Тегеран не оценил американских санкционных послаблений, - И.Субботин

07:14 07.02.2022

Белый дом пошел на снятие ограничений с иранского мирного атома

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

6.02.22



Власти Ирана назвали недостаточными санкционные послабления, на которые пошла администрация президента США Джозефа Байдена ради стимуляции переговоров в Вене. Иранские официальные лица заявили, что ожидают тотального снятия ограничений. Российская дипломатия допускает, что уступки можно рассматривать "как признак того, что венские переговоры вступили в заключительную стадию".



На инициативу США отменить часть ограничений отреагировал МИД Ирана. "Мы слышали о частичной отмене ограничений в ядерной сфере, однако все понимают, что этого недостаточно, – пояснил официальный представитель дипведомства Саид Хатибзаде. – То, что нужно сделать США, – отмена всех санкций".



Как заявил депутат Меджлиса (парламента) Ирана Малек Шариати, снятие всех американских рестрикций должно быть обязательным условием любого нового соглашения, "чтобы Иран мог в полной мере воспользоваться экономической выгодой". "Процесс верификации (потенциального соглашения. – "НГ") может занять от трех до шести месяцев, и здесь надо избегать спешки и достижения соглашения любой ценой", – сказал парламентарий.



О том, что администрация Байдена приняла решение вернуть действовавшие ранее исключения из режима санкций против Ирана, на днях сообщил Госдеп. Как уточняет пресса США, эти послабления позволяют зарубежным компаниям, в том числе из РФ, продолжить работу в сфере мирного освоения атомной энергетики на иранских ядерных объектах, не попадая под рестрикции. Уточняется, что соответствующая инициатива напрямую затрагивала тяжеловодный реактор в Араке, который Иран, согласно условиям "ядерной сделки" 2015 года (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД), при поддержке других государств должен был перестроить так, чтобы он не использовался в военных целях.



В Госдепе подчеркнули, что анонсированные меры пока не признак того, что стороны "близки к достижению понимания в том, что касается взаимного возвращения" к соблюдению обязательств в рамках "ядерной сделки". Именно ее восстановление обсуждается на венской площадке. Пресс-служба Госдепа обратила внимание на то, что это нельзя считать уступкой Ирану, как интерпретируют ситуацию эксперты и СМИ. "Мы сделали именно то, что сделала предыдущая администрация: позволили нашим международным партнерам справиться с растущими угрозами ядерного нераспространения", – пояснил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.



Комментируя инициативу США, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в Twitter, что "это поможет ускорить восстановление СВПД и обоюдное возвращение США и Ирана к соглашению 2015 года". Он добавил, что шаги администрации Байдена можно рассматривать "как признак того, что венские переговоры вступили в заключительную стадию". Ульянов полагает, что исключения из санкционного режима против Тегерана дадут возможность замедлить развитие его ядерной программы. "Противники СВПД являются главными сторонниками распространения ядерного оружия", – подчеркнул постпред.



Снятие санкций действительно воспринято в штыки сторонниками жесткой линии в США. Экс-глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что иранская сторона ничего не даст взамен. "Аятолла видит слабость, – написал он в Twitter, имея в виду иранского верховного лидера Али Хаменеи. – Израиль в большой опасности. Это похоже на отчаяние, и американцы за это заплатят".



Сенатор-республиканец Тед Круз убежден, что администрация Байдена отменяет санкции, "чтобы позволить им (иранцам. – "НГ") наращивать ядерную программу". "Это всего лишь еще один шаг, который администрация Байдена предпринимает для возрождения более слабой версии катастрофической "ядерной сделки", – заявил законодатель. По его словам, ситуация приведет к тому, что власти Ирана получат оружие массового уничтожения.



Примечательно, что решение о послаблениях принято на фоне скандала, который настиг американскую делегацию, опосредованно принимавшую участие в переговорах с Тегераном в Вене. Несколько дипломатов, в том числе заместитель спецпредставителя по Ирану Ричард Нефью, решили покинуть ее из-за несогласия со слишком мягким подходом Белого дома к вопросам о восстановлении "ядерной сделки". По неофициальным данным, переговорщиков разочаровало нежелание ужесточать санкции против Ирана и налагать на него более жесткие обязательства.



Диалог в Австрии остается осложненным категоричным подходом Тегерана к некоторым вопросам. Из заявлений главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна следует, что его страна, к примеру, пытается получить гарантии того, что потом США не пересмотрят потенциальное соглашение. Этого не может пообещать никто с учетом иногда большой разницы в подходах американских администраций.