Испытание успехом: победы и провалы латиноамериканских левых, - Сергей Кожемякин

00:33 07.02.2022 Испытание успехом: победы и провалы латиноамериканских левых



Победа левых сил на выборах автоматически не приближает страну к социализму, для серьезных изменений необходимо преодолеть препятствия и колебания. Эту суровую истину доказывает Латинская Америка.



Под знаком компромисса



"Надежда победила страх!" - с таким лозунгом чилийцы праздновали победу Габриэля Борича. Их радость усиливало то обстоятельство, что соперник левого кандидата воплощал самые мрачные черты, характерные для установившегося полвека назад режима. Сын офицера вермахта Хосе Антонио Каст открыто восхищался диктатурой Пиночета и обещал закрепить неолиберальную модель. Не было сомнений, что в случае прихода к власти он приступит к удушению народного порыва, выразившегося в протестах 2019 года и начале конституционной реформы.



Если в первом туре Касту удалось вырваться вперед, то более активное участие избирателей - прежде всего молодых - во втором туре не оставило ему шансов. Борич победил с более чем 10-процентным отрывом. Напомним, он был выдвинут коалицией "Одобряю достоинство", включающей Компартию Чили (КПЧ), партию Борича "Социальная конвергенция" и ряд других организаций. Инаугурация намечена на 11 марта, и, судя по недавним опросам, политику доверяют в два с лишним раза больше граждан, чем действующему правому кабинету.



Сможет ли Борич оправдать аванс доверия? В своей победной речи он повторил наиболее популярные тезисы предвыборной кампании. По его словам, новая власть будет работать над искоренением несправедливости и неравенства. "Мечты Альенде о лучшем Чили - это то, что мы продолжим строить вместе!" - объявил Борич. В числе приоритетов он назвал реформирование пенсионной системы, которая сегодня находится в руках частных фондов, внедрение всеобщего охвата услугами здравоохранения, решение жилищной проблемы, рост зарплат.



Вместе с тем еще до избрания риторика Борича не была достаточно последовательной. Ставя важные социальные задачи, политик не покушался на основы капиталистической системы. Например, он ни словом не обмолвился о национализации, сведя все к повышению налогов для корпораций и богатых жителей. После выборов даже эта ограниченная программа стала сжиматься. "Реформы нельзя рассматривать как противостояние классов, я буду президентом всех чилийцев", - заявил Борич. Целью правительства он назвал создание системы, "как в большинстве стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития. - С.К.)", то есть в наиболее развитых капиталистических странах.



Важные заявления были сделаны Боричем на съезде Национального собрания компаний - крупнейшей бизнес-ассоциации Чили. Избранный президент пообещал не пересматривать бюджет на 2022 год, сформированный на основе неолиберальных принципов жесткой экономии, а в дальнейшем проводить политику "фискальной ответственности без нагрузки на макроэкономику" и в "широком диалоге" с бизнесом. В соответствии с этими гарантиями Борич сообщил, что повышение налогов составит не 8 процентов от объема ВВП, а только 5 процентов.



Схожие тенденции характерны для кадровой политики. Объявленный в конце января состав нового правительства оказался более чем умеренным. Министром финансов станет действующий глава центробанка, либерал Марио Марсель, министром горнодобывающей промышленности назначена член центристской Радикальной партии Марсела Эрнандо.



Избранный президент явно дистанцируется от Компартии, хотя она внесла решающий вклад в его победу. В кабинет вошли только три коммуниста. Камила Вальехо назначена официальным представителем правительства, а Жаннет Хара и Флавио Салазар получили, соответственно, посты министра социального обеспечения и труда и министра науки и технологий.



При этом Борич отверг возможность включения в кабмин своего соперника по первичным выборам, главы столичного муниципалитета Реколета Даниэля Джадуэ. "Нам нужны более компромиссные фигуры", - пояснил он. Зато Касту Борич заявил, что рассчитывает на его "идеи и предложения". Бизнес не скрывает удовлетворения этими решениями. "Уолл-стрит вздохнул с огромным облегчением", - написал главный редактор журнала Americas Quarterly Брайан Винтер.



Не следует ожидать существенного разворота и от внешней политики Сантьяго. Еще в статусе кандидата Борич поддерживал протесты на Кубе и обрушивался на Никарагуа и Венесуэлу за "подавление прав человека". Теперь же он говорит о важности преемственности в международных отношениях и обещает поддержать интеграционные проекты, "выходящие за рамки идеологии". К последним Борич отнес Тихоокеанский альянс - созданный десять лет назад торговый блок в составе Мексики, Колумбии, Перу и Чили. Левые лидеры региона называли его неолиберальным проектом, созданным в противовес Союзу южноамериканских наций (УНАСУР). Это подтвердило назначение главой МИД Антонии Уррехолы. В должности президента межамериканской комиссии по правам человека она не уставала критиковать Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.



В Компартии между тем напоминают, что коммунисты являются крупнейшей составной частью новой правящей коалиции, и приложат все силы для демонтажа неолиберальной модели. Подчеркнув, что формируемое правительство должно следовать программе альянса "Одобряю достоинство", КПЧ указала на право открыто выражать свою позицию в случае нарушения этого принципа. Как бы ни старался Борич прийти к согласию с крупным бизнесом, ему придется учитывать накопившееся общественное недовольство и неприятие неолиберальной модели.



Война на истребление



Какие еще "подводные камни" подстерегают левых политиков, видно на примере Перу. В июне прошлого года президентом страны был избран кандидат марксистской партии "Свободное Перу" Педро Кастильо. Бывший сельский учитель и профсоюзный активист взял верх над представителями истеблишмента с их финансовыми, политическими и информационными возможностями. Все это перевесил другой ресурс - недовольство трудящихся масс.



Победа, однако, не дала Кастильо полной свободы действий. Капитал сохраняет контроль не только над экономикой и ведущими СМИ, но и над парламентом. Поддерживающие правительство силы имеют чуть больше трети мест. Буржуазные же фракции с первого дня объявили новой власти войну. В ходе недавнего визита в Испанию спикер парламента Марикармен Альва публично заявила, что "страна захвачена нелегитимным коммунистическим правительством".



Угрожая вотумом недоверия, правые депутаты принялись выбивать из кабинета наиболее ненавистных министров. Меньше месяца пробыл на посту глава МИД Эктор Бехар - ученый, писатель, основатель действовавшей в 1960-е годы партизанской организации "Армия национального освобождения". Ему не простили слов о вмешательстве США в дела Латинской Америки и шагов по сближению с левыми правительствами.



Следующей жертвой стал премьер-министр Гидо Бельидо, представлявший "Свободное Перу". Сразу после его назначения генпрокуратура объявила о проверке связей политика с "террористами" из леворадикальной партизанской группировки "Сияющий путь". Вскоре к этому прибавились обвинения в "незаконном финансировании предвыборной кампании". В список "подозреваемых", помимо Бельидо, были включены вице-президент Дина Болуарте и все руководство марксистской партии. А уж после заявлений о возможной национализации газового консорциума "Камисеа" травля правительства достигла апогея.



В итоге, сообщив о важности "сохранения равновесия между ветвями власти", президент пожертвовал Бельидо. Новым премьером стала экс-депутат от левой коалиции "Широкий фронт" Мирта Васкес. Однако уступки только разожгли аппетит оппозиции. В ноябре после серии надуманных обвинений ушли в отставку главы МВД и минобороны. В мишень нападок превратился сам Кастильо. В настоящее время он является фигурантом нескольких расследований. Дело доходит до абсурда. В одной из жалоб, принятых прокуратурой, президент уличен в том, что пропустил один пункт в предвыборном резюме.



В декабре правые попытались инициировать процедуру импичмента, но не набрали необходимого числа голосов. Неудача не остановила противников власти. С одной стороны, они пытаются провести нормы, ограничивающие полномочия президента и правительства. С другой - появились признаки подготовки переворота. Делегация в составе экс-министра обороны Рафаэля Рея, крупного промышленника Хосе Вискерры и других деятелей правого толка побывала в США. В Майами она провела переговоры с Межамериканским институтом демократии, провозгласившим своей задачей борьбу с коммунизмом. Кроме того, в СМИ попали записи переговоров ряда политиков с обсуждением свержения правительства. Толчком к нему должна была стать всеобщая забастовка транспортников. На этом фоне 1 февраля ушло в отставку правительство Васкес. Новым премьером стал депутат от оппозиционной правой партии "Мы Перу" Эктор Валер Пинто.



Из-за саботажа власть не может приступить к глубоким реформам, хотя некоторые прогрессивные решения приняты. После четвертьвекового перерыва возобновила добычу нефти госкомпания "Петроперу". С 5 до 21 млн выросло число получателей субсидий на электроэнергию. Разработана стратегия государственного управления до 2026 года. Ее главными задачами объявлены повышение благосостояния широких слоев населения, обеспечение продовольственной безопасности, развитие сельского хозяйства, повышение доступности образования и здравоохранения.



В то же время парламент отклонил законопроект о повышении налогов для горнодобывающих компаний. Правые издания полнятся угрозами бизнесменов, предрекающими Лиме сокращение инвестиций и экономический крах. Это при том, что себестоимость добычи меди - главного экспортного товара страны - является самой низкой в мире, а бизнес добился для себя громадных льгот.



К сожалению, сама власть не демонстрирует необходимой решимости. Объявив аграрную реформу, Кастильо поспешил заверить, что она не направлена на экспроприацию владений крупных собственников, хотя проблема земельного неравенства стоит перед страной очень остро. Среди обещанных мер - активизация госзакупок сельхозпродукции, строительство дорог и ирригационных сооружений, выделение льготных кредитов и т.п. После скандала вокруг консорциума "Камисеа" президент заявил, что правительство уважает свободу предпринимательства, а министр экономики Педро Франке уверил капитал в отсутствии планов национализации и введения контроля над ценами. Заставляет задуматься и тот факт, что для консультаций по вопросу налоговой реформы в страну приглашены эксперты Международного валютного фонда. Кроме того, правительство назвало "неприоритетной" реформу Конституции, хотя Кастильо обещал избавиться от принятого при диктатуре Альберто Фухимори законодательства.



Это привело к растущей критике со стороны "Свободного Перу". Там обвиняют правительство в отсутствии идеологической твердости, но вместе с тем отказались поддержать импичмент, заявив, что это приведет к реставрации правого режима. Все большее давление на власть оказывают трудящиеся, не желающие расставаться с надеждами на серьезные изменения. В Аякучо продолжаются забастовки горняков, в ряде мест люди блокируют месторождения, требуя от компаний увеличения отчислений в бюджет.



Как и Борич, Кастильо должен сделать выбор между служением интересам трудящихся и уступками буржуазии. Если новая власть продолжит следовать по второму пути, она вряд ли долго продержится. Капитал не простит ей даже ограниченные самостоятельные шаги вроде восстановления дипотношений с Венесуэлой. "Черной меткой" можно считать недавнюю публикацию в американском журнале "Национальный интерес". Заявив, что в Перу "возводится новая автократия", издание назвало это частью "захлестнувшей регион авторитарной волны". Данный процесс, продолжают авторы, бросает вызов статус-кво и отдаляет Латинскую Америку от США. В связи с этим журнал призывает Вашингтон уделять повышенное внимание региону, не давая закрепиться в нем Китаю, Ирану и России.



Главный же вывод заключается в том, что у пришедших к власти левых есть единственная возможность выстоять и не пополнить список предателей. Этот шанс - тесная смычка с массами. Опыт Кубы, Никарагуа, Венесуэлы, Боливии показал, что сильная левая партия и система народной самоорганизации (кубинские комитеты защиты революции, венесуэльские "боливарианские комитеты" и т.д.) помогают удержаться в условиях самого сильного сопротивления буржуазии. А "цементирующая" сила этого единения - реальные действия в интересах трудящихся.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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