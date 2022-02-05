Скончалась звезда Болливуда Лата Мангешкар ("Бродяга", "Месть и закон" и др.)

03:22 07.02.2022

Актриса, продюсер, автор и исполнитель порядка 1600 кинопесен Лата Мангешкар умерла в возрасте 92 лет, передает Zakon.kz.

Как сообщает rg.ru, артистка скончалась в реанимации госпиталя в Мумбаи.



8 января певица была госпитализирована с положительным тестом на COVID-19 и пневмонией. Некоторое время лечение оказывало положительный эффект, но в субботу состояние Латы ухудшилось, и ее вновь подключили к аппарату ИВЛ.



Мангешкар родилась 23 сентября 1929 года в театральной семье, была старшим ребенком (ее сестры и брат также связаны с искусством). На сцене дебютировала в пять лет. Профессиональную карьеру начала в 1942-м.



Советские поклонники слышали Лату в картинах "Бродяга", "Месть и закон", "Ганг, твои воды замутились", "Меня зовут Джонни", "Затянувшаяся расплата", "Бобби", советско-индийских фильмах "Хождение за три моря" и "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников" и других.



Елена Беляева