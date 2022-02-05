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|Бублик порвал Монпелье. Казахстанский теннисист впервые в карьере выиграл турнир ATP
03:19 07.02.2022
Александр Бублик впервые в карьере выиграл турнир ATP
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик выиграл финальный поединок на хардовом турнире во французском Монпелье, сообщает Zakon.kz.
В решающем матче престижного французского турнира Open Sud de France с призовым фондом чуть менее полумиллиона евро встретились два Александра – Бублик и Зверев из Германии. Соперник казахстанского теннисиста числился на этом турнире под первым номером, а также он является третьей ракеткой мира.
Несмотря на авторитет и регалии противника, лучший теннисист Казахстана смотрелся в этот день бесподобно – 6:4, 6:2. В результате блестящей игры Александр завоевал главный трофей турнира в Монпелье и овации местной публики.
Это первый титул в карьере казахстанского теннисиста из серии ATP 250. До этого он проигрывал в четырех финалах. К тому же 7 февраля Александр Бублик поднимется на 31-ю строчку в мировом рейтинге, что также станет рекордным результатом в его карьере.
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Куандык Шынасилов