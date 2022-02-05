КырПрезу Жапарову душно понадобился новый "Борт №1". Может лучше коня или..?

03:26 07.02.2022

Высокие делегации Кыргызстана будут летать на новом компактном самолете



Безопасная эксплуатация борта № 1 невозможна, затраты на рейсовые полеты для всей делегации тоже будут значительными, сказал пресс-секретарь президента.

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. В ближайшее время высокие делегации Кыргызстана будут использовать для перелета новый компактный борт, сообщил пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев.

Ранее он объяснил, что безопасная эксплуатация борта № 1 Ту-154 далее невозможна, поэтому делегациям Кыргызстана приходится летать на частном самолете. По его словам, расходы на полеты рейсовыми самолетами тоже будут значительными, если учитывать дальние расстояния, пересадки, количество членов делегации.

"Новый борт не приобретается в собственность - его оформят за символическую единовременную арендную плату. Кыргызская сторона будет нести расходы только по заправке и обслуживанию борта", - пояснил Султанбаев.

Делегация Кыргызстана уже дважды использовала частный самолет: при поездке на глобальный экосаммит в Глазго и рабочем визите Садыра Жапарова в Пекин.