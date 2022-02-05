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Алгоритмы кровавого января: беспорядки могут повториться, - Д.Ашимбаев
04:29 07.02.2022

Д.Ашимбаев: С каждым днем версия о спонтанном характере январских событий кажется все более смехотворной

Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 4 февраля 22

С каждым днем версия о спонтанном характере январских событий кажется все более смехотворной.
Мы видим сложный сценарий с участием большого числа фигур, политических и экономических интересов, а также то, что сценарий продолжается. И власть информационно и политически проигрывает.
Начнем с "газовых" причин. Когда в одном регионе цены низкие, а в других – высокие, то, естественно, имеет место теневой переток "социального" товара по другим направлениям. И с учетом большого числа игроков повышение цен не могло не быть заранее известным. А цены моментально были снижены правительством в несколько раз, что вместо разумных переговоров привело к "быстрой победе" и расширению списка требований. Но у кого-то сдали нервы или решение лоббировалось заранее.
Во-вторых, слишком быстрая мобилизация протестантов в Мангистау и других регионах. В условиях отсутствия легальной системной оппозиции (имеются в виду радикалы) и слабого мобилизационного потенциала всевозможных групп и минипартий такое явление могло было быть проведено только на базе экстремистских ячеек и организованной преступности. Не будем забывать и о том, что на территории страны находится несколько сотен человек, участвовавших в боевых действиях в Афганистане, Ираке и Сирии, а затем тихо вернувшихся в Казахстан через "дружественную" Турцию или привезенных КНБ в рамках инициированной Масимовым операции "Жусан".
В-третьих, среди "протестующих" традиционные "активисты" составляли меньшинство. Основной силой были не многодетные матери, пенсионеры, дольщики-ипотечники, автовладельцы, а именно самозанятая, но хорошо организованная молодежь. Не лишним будет отметить, что для трудовых мигрантов или приезжих участники беспорядков слишком хорошо ориентировались в городе. Характерно, что студенчество в акциях последнего времени практически не участвует, видимо в силу несколько большего здравомыслия и устроенности.
В-четвертых, сценарий явно подразумевал, что полиция уже на 2-й или 3-й день активной фазы "народного восстания" начнет применять водометы и огнестрельное оружие, но санкция на его применение была дана только после захвата акимата Алматы и нападения на здания полиции и магазины оружия. Лозунг "власть стреляет в народ", который мог бы легитимизировать "народный характер протеста", оказался не подкреплен поводом, что позволило населению разделить "мирный митинг" и нападение боевиков, и резко снизило уровень поддержки.
В-пятых, если рассмотреть хронологию событий, то выбор в качестве фитиля Мангистау был не случаен и глубоко продуман. Повышенная протестность и конфликтность этого региона известна очень хорошо, а миф о "расстрелянных нефтяниках" уже давно стал "сакральным". Поэтому митинги 2 января сразу вызвали энергичную реакцию в центре – в область была направлена огромная комиссия, которая тут же начала идти на уступки. Но как только цены были снижены, тут же выяснилось, что у протестантов появились новые требования – отставка правительства, приезд президента, массовое трудоустройство, повышение зарплат, освобождение "политзаключенных" и т.д. Получается, что уже на начальной стадии переговорный процесс оказался настолько прикрыт требованиями, которые физически не то что удовлетворить, но даже рассмотреть было оперативно невозможно. В то же время "мирными протестующими" были оперативно перекрыты автомобильные магистрали, железные дороги и аэропорт, что сразу вызвало настороженность в столице и переброску туда дополнительных сил. Это отвлекло внимание от других регионов, где синхронно начались "мирные протесты" – в знак "солидарности" с жанаозенцами и с требованием освободить задержанных. По официальным данным, 3-го числа митинги и беспорядки начались в 7 регионах, а 4-го охватили уже 11. Понятно, что такая география и массовость спровоцировала управленческий хаос при этом, что руководство КНБ начало оттягивать свои силы и запутывать обстановку. А тот же день беспорядки перешли в "умеренно активную фазу" в основных регионах, намеченных для атаки: боевики "мирно" попытались взять штурмом акимат Алматы, который полиция смогла в тот момент удержать, а произошла попытка прорыва "митингующих" в центр столицы, которая была оставлена СОБРом и быстро локализована. В Нур-Султан были переброшены дополнительные силы, которых, естественно, стало не хватать в других местах… Ночью и утром 5 января были захвачены акимат и аэропорт Алматы, акиматы Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Жамбылской областей, здания полиции, магазины оружия и т.д. Ситуацию смог переломить президент, сместивший Масимова с поста главы КНБ, обратившийся за помощью к ОДКБ и отдавший приказ применять оружие на поражение. После этого, в течение 2–3 ситуация была стабилизирована.
В-шестых, был включен резервный мобилизационный план с демонстративным мародерством, который спровоцировал присоединение к боевикам городского маргиналитета, часть которого бросилась грабить магазины и банкоматы, а также частично приняла участие в столкновениях с полицией.
В-седьмых, как интересно менялась тональность ряда СМИ. Сначала это был "народный протест" и "мирные протестующие", потом требования "вести диалог" и "не применять оружие", хотя боевики никаких лозунгов не выдвигали и переговоров не требовали, потом пошли вопли про "русских оккупантов", которые прилетели "убивать мирный казахский народ", потом пошли требования освободить "мирных демонстрантов" и "активистов", хотя таких никто особо не видел. И в завершение – пошла массовая истерия про то, что все задержанные – это "случайные прохожие" и "демократические активисты", которых "массово пытают и избивают" в "застенках полиции".
Хочется напомнить, что многие арестанты участвовали в столкновениях и были задержаны в практически боевых условиях. Кроме того, представляется, что агрессивная линия поведения после задержания была хорошо отработана и представляет собой часть информационной войны. Напомню, что либеральная и патриотическая общественность с удовольствием тиражировала ложь о солдатах и полицейских, "перешедших на сторону народа" или "убивавших мирных граждан". Вопрос в том, делала ли она это "из принципа" или это было частью информационно-пропагандистской кампании.
Эту часть дезинформационной работы хорошо отработали со времен событий в Жанаозене, когда полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие для вызволения людей из горящего акимата, окруженного агрессивной толпой, а их же под "давлением общественности" наказали и осудили. После чего среди полицейских активно ходили разговоры о том, что "мы не будем защищать власть, предавшую своих". Представляется, что руководство КНБ эту ситуацию очень хорошо мониторило. Понятно, что оно не могло отдать приказ "помогать" боевикам (абсолютное большинство офицеров и военнослужащих не пошло бы на нарушение присяги), но, как могло, дезориентировало руководство страны, срывало противодействие бандитам и, прекрасно зная ситуацию в вооруженных силах, оставило полицию и нацгвардию без прикрытия. Арест главы спецподразделения "Арыстан" КНБ очень хорошо об этом говорит.
Резюмируем. В данный момент мы видим мощную информационную кампанию по дискредитации силовых структур и массовому освобождению задержанных участников беспорядков. Даже "ярких" представителей криминального мира уже зачисляют в категорию "мирных протестующих".
Власть, к сожалению, опять стушевалась перед массированной информационной атакой, предпочла выставить полицию козлом отпущения и отдать "общественное расследование" на откуп откровенно сомнительным фигурам.
В итоге мы можем получить ситуацию, когда в течение нескольких месяцев, а то и недель январская трагедия может повториться.

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644197340
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