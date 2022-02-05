Их время. Главным лесничим Казахстана назначен еще один соплеменник Казпреза Токаева по племени жалаир - Кылышбаев

03:31 07.02.2022

primeminister.kz, 4 февраля



Нурлан Кылышбаев назначен председателем Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Кылышбаев Нурлан Наурызович назначен на должность председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Нурлан Кылышбаев родился в 1971 году в г. Талдыкоргане. Окончил Казахский ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт, Гуманитарный институт им. Д.А. Кунаева. Трудовую деятельность начал в 1993 году ведущим специалистом торгового дома "Талдыкорган – Нижний Новгород". В 1994-1996 гг. - ведущий инженер Талдыкорганского лесохозяйственного производственного объединения. В 1996-1997 гг. - служба в органах МВД РК. В 1997-1999 гг. - помощник акима г. Талдыкоргана. В 1999-2004 гг. - консультант, гл. специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления в аппарате акима Жамбылской области, г. Тараз. В 2004-2010 гг. - президент коммерческой организации. В 2010-2013 гг. занимал руководящие должности в Управлении природных ресурсов Алматинской области, г. Талдыкорган. В 2013-2016 гг. - аким Ескельдинского района Алматинской области, с. Карабулак. В 2016-2017 гг. - депутат Сената Парламента РК шестого созыва, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке. С сентября 2017 года являлся депутатом Сената Парламента РК шестого созыва, членом постоянного Комитета по финансам и бюджету.