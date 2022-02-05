РосМВД смягчило требования к "семейным" мигрантам, - "Известия"

00:20 07.02.2022 Семейный порядок: МВД предлагает обновить критерии "нежелательности" для мигрантов

Наличие у человека близких родственников с гражданством РФ может стать смягчающим обстоятельством



Евгения Приемская



Проект нового порядка, по которому должны приниматься решения о нежелательности пребывания того или иного иностранного гражданина на территории страны, в начале февраля опубликовало МВД. Документ уточняет принятое ранее постановление правительства и является одной из составляющих реформы миграционной политики. Наиболее значимыми изменениями, предложенными ведомством, стала отмена временных ограничений на принятие решения о признании нежелательным пребывания в РФ того или иного иностранного гражданина, а также указание на необходимость принимать во внимание наличие у такого гражданина близких родственников с российским гражданством. Необходимость смягчить правила в отношении иностранцев, имеющих семью на территории России, обсуждали на протяжении последних лет. "Известия" поговорили с экспертами о том, что для проживающих в стране мигрантов может изменить новый порядок.



Уточнение правил



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Обновить порядок, в котором принимается решение о нежелательности пребывания в России того или иного иностранного гражданина, предлагают в МВД РФ. Проект приказа ведомство разместило на портале правовой информации и нормативных актов для общественного обсуждения в начале месяца. Обсуждение продлится до середины февраля.



В частности, в новом документе предлагается отменить ограничения по срокам, в течение которых центральный аппарат МВД РФ может принять решение о выдворении гражданина из страны. Сейчас решение должно быть принято в течение месяца с момента поступления запроса от региональных подразделений МВД. Предложенный проект документа отменяет это правило, при этом новые сроки рассмотрения обращений в нем не устанавливаются.



Соответствующий запрос региональные подразделения могут направить, если иностранный гражданин "создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку либо здоровью населения".



При подготовке материалов, необходимых для принятия решения, правоохранительные органы должны будут установить имя иностранного гражданина, а также проверить данные о нем в государственной информационной системе миграционного учета и центральном банке данных по учету временно пребывающих в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.



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Кроме того, по новым правилам во внимание правоохранительные органы также должны будут принять наличие у иностранного гражданина семьи на территории РФ.



При подготовке материалов для принятия решения о нежелательности пребывания… устанавливается наличие у иностранного гражданина членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации, говорится в пункте 2.3 предложенного ведомством порядка.



Однако как именно это может повлиять на итоговое решение, в проекте приказа не уточняется.



Напомним, что ранее в стране вводился мораторий на вынесение решений о нежелательности пребывания мигрантов на территории России - он действовал с лета 2020 года до осени прошлого года. Решение было принято на фоне пандемии: из-за закрытия границ многие трудовые мигранты столкнулись со сложностями при возвращении на родину. Кроме того, с марта по июнь прошлого года те, кто жил и работал на территории страны длительное время, могли воспользоваться объявленной "амнистией" для того, чтобы урегулировать свой правовой статус.



Семейный вопрос



Права иностранных граждан, которые имеют семью или близких родственников - граждан Российской Федерации, обсуждают не первый раз в течение последних лет.



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Ранее учитывать наличие у иностранного гражданина семьи рекомендовал Конституционный суд. В постановлении Конституционного суда также отмечалось, что значение могут иметь и другие факторы. Такие, например, как наличие у человека постоянной работы и собственного жилья на территории страны, а также факт добросовестной уплаты налогов, его законопослушность, а также факт обращений с просьбой о предоставлении ему гражданства Российской Федерации.



Верховный суд Российской Федерации, рассматривая споры, связанные с запретом на въезд или депортацией иностранных граждан, которые прожили на территории Российской Федерации длительное время, также неоднократно ссылался на это решение Конституционного суда.



С инициативой о смягчении действующих правил для граждан, у которых на территории России находится близкий родственник, гражданин России, в начале прошлого года выступили в Госдуме. Законопроект внесла заместитель главы комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.



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В документе предлагалось внести поправки в законы "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Согласно действующим нормам, иностранного гражданина могут лишить вида на жительства или разрешения на временное проживание в России, а также запретить въезд в страну в случае, если его дважды или более раза за год привлекли к ответственности за административное правонарушение, связанное с посягательством на общественный порядок и безопасность, незаконным оборотом наркотиков или нарушением миграционных правил



- При вынесении в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства решений о неразрешении въезда в РФ, уполномоченные органы не принимают во внимание то, что у иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ постоянно проживает семья, состоящая из граждан РФ, - говорилось в сопроводительной записке к документу.



Чтобы избежать нарушения прав иностранного гражданина или членов его семьи, автор законопроекта предлагала не применять в таких случаях положения о запрете на въезд в страну, если речь идет о незначительных правонарушениях, не представляющих общественной опасности. Законопроект был рассмотрен в первом чтении весной прошлого года, однако затем отозван автором.



Элемент реформы



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Предложенные нововведения являются частью реформы миграционной политики в России, которую в настоящий момент готовит МВД, говорит адвокат, член коллегии адвокатов города Москвы Константин Ерохин.



- Вопрос изменений в том числе коснется отмены разрешений на временное проживание, оформления электронных биометрических документов, а также упрощения отдельных инструментов, применяемых в отношении правонарушителей-мигрантов, - отмечает он.



Вынесенный на обсуждение документ, в частности, призван уточнить принятое в августе прошлого года постановление правительства "О порядке принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" и уточнить необходимые для принятия решения критерии.



Отмена ограничения в один месяц при принятии решения о нежелательности пребывания на территории страны того или иного иностранного гражданина позволит уполномоченным лицам полноценно изучить все материалы и вынести решение с учетом конкретной ситуации, уверен адвокат.



- В ряде случаев для это требуется провести определенные процессуальные действия (например, экспертизу), получить какие-либо данные, что в месячный срок сделать просто невозможной. В этой связи ограничивать правоохранительные органы одним месяцем просто нецелесообразно и пагубно в первую очередь для самих мигрантов, поскольку столь небольшой срок не позволяет в полной мере изучить материал и принять взвешенное решение, - поясняет собеседник издания.



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Если же решения будут приниматься в ограниченные сроки, они с высокой вероятностью будут однотипными, при этом принятыми не в пользу мигрантов. Наличие у иностранного гражданина членов семьи, которые являются гражданами РФ, также становится критерием при принятии решения и, вероятнее всего, будет играть смягчающую роль.



- К иностранцам, имеющим семью на территории РФ, согласно проекту приказа, вероятнее всего, будут применяться более мягкие меры, по возможности исключающие депортацию, - отмечает эксперт.



Это, по его мнению, отражает приоритеты действующей миграционной политики, направленной прежде всего на "привлечение мигрантов и усиление их вовлеченности в экономику страны".



В то же время это может увеличить количество фиктивных браков, которые заключаются на территории России для получения гражданства. "В условиях, когда подобный инструмент также будет предоставлять возможность остаться на территории РФ после совершения правонарушения, конечно же, им будут пользоваться более охотно", - заключает он. Источник - Известия

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