Несокрушимый нарциссизм США, - А.Бартош, А.Летяго

00:04 07.02.2022 Несокрушимый нарциссизм



Внешнюю политику США определяет синдром национальной исключительности



Об авторе: Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов; Анатолий Григорьевич Летяго – доктор технических наук, профессор Академии военных наук



Капитолия разъяренной толпой 6 января 2021 года стал кульминацией поляризации американского общества. Фото Reuters

Скандальные выборы президента в 2020 году, штурм Капитолия и другие внутренние неурядицы, поставившие США на грань гражданской войны, бесславное завершение войны в Афганистане с новой силой проявили порочность ряда системных основополагающих признаков политической культуры США, развивавшихся в течение длительного исторического периода. Сегодня тенденции в трансформации политической культуры США представляют не только исторический интерес. Понимание их важно в контексте переговоров по обеспечению правовых гарантий безопасности России со стороны США и НАТО и общения с представителями американских политических элит по другим злободневным вопросам.



ПРОВОКАТОР И ЕГО ДИАГНОЗ



Вот достаточно свежий пример. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию в Казахстане, что называется, блеснул эрудицией. Он заявил, что размещение российского миротворческого контингента в Казахстане является серьезной ошибкой. И при этом хамовато "пошутил": "Когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти".



Реакция МИД РФ не заставила себя ждать. Российские дипломаты преподали американцу урок, напомнив, что именно США позволяли себе развязывать войны в других странах на протяжении всей своей истории. "Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным", – заявили представители российского дипломатического ведомства.



Антироссийский выпад американского дипломата – не просто глупая шутка. Это подстрекательское заявление, направленное на разжигание вражды между казахами и русскими, сделанное в духе традиционной англосаксонской политической культуры. В условиях накаленной обстановки в стране последствия могут не заставить себя ждать.



Отклоняющиеся от нормы особенности поведения американцев нередко объединяют единым диагнозом: "синдром национальной исключительности".



В медицине под синдромом принято понимать совокупность симптомов, представляющих собой комплекс органически связанных между собой признаков, стереотипов поведения, объединенных единым механизмом возникновения и развития. Этот медицинский термин вполне приложим к анализу политики и политической культуры США, для которой сегодня свойственны признаки катастрофического слома представлений американцев о своем месте в мире.



Особенно ярко признаки изменений в представлениях американских элит проявились после скандального завершения 20-летней операции США и НАТО в Афганистане.



ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ США



Присущие многим поколениям американцев завышенное самомнение и самопровозглашенное право на исключительность мало меняются с течением времени, наследуются в сознании поколений и считаются "истинно американскими".



В концентрированном виде постулаты политической культуры США изложены Збигневом Бжезинским в работе "Великая шахматная доска (Главенство Америки и ее геостратегические императивы)". В ней рельефно обозначаются идеи о величии, исключительности, незаменимости, совершенстве США в деле руководства миром. Однако авторство этого имперского гимна принадлежит не Бжезинскому.



На генетическом уровне в матрицу сознания американских граждан, от "человека с улицы" и до президента, в течение более чем 200-летней истории существования США как государства намертво впечатались несколько постулатов – стереотипов поведения, определяющих отношения с внешним миром.



Во-первых, это непоколебимая вера в универсализм, в пригодность для всего человечества американских ценностей, включая модель государственного устройства. В основе этой веры лежит самовосприятие народа как богоизбранного, исключительного. Вначале последствия подобной идеологии сполна испытали на себе коренные жители континента. Затем народы Латинской Америки. А сегодня такое видение собственного предназначения Вашингтон проецирует на весь мир.



Во-вторых, еще одна хроническая болезнь Америки связана с неадекватной оценкой происходящих в мире перемен. С безоглядной опорой на силу, с неспособностью гибко приспосабливаться к новым политическим реалиям, с привычкой следовать стереотипам в оценке международной обстановки, с игнорированием уроков истории, с использованием двойных стандартов.



В-третьих, национальный нарциссизм и самолюбование не позволяют американским правящим элитам воспринимать внешний мир во всем его многообразии и сложности. Прямолинейные действия США в отношениях с Россией и Китаем, на Украине, в Сирии и Афганистане демонстрируют привычку к формированию упрощенных, универсальных схем и доктрин, игнорирующих разнообразие и сложность мира. Подобные неадекватные оценки заметно сужают возможности восприятия реалий жизни других государств, затрудняют понимание факта, что сегодня Вашингтон не единственный, а всего лишь один из нескольких важнейших игроков на мировой шахматной доске.



Посол России в США Сергей Кисляк, работавший в Вашингтоне в 2008–2017 годах, говорит: "Они убеждены, что должны управлять всеми. Вместо того чтобы сесть и вместе выработать единую линию, они пытаются руководить всей планетой. Это одна из характерных трудностей в общении с американцами. Будучи в политически перенапряженном, наэлектризованном состоянии, они напринимали столько формальных решений, которые мешают сотрудничеству, что преодолевать их даже в хороших условиях будет очень непросто. Такое их состояние, к сожалению, надолго".



Нынешние конвульсии, сотрясающие страну, еще раз продемонстрировали, как претензии на универсализм американского образа жизни приводят к безоглядному отрицанию колоссального многообразия окружающего мира. К абсолютизации модели государственности и рыночной экономики, которая якобы пригодна для всех стран и народов независимо от их истории, культуры, религии, этнической принадлежности. И в конечном итоге – к краху во внешней и во внутренней политике.



ИНДЕКС САМОЛЮБОВАНИЯ



Отказ принять за эталон модель США (особенно если речь идет не о западном государстве и не о союзнике по НАТО) воспринимается американской элитой почти как унижение, как отрицание их превосходства и считается абсолютно неприемлемым.



Отсюда крайние проявления политического нарциссизма. Сегодня он является не просто высшей степенью самолюбования, а превратился в настоящую эпидемию. И наряду с другими стереотипами американской политической культуры порождает экономические и военные кризисы, разрушает межгосударственные отношения, ставит мир на грань катастрофы.



Эпидемия самолюбования началась не вчера. Выдающийся американский писатель Марк Твен в 1906 году отметил: "Не знаю, к худу или к добру, но мы продолжаем поучать Европу. Мы занимаемся этим уже более ста двадцати пяти лет. Никто не приглашал нас в наставники, мы навязались сами. Ведь мы – англосаксы. Прошлой зимой на банкете в клубе, который называется "Дальние Концы Земли", председательствующий, отставной военный в высоком чине, провозгласил громким голосом и с большим воодушевлением: "Мы – англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет". Если перевести эту выдающуюся декларацию (и чувства, в ней выраженные) на простой человеческий язык, она будет звучать примерно так: "Мы, англичане и американцы, – воры, разбойники и пираты, чем и гордимся".



Гордыни этой поубавилось после поражений во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, в ходе текущей внутриполитической турбулентности в США. Фото гордых англосаксов, целующих ботинки своим афроамериканским согражданам, о многом говорят. Но надолго ли такое прозрение? Бациллы нарциссизма живучи. И, что самое опасное, они поражают в первую очередь правящие круги США.



Нарциссизм – свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюбленности и завышенной самооценке, в большинстве случаев не соответствующей действительности. Американский исследовательский Pew Research Center провел опрос экспертов на тему "Нарциссизм президентов США", охватывающий период от Джорджа Вашингтона до Буша-младшего.



На первых местах по положительному уровню нарциссизма оказались Линдон Джонсон (рейтинг 1,652), Теодор Рузвельт (1,641), Джон Кеннеди (0,890), Ричард Никсон (0,864), Билл Клинтон (0,730), Джордж Буш-младший (0,489).



Отрицательный индекс нарциссизма как показатель скромности и отсутствия завышенной самооценки характерен для президентов США, как правило, прошедших суровую школу жизни – непосредственных участников войн, а не только политических баталий. В их числе Джордж Вашингтон (–0,212), Дуайт Эйзенхауэр (–0,240), Джеральд Форд (–0,492), Джимми Картер (–0,220), Джордж Буш-старший (–0,399).



Временной тренд повышения рейтинга положительного нарциссизма показывает, что к политическому нарциссизму наиболее склонны президенты США, занимавшие этот пост в течение последних десятилетий. Им в наибольшей степени свойственно стремление продемонстрировать свои достоинства, использовать все возможности для привлечения к себе внимания, отрицать собственные слабости, совершать безнравственные поступки (вспомним импичмент Ричарда Никсона и скандал вокруг поведения Билла Клинтона). По-видимому, атмосфера нарциссизма сгущается в политических и бизнес-офисах страны, где созревают претенденты на высший государственный пост.



АГРЕССИЯ



В сфере международных отношений, казалось бы, чисто медицинский вопрос о том, является ли нарциссизм болезненным расстройством личности или некой ее безобидной особенностью, приобретает практическое измерение.



У медиков пока нет ясности по диагностике. Американская психиатрическая ассоциация недавно исключила нарциссизм из перечня диагнозов, которые могут ставить врачи. Российские и европейские специалисты следовать этому примеру пока не собираются.



Болезненные проявления нарциссизма нередко обусловливают стойкое нежелание многих представителей американских правящих элит признавать объективный характер перемен в современном мире, вызывают хроническую неспособность к поиску компромиссных решений и переговорам, к самоограничению государства в международных отношениях.



Одним из следствий становятся кровопролитные войны. Так, главным внешнеполитическим событием периода президентства Линдона Джонсона стала война во Вьетнаме, Билла Клинтона – кровавая агрессия против Югославии.



Джордж Буш-младший и его советники-неоконсерваторы проигнорировали не только уроки Вьетнама, но и свежий опыт войны в Персидском заливе 1990–1991 годов и инициировали вторжение в Афганистан в 2001-м, а затем нападение на Ирак в 2003-м.



Сегодня неспособность правящей элиты США найти приемлемое для обеих сторон решение в отношениях с Россией, Китаем, КНДР, Ираном и некоторыми другими странами грозит крупномасштабным конфликтом.



Та же американская исследовательская компания Pew Research Center недавно опубликовала данные социологического опроса, проведенного среди 2 тыс. жителей США, на тему: "Какой президент проделал лучшую работу за всю вашу жизнь?" В ответе на вопрос респондентам можно было назвать две фамилии.



31% опрошенных посчитали лучшим американским президентом Барака Обаму. На второе место его поставили еще 13% респондентов. За Обамой следует Рональд Рейган: 21% опрошенных поставили его на первое место и 10% – на второе. На третьем месте – Билл Клинтон (13 и 19% соответственно).



Как представляется, среди различных причин популярности президентов важное место занимает их способность избежать военных конфликтов, которые могли бы нанести ущерб объектам на национальной территории США и привести к значительным жертвам среди населения и собственных военнослужащих. Так, высокий рейтинг Обамы можно увязать с тем, что во время президентства лауреата Нобелевской премии мира США не развязали ни одной войны.



Рейган в 1983 году приказал американским силам вторгнуться в Гренаду под предлогом помешать советско-кубинскому строительству на острове. Операция "Вспышка ярости" стала первой крупной военной операцией, проведенной американскими силами после вьетнамской войны. Несколько дней боев привели к американской победе, 19 американцев погибло, 116 солдат получили ранения.



Клинтон стал инициатором агрессии США и НАТО против Югославии в марте 1999 года. Страна была разрушена ракетно-бомбовыми ударами, погибли сотни мирных жителей. Американцы потерь не понесли.



ВОЙНА НА УДАЛЕНИЕ



Таким образом, одним из краеугольных камней американской внешней политики и стратегической культуры остается стремление США нанести максимальный ущерб другим, действовать при этом подальше от национальной территории и обеспечить минимум собственных потерь.



Сегодня исторический опыт относительно безнаказанного участия Америки в военных конфликтах современности может сыграть злую шутку в отношениях с противниками, обладающими современными высокоточными и дальнобойными средствами поражения, включая ядерные. Что может привести к ударам по американской национальной территории и вызвать неисчислимые жертвы с обеих сторон.



Стремление американских элит избежать угроз национальной территории и минимизировать собственные потери влечет использование широкого спектра методов силового и несилового воздействия Вашингтона на страны, стремящиеся проводить независимую внешнюю политику. Прибегая к стратегии гибридной войны, США тщательно маскируют реальные, прежде всего экономические, причины вмешательства в чужие внутренние дела с целью десуверенизации государств, их перевода под внешнее управление.



И наконец, важной особенностью американского внешнеполитического сознания выступает крайне упрощенное черно-белое восприятие внешнего мира, где все народы и государства делятся на "своих" и "врагов". При этом США выступают воплощением "вселенского добра", а противоположная сторона – столь же "всеобщего зла". Отсюда тезис Рейгана "СССР – империя зла" и нынешняя демонизация России как источника всех бед в современном мире.



8-1-2-t.jpg

Опыт относительно безнаказанного участия

Америки в военных конфликтах может сыграть

злую шутку в отношениях с противниками,

обладающими современными высокоточными и

дальнобойными средствами поражения,

включая ядерные. Фото с сайта www.dvidshub.netАФГАНИСТАН КАК МОМЕНТ ИСТИНЫ

В мире в последнее время крепнет осознание того, что международная система движется к новой эре интенсивного, а иногда и ожесточенного стратегического противоборства между великими государствами: Россией, Китаем и США.



В докладе Исследовательской службы Конгресса США "Возобновление конкуренции великих держав: последствия для обороны" (21.12.21) отмечено, что соревнование за власть с Китаем и Россией глубоко изменило разговор о проблемах обороны США по сравнению с тем, что было в эпоху после холодной войны. Контртеррористические и военные операции США на Ближнем Востоке, которые были в центре обсуждения вопросов обороны США после атак 11 сентября 2001 года, перестали быть доминирующим элементом в разговоре. Теперь делается новый или обновленный акцент на многих других аспектах внешней политики – от конкуренции великих держав до возможности противодействия гибридной войне и тактике серой зоны.



Одной из точек противоборства между США, Россией и Китаем является Афганистан. Оценки состояния и перспектив развития событий на афганском треке различны.



Россия на смену власти в Афганистане, в отличие от Запада, реагирует спокойно. Москва готова сотрудничать с талибами (пока официально запрещенными в России), но на определенных условиях. Одно из них – безопасность Центральной Азии.



По-видимому, перед российской дипломатией и военными будет стоять задача придерживаться "двойной стратегии" в отношении новой ситуации в Афганистане: пытаться договориться с талибами о не поддержке террористической организации "Аль-Каида" (запрещенной в России) и одновременно оказывать поддержку Таджикистану и другим республикам региона, если будут столкновения на границе. Ключевым вопросом для России будет: ограничатся ли талибы созданием "национального проекта исламского халифата" или будут сотрудничать с исламистско-джихадистскими силами, которые преследуют цели за пределами региона, как это было 20 лет назад.



В странах СНГ и ОДКБ к нынешнему афганскому руководству относятся по-разному. Стремление ряда стран к диалогу и сотрудничеству с талибами соседствует с явно враждебным отношением к ним со стороны других правительств. Но все осознают реальную возможность экспорта нестабильности из Афганистана на постсоветское пространство, а значит, необходимость военного укрепления границы и сотрудничества с Россией. Задача российской дипломатии – закрепить такое понимание на долговременную перспективу.



Уход американцев из Афганистана и смена там правительства открыли дорогу для распространения "мягкой силы" Китая. Пекин напрямую не вмешивается во внутренние дела Афганистана, но предпочитает действовать через инвестиции и развитие общих проектов.



Тем временем после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" в США пытаются подвести некоторые итоги его правления.



ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ



В одобренном президентом Байденом в ноябре 2021 года "Обзоре глобальной расстановки сил" (Global Posture Review) подтверждается, что Ближний Восток остается для Пентагона зоной нестабильности после длительных войн в Ираке и Афганистане.



В этих условиях сохраняющиеся глобальные обязательства США требуют обеспечить готовность и модернизацию американских ВС. Что предполагает постоянное внесение изменений в оценку расстановки сил на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность оперативно развернуть силы в регионе в зависимости от угрозы.



Обзор в первую очередь предусматривает активизацию сдерживания Китая и России, в том числе и на Ближнем Востоке. ВС США усилят войскa и базы, направленные против Китая и России, сохранив войска на Ближнем Востоке в адекватном объеме для сдерживания Ирана и джихадистских группировок.



Важным показателем изменений оценок обстановки в Афганистане стали итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в декабре прошлого года в Риге. Министры подвели итоги операции в Афганистане и пришли к выводам, которые будут определять подходы альянса в будущих военных конфликтах.



Во-первых, министры отметили, что уровень амбиций международного сообщества в Афганистане вышел далеко за рамки стратегии разрушения убежищ террористов. И что в будущем союзники должны постоянно оценивать стратегические интересы, ставить достижимые цели и осознавать опасности расширения миссии.



Во-вторых, в оценке НАТО содержится ряд других рекомендаций, в том числе по поддержанию взаимодействия с оперативными партнерами. А также принятию мер по наращиванию потенциала и обучению, обеспечению своевременной отчетности и конструктивных консультаций.



И наконец, министры заявили о необходимости учета политических и культурных норм стран, где проводится операция. После поражения пришлось еще раз признать: афганцы с давних времен не желают терпеть чужеземцев, пришедших на их землю с оружием в руках. Они не испытывали симпатий к коррумпированным чиновникам, назначенным американо-натовскими оккупационными властями, и тем более не пропитались навязываемыми им неолиберальными идеями. Оттого и отказались бороться за чужие и непонятные им цели.



Победоносное завершение талибами многолетней войны ознаменовало не только наступление новой эры для Афганистана, но также подало совершенно недвусмысленный сигнал всем единомышленникам талибов: любой враг уязвим, даже столь мощный, как США.



НА ПУТИ К ПРОЗРЕНИЮ



Похоже, американцы находятся лишь в самом начале пути, призванного привести их к адекватным оценкам и выводам из афганской катастрофы, к глобальному переосмыслению роли и места США в современном мире. Сегодня американская дипломатия, анализируя последствия поражения в Афганистане, пока исходит из того, что "Соединенные Штаты никогда не станут колебаться, решая, стоит ли применить силу, если это необходимо для защиты жизненно важных национальных интересов".



Но все же элементы прозрения и пересмотра незыблемых, казалось бы, постулатов стратегической культуры США налицо. В оценках Вашингтона осторожно отмечается, что "использование военной силы должно быть крайней мерой", а на первый план необходимо вывести "дипломатию, развитие и искусство экономического управления". Это представляет собой не что иное, как призыв к применению стратегии гибридной войны, которую США уже давно сделали важнейшим инструментом внешней политики.



В то же время американская администрация исходит из того, что достижение внешнеполитических целей основывается на ключевом стратегическом предположении: "Соединенные Штаты должны восстановить свои непреходящие преимущества, с тем чтобы мы могли отвечать на сегодняшние вызовы с позиции силы. Мы будем лучше строить наши экономические основы; восстановим наше место в международных институтах; поднимем наши ценности у себя дома и выступим в защиту их по всему миру; модернизируем наш военный потенциал, в то же время ведя в первую очередь дипломатию; и оживим непревзойденную сеть альянсов и партнерств Америки".



Проиграв на афганской земле очередную "войну цивилизаций", правящие элиты США внимательно наблюдают за новой конфигурацией сил вокруг Афганистана. И выискивают слабые звенья с целью вклиниться со своими традиционными геополитическими интересами.



Противоборство ведется в постсоветской Евразии – в регионе, о котором Москва давно сигнализирует как о жизненно важном для ее национальных интересов. Что делает Афганистан и государства Центральной Азии объектами пристального внимания российских дипломатов и военных. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644181440

Новости Казахстана

- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Председателя Национального Банка

- Кадровые перестановки

- Что там с аграрной наукой?

- Подойдите ко мне ближе, бизнесмены! – взгляд на встречу Президента с бизнесом

- О мерах КНБ по реализации поручений Главы государства

- Комментарий Министерства иностранных дел Республики Казахстан к обращению Human Rights Watch по событиям "Трагического января"

- Министр энергетики РК рассказал о текущей ситуации по производству нефтепродуктов

- Итоги аудиторской деятельности ДВГА по Кызылординской области за 2021 год

- Информация о деятельности ДВГА по Западно-Казахстанской области за 2021 год

- За казах ответит

