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Из батрака в главные милиционеры Советского Таджикистана. Жизнь и судьба Абдуллы ЯрмухамедоваИз батрака в главные милиционеры Советского Таджикистана. Жизнь и судьба Абдуллы Ярмухамедова
00:29 07.02.2022

Из батрака в главные милиционеры Советского Таджикистана

Гафур Шерматов, Asia-Plus

6 февраля 1925 года в Душанбе из Бухары прибыл первый отряд милиции во главе с комиссаром Абдулло Ярмухамедовым.

На снимке члены правительства Таджикской АССР. Второй справа Ярмухамедов.

И это история первого в истории Таджикистана главного милиционера республики, народного комиссара внутренних дел Таджикской АССР, борца за установление Советской власти в Средней Азии Абдуллы Ярмухамедова.

Батрак при богаче

Абдулла Ярмухамедов родился в селе Жетысай в семье чернорабочего. Его детство было тяжелым и беспросветным. В семь лет он остался без отца; мать, чтобы не погибнуть с голоду, вынуждена была переехать на жительство к своему брату в Джизакский уезд. С этого времени Абдулла начал работать батраком в хозяйстве аульского богача Мирзобая.

В то время царская администрация Туркестана, стремясь создать себе опору среди местного населения, проводила персональный набор детей из зажиточных семейств в русско-туземные школы. Окончившие такие школы ученики первое время работали переводчиками, а со временем занимали административные должности в волостных управлениях. В 1906 году Мирзобай должен был направить на учебу в такую школу одного из своих сыновей. Но, не желая расставаться с сыном, он послал учиться своего батрака Абдуллу, обещая ему помогать продуктами и одеждой.

Так любопытный и впечатлительный мальчик из бедной семьи очутился в самаркандской русско-туземной школе. Через год Мирзобай перестал оказывать ему материальную помощь, и Абдулла стал зарабатывать себе на кусок хлеба всевозможной черной работой, но при этом упорно продолжал учиться. На мытарства мальчика обратил внимание заведующий школой Иванов, который приютил Абдуллу и помог ему поступить в самаркандское 4-классное городское училище.

Торжественная встреча первого и долгожданного таджикского правительства в дюшамбинском аэропорту. Первый справа председатель Временного революционного комитета Таджикской АССР Нусратулло Махсум, рядом с ним в военной форме и с портфелем в руках первый народный комиссар внутренних дел Абдулла Ярмухамедов.

В 1914 году Абдулла, закончив училище, вынужден был уехать к дяде, который жил в Катта-Кургане. Здесь он поступил на работу в уездное управление сначала переписчиком, затем переводчиком.

С победой революции…

В начале бурного 1917 года в Туркестане политическая жизнь забила ключом. Под влиянием революционно настроенных людей в нее включился и Абдулла: он присутствует на митингах, заседаниях Совета рабочих и солдатских депутатов, выступает на собраниях, ведет разъяснительную работу среди трудящихся местных национальностей, участвует в создании профессиональных союзов.

В октябре решением Катта-Курганского совета рабочих и солдатских депутатов его назначают начальником городской милиции.

С победой революции Ярмухамедов все силы и способности отдает укреплению Советской власти.

В 1918 году он участвует в ликвидации белогвардейских мятежей. За преданность в июле 1919 года он был принят в члены большевистской партии, а на уездном съезде советов избран членом и секретарем исполкома.

В 1921 году он избирается председателем Катта-Курганского уездного исполкома. В конце того же года решением Туркестанского ЦИК был рекомендован на пост председателя Самаркандского облисполкома, а затем дважды переизбирался съездом советов на эту должность.

В тот период начались вылазки басмачей, поддерживаемых из-за рубежа. Ярмухамедов, кроме основной работы, возглавил областное военное совещание по борьбе с басмачеством и вел большую организационную работу по ликвидации бандитских шаек, укреплению местных органов власти и восстановлению народного хозяйства в Самаркандской области.

В 1922 году в течение пяти месяцев Ярмухамедов сам лично, как особоуполномоченный, руководил оперативной группой, ликвидировавшей басмачество в Катта-Курганском уезде. За проявленную храбрость уездно-городской комитет партии вручил ему пистолет Маузера с надписью "Борцу за освобождение трудящихся масс от ига басмачества", а Туркестанский ЦИК - золотые часы.

Борьба с басмачеством

В марте 1923 года Ярмухамедов был назначен заместителем народного комиссара внутренних дел Туркестанской АССР.

В то время еще далеко неспокойно было в ряде мест Средней Азии. Самым опасным и ответственным районом считалась Фергана, где хозяйничали басмачи. Туда в мае 1923 года и отправили Ярмухамедова. Здесь он возглавил военно-экспедиционный отряд в 300 человек, состоявший в основном из добровольцев - казахов и киргизов, получил приказ командующего Ферганским фронтом: занять перевалы и не допустить выхода басмаческих банд из долины.

На снимке весь состав первого правительства Таджикской АССР в 1926 году. В левом верхнем углу - Абдулла Ярмухамедов.

Это была трудная задача. За каждым камнем и выступом скалы добровольцев ждали ловушки и засады. Однако, был не только выполнен приказ командования, но также Ярмухамедов добился и полной ликвидации басмачества. За все это он был награжден орденом Красного Знамени.

После возвращения из Алайской экспедиции Ярмухамедов по поручению Туркестанского ЦИК проводит перевыборы советов в Ферганской области. В декабре 1923 года на съезде советов он был избран заместителем председателя облисполкома, но скоро был отозван вновь на должность заместителя наркома внутренних дел республики.

А в феврале 1924 года, когда активизировалось басмаческое движение в Бухарской НСР, Ярмухамедов командируется в распоряжение 13-го стрелкового корпуса и назначается уполномоченным по борьбе с басмачеством в Западной Бухаре.

Для ликвидации остатков басмаческих банд была создана Кызыл-Кумская военная экспедиция в составе полковой школы 1-го кавалерийского полка и двух добровольческих отрядов. Военным и политическим руководителем ее был назначен Абдулла Ярмухамедов. В мае 1924 года басмаческим шайкам в песках Кызыл-Кума пришел конец.

Ярмухамедов был награжден вторым орденом Красного Знамени.

Три года в Таджикистане

Кончились боевые походы. Туркестан переходил к мирной жизни, восстановлению и развитию народного хозяйства. А Ярмухамедова партия вновь посылает на передовой фронт – назначает заместителем председателя Центрального совета народного хозяйства Туркестана.

Следует отметить, что из всех республик в тот период наиболее неспокойно было в Таджикистане. Здесь басмаческие банды, пользуясь труднопроходимой горной местностью, продолжали вести борьбу против Советской власти, и таджикскому народу понадобилось еще два года, чтобы окончательно ликвидировать их и перейти к мирной жизни.

Ярмухамедов был выдвинут на пост народного комиссара внутренних дел Таджикской АССР. Являясь членом Президиума Революционного комитета и членом Исполкомиссии Оргбюро КП(б) Узбекистана в Таджикистане, Ярмухамедов со свойственной ему энергией организует трудящихся на разгром оставшихся шаек басмачей и восстановление народного хозяйства.

На праздничном митинге в Дюшамбе 15 марта 1925 года по случаю провозглашения Таджикской АССР. Элегантный мужчина с бабочкой - председатель Государственного политического управления Таджикской ССР Чеслав Путовский. Слева в белой гимнастерке, скрестив руки на груди, стоит Абдулла Ярмухамедов.

7 декабря 1924 года был образован Народный комиссариат внутренних дел Таджикской АССР. Спустя неделю после образования нового ведомства первым народным комиссаром внутренних дел был назначен Абдулла Ярмухамедов. А 5 февраля 1925 года 33 сотрудника НКВД из Ташкента прибыли в столицу в Душанбе и на следующий же день провели первое совещание Ревкома Таджикской АССР, где рассмотрели вопрос о реорганизации таджикской милиции.

Вместе с Шириншо Шотемуром (нарком рабоче-крестьянской инспекции) он возглавил правительственную комиссию и успешно провел в 1925 году ударную кампанию по ликвидации басмачества и укреплению органов Советской власти в Кулябском вилояте.

Три года Ярмухамедов был в Таджикистане. Три года беспрерывных походов и сражений, кипучей работы по формированию добровольческих отрядов иррегулярной милиции, по укреплению партийных и советских органов и восстановлению народного хозяйства. И народ по достоинству оценил его заслуги.

Первый Учредительный съезд Советов республики (декабрь 1926 г.), признавший окончательную ликвидацию басмачества в Таджикистане, единогласно принял решение о представлении Ярмухамедова к награждению третьим орденом Красного Знамени.

Последние годы

За время своей работы Абдулла Ярмухамедов постоянно избирался в советские выборные органы. В 1919–1920 годах был членом Катта-Курганского уездного исполкома, в 1921–1923 годах - членом Самаркандского облисполкома, в 1920–1924 годах – Туркестанского ЦИКа, в 1926–1929 годах – Узбекского ЦИКа, в 1925–1927 годах – ЦИКа СССР, в 1929–1938 годах – членом Казахстанского ЦИКа.

Он также постоянно избирался в выборные органы партии - членом райкома, обкома, крайкома и центральных комитетов компартий Туркестана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

1925 год, на снимке первый отряд милиции Таджикской АССР.

…Тяжелые климатические условия, жизнь, полная труда и лишений, надломили крепкий организм Абдуллы Ярмухамедова, и он по личной просьбе был откомандирован в распоряжение Средазбюро ЦК ВКП(б). В1927–1940 гг.

Ярмухамедов работал в Казахстане - заместителем наркома торговли, председателем Семипалатинского окружного и городского исполкома советов, председателем Алма-Атинского горисполкома, начальником водхоза, наркомом юстиции, главным арбитром Западно-Казахстанского облисполкома. Везде, где бы он ни работал и какой бы пост ни занимал, он полностью отдавался делу.

Многочисленные трудности и лишения долголетней походной жизни, многие ночи, проведенные без сна и отдыха, дали о себе знать. В 1940 году болезнь приковала его к постели, с которой он больше уже не встал…

В "Приуральской правде" 24 сентября 1940 года был помещен маленький некролог, в котором сообщалось, что "21 сентября текущего года в городе Алма-Ата после продолжительной болезни окончил свой жизненный путь член ВКП(б), главный арбитр при Западно-Казахстанском облисполкоме, трижды орденоносец товарищ Ярмухамедов Абдулла…"

В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и личного архива автора

Источник - Азия-Плюс
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