего восприятия с различных точек обзора, приняв за основу, трехчастную композицию, с четырехэтажным корпусом в центре и двумя боковыми трехэтажными.

В этих домах проживала вся элита отечественной интеллигенции - композиторы, писатели, поэты среди которых М. Рахими и многие-многие другие известные люди Таджикистана.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644181260
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