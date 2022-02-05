|17:24 Сажать, не пересажать... Шавкат Мирзиеев вскрыл приписки при посадке деревьев
17:21 Кыргызский скульптор Тамила Маматова создала прекрасные бюсты-памятники Ч.Айтматову и актрисы Таттыбубу Турсунбаевой
16:19 Загадка пекинских переговоров Путина: Китай шагает в стороне, - М.Ростовский
15:03 П.В. Густерин: Эль-Кусейр - египетская "крепостца"
14:59 Россия и Китай начинают определять ситуацию в мировой политике, - В.Винников
14:58 Иракская война: Раскрыт секретный план Буша-Блэра свергнуть Саддама, - Дэвид Херст
13:14 В западно-казахстанском Жанаозене продолжается протест безработных. Они требуют трудоустройства в нефтяной сфере
11:02 "275-метровый участок" или "Торт Кочо" между кыргызами и таджиками ну никак не делится...
05:36 Тони Блэр, "гуманитарные интервенции" в Югославии и Ираке и день сегодняшний, - В.Михеев
04:30 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики (текст)
04:06 Что стоит за возможной отставкой главы МИД Турции Чавушоглу? - С.Тарасов
00:56 Россия возвращает влияние, которым обладал в Африке СССР. После Казахстана - Мали, - В.Малышев
00:41 Массовые беспорядки в Алматы - как это было (видео)
00:29 Глобальная альтернатива России и Китая хоронит Pax Americana, - В.Павленко
00:11 В России сформировались уже 37 мигрантских гетто, - "Взгляд"
00:10 "Токаев выбрал себя, а не общество", - Д.Альжанов
00:08 Осужденному таджикскому басмачу "Худже-командиру" выдвинуты новые обвинения. Ему грозит еще 30 лет тьюрмы
00:06 Почему Кремль "крышует" Ельцин-центр?
00:04 Что у Сороса на языке… США угрожают сменой нынешней власти в Китае, - Владимир Малышев
00:02 УзбВласти будут развивать международный туризм в отжатом у Казахстана Бостанлыкском районе
|Граждане Узбекистана оформили наибольшее число патентов на работу в России
05:18 07.02.2022
Больше половины из всех оформленных в 2021 году в России патентов на работу приходится на граждан Узбекистана. Это следует из показателей МВД РФ по миграционной ситуации, с которыми ознакомился ТАСС.
Согласно данным ведомства, всего за январь - декабрь 2021 года оформлено 2 221 826 патентов на работу, из них гражданами Узбекистана - 1 316 569, гражданами Таджикистана - почти 787 тыс. и гражданами Азербайджана - почти 65 тыс. Кроме того, патенты оформили граждане Украины (37 тыс.) и Молдавии (17 тыс.).
В 2021 году почти в два раза выросло число оформленных патентов на работу для мигрантов в РФ. Кроме того, в прошлом году также увеличилось число оформленных разрешений на работу иностранным гражданам. Всего в 2021 году в МВД России поступило 1 673 342 уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, которые осуществляют трудовую деятельность на территории страны.