 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 07.02.2022
06:30  Александр Савельев: Россия и Китай: "неравный брак"
06:26  Дмитрий Буянов: Мы или Они: почему капитализм подавляет наш инстинкт сочувствия и общения
05:18  Граждане Узбекистана оформили наибольшее число патентов на работу в России
04:29  Алгоритмы кровавого января: беспорядки могут повториться, - Д.Ашимбаев
03:31  Их время. Главным лесничим Казахстана назначен еще один соплеменник Казпреза Токаева по племени жалаир - Кылышбаев
03:26  КырПрезу Жапарову душно понадобился новый "Борт №1". Может лучше коня или..?
03:22  Скончалась звезда Болливуда Лата Мангешкар ("Бродяга", "Месть и закон" и др.)

03:19  Бублик порвал Монпелье. Казахстанский теннисист впервые в карьере выиграл турнир ATP
00:35  Под Эрдоганом зашатался трон: Турки не простили рухнувшую лиру, - М.Магид
00:33  Испытание успехом: победы и провалы латиноамериканских левых, - Сергей Кожемякин
00:29  Из батрака в главные милиционеры Советского Таджикистана. Жизнь и судьба Абдуллы Ярмухамедова
00:28  Что общего между песнями В.Цоя и Алматинскими погромами? - Н.Нуртазина
00:20  РосМВД смягчило требования к "семейным" мигрантам, - "Известия"
00:16  Где в ЦА произойдет следующее народной восстание? - С.Притчин
00:04  Несокрушимый нарциссизм США, - А.Бартош, А.Летяго
00:03  ВПК США и "пандемия". Системный кризис американской оборонки, - В.Прохватилов
00:01  Стертое прошлое: 10 исторических зданий, которые потерял Душанбе за последние десять лет
Воскресенье, 06.02.2022
17:24  Сажать, не пересажать... Шавкат Мирзиеев вскрыл приписки при посадке деревьев
17:21  Кыргызский скульптор Тамила Маматова создала прекрасные бюсты-памятники Ч.Айтматову и актрисы Таттыбубу Турсунбаевой
16:19  Загадка пекинских переговоров Путина: Китай шагает в стороне, - М.Ростовский
15:03  П.В. Густерин: Эль-Кусейр - египетская "крепостца"
14:59  Россия и Китай начинают определять ситуацию в мировой политике, - В.Винников
14:58  Иракская война: Раскрыт секретный план Буша-Блэра свергнуть Саддама, - Дэвид Херст
13:14  В западно-казахстанском Жанаозене продолжается протест безработных. Они требуют трудоустройства в нефтяной сфере
11:02  "275-метровый участок" или "Торт Кочо" между кыргызами и таджиками ну никак не делится...
05:36  Тони Блэр, "гуманитарные интервенции" в Югославии и Ираке и день сегодняшний, - В.Михеев
04:30  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики (текст)
04:06  Что стоит за возможной отставкой главы МИД Турции Чавушоглу? - С.Тарасов
00:56  Россия возвращает влияние, которым обладал в Африке СССР. После Казахстана - Мали, - В.Малышев
00:41  Массовые беспорядки в Алматы - как это было (видео)
00:29  Глобальная альтернатива России и Китая хоронит Pax Americana, - В.Павленко
00:11  В России сформировались уже 37 мигрантских гетто, - "Взгляд"
00:10  "Токаев выбрал себя, а не общество", - Д.Альжанов
00:08  Осужденному таджикскому басмачу "Худже-командиру" выдвинуты новые обвинения. Ему грозит еще 30 лет тьюрмы
00:06  Почему Кремль "крышует" Ельцин-центр?
00:04  Что у Сороса на языке… США угрожают сменой нынешней власти в Китае, - Владимир Малышев
00:02  УзбВласти будут развивать международный туризм в отжатом у Казахстана Бостанлыкском районе
Суббота, 05.02.2022
21:53  Железная дорога Казахстана досрочно расторгла договор с компанией Алии Назарбаевой (младшенькой)
20:38  ОИ-2022. Первое золото выиграла норвежка Йохауг - это которая по ошибке помазала губы губнушкой с допингом и ей поверили!
19:15  Эрдоган и его Эрдоганиха заразились в Киеве "омикроном"
16:34  "Террористы" в алматинском аэропорту: версия Токаева и факты
16:26  ГосДеп США продолжает педалировать тему концлагерей для уйгуров в китайском Синьцзяне
16:23  В Бишкеке митингуют и требуют отставки Кырминздрава Бейшеналиева
16:21  Сына замначальника ГУВД Бишкека задержали при получении взятки
16:18  Как прессуют и отжимают бизнес в Казахстане. Переписка Балушкина с Токаевым
16:17  В Таджикистане в ДТП погиб известный певец Дамирбек Олимов
16:11  Позорный провал США замаскирован под "ликвидацию главаря террористов"
13:38  Междувекторность: будет ли Казахстан делать выбор между Пекином и Москвой, - М.Торебаева
10:36  Усть-каменогорцы требуют уволить нерадивого акима Омара (сородича Токева по племени жалаир)
10:17  Старший жуз казахов – роды, история происхождения и известные выходцы
10:13  Умер классик казахской советской литературы Абдижамил Нурпеисов (автор романа "Кровь и пот")
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Их время. Главным лесничим Казахстана назначен еще один соплеменник Казпреза Токаева по племени жалаир - Кылышбаев
03:31 07.02.2022

primeminister.kz, 4 февраля

Нурлан Кылышбаев назначен председателем Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Кылышбаев Нурлан Наурызович назначен на должность председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.
Нурлан Кылышбаев родился в 1971 году в г. Талдыкоргане. Окончил Казахский ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт, Гуманитарный институт им. Д.А. Кунаева. Трудовую деятельность начал в 1993 году ведущим специалистом торгового дома "Талдыкорган – Нижний Новгород". В 1994-1996 гг. - ведущий инженер Талдыкорганского лесохозяйственного производственного объединения. В 1996-1997 гг. - служба в органах МВД РК. В 1997-1999 гг. - помощник акима г. Талдыкоргана. В 1999-2004 гг. - консультант, гл. специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления в аппарате акима Жамбылской области, г. Тараз. В 2004-2010 гг. - президент коммерческой организации. В 2010-2013 гг. занимал руководящие должности в Управлении природных ресурсов Алматинской области, г. Талдыкорган. В 2013-2016 гг. - аким Ескельдинского района Алматинской области, с. Карабулак. В 2016-2017 гг. - депутат Сената Парламента РК шестого созыва, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке. С сентября 2017 года являлся депутатом Сената Парламента РК шестого созыва, членом постоянного Комитета по финансам и бюджету.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - primeminister.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644193860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 31 января 2022 года №799
- Е.Кошанов: встречи депутатов Мажилиса в регионах пройдут в обновленном формате
- Проект будущего расширения Карачаганакского проекта обсудил Премьер-Министр Казахстана с представителями компании Chevron
- Алгоритмы кровавого января: беспорядки могут повториться
- Кадровые перестановки
- Филиал авторитетного британского университета будет открыт на территории МФЦА
- Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов о новом этапе взаимодействия вузов и научно-исследовательских институтов
- Интересный вопрос. Как связаны взрывы складов боеприпасов и январские события?
- Казахстан призвал государства-участники ЦАЗСЯО присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  