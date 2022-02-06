 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гибель Абдаллы Кардаша не привела к уничтожению "ИсламХалифата", - "НГ"
07:20 07.02.2022

В США сомневаются в разгроме всемирной джихадистской сети

Смерть одного из самых разыскиваемых американцами террористов не привела к уничтожению его группировки
Геннадий Петров
6.02.22

В американских СМИ выразили сомнение в том, что ликвидация лидера запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ) Абдаллы Кардаша скажется на активности джихадистов. Через несколько дней после того, как президент США Джозеф Байден объявил об убийстве террориста в результате операции американского спецназа, появились сообщения о том, что группировка даже усилила свою боеспособность. Якобы это произошло за счет террористов, бежавших из тюрьмы в Сирии.

Газета Washington Post проанализировала последствия громкой и успешной операции спецслужб США. В масштабной операции на северо-востоке Сирии американцы при участии курдских формирований и других союзников по антитеррористической коалиции смогли ликвидировать Абдаллу Кардаша, более известного как Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Десантная операция прошла в провинции Идлиб в районе населенного пункта Атме, практически на границе с Турцией.

Однако Washington Post выразила большие сомнения в том, что террористы теперь снизят свою активность. "Есть признаки того, что террористическая сеть перегруппировывается, расширяется далеко за пределы своей ближневосточной цитадели и потенциально готова нанести удар по американским целям в любой точке мира", – отмечает издание.

В этой связи беспокойство вызывает ситуация в той же Сирии. Так, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о том, что сотни боевиков группировки смогли бежать в конце января во время мятежа в тюрьме "Эс-Сынаа", которая находится в контролируемом курдами квартале Гувейран сирийского города Хасеке. Источники организации сообщают, что по меньшей мере два полевых командира джихадистов перебрались в город Джараблус, контролируемый протурецкими силами.

Следует, конечно, оговориться, что Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека базируется в Лондоне и оперирует данными, полученными от анонимных информаторов. Российские власти неоднократно критиковали эту организацию и выражали серьезные сомнения в том, что ее данные соответствуют действительности.

Тем не менее есть косвенные признаки того, что ИГ не прекратит свою деятельность и после смерти Абдаллы Кардаша. Один из них – сообщение телеканала Al-Arabiya о том, что джихадисты оперативно избрали преемника своему убитому лидеру. Им стал некий аль-Исави. О нем, как и о его предшественнике, информации мало. Не исключено, что он – тот самый Абу Ясир аль-Исави, глава иракской ячейки группировки, о ликвидации которого американцы сообщали в январе 2021 года. Можно только предполагать, что его имя скорее всего не настоящее. Впрочем, и о погибшем недавно главе джихадистов тоже известно немного. Например, ряд СМИ, в частности, арабская служба Би-би-си со ссылкой на свои источники утверждают, что у Абдаллы Кардаша настоящее имя Амир Мухаммад Саид аль-Салби аль-Маула. Якобы он выходец из Ирака и бывший сотрудник спецслужб либо армии Саддама Хусейна.

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов в комментарии "НГ" выразил уверенность, что ликвидация лидера ИГ не приведет к ликвидации самой ИГ. "Эта организация давно не представляет из себя единого целого. Она стала неким брендом без единого серьезного координирующего органа. ИГ распалась на отдельные филиалы – в Африке, в Афганистане, в ирако-сирийской конфликтной дуге. Внутри этих филиалов координация есть. Но между самими филиалами она отсутствует", – считает он.

Как бы то ни было, ликвидировав пусть даже номинального лидера ИГ, Байден кое-что выиграл лично для себя. Ведь это первый его бесспорный внешнеполитический успех, особенно значимый на фоне череды провалов на международной арене, самый громкий из которых – неудачный вывод войск из Афганистана. Особенный вес операции американских спецслужб придает то, что последнее время название группировки в США на слуху. В штате Вирджиния начинается суд над Эллисон Флук-Экрин (имя при рождении Эллисон Элизабет Брукс). 42-летняя уроженка Канзаса, как утверждается в обвинительном заключении, занимала высокий пост в иерархии ИГ. Якобы она возглавляла женский батальон группировки в Сирии, где была известна под псевдонимом Умм Джабраил. Она покинула США в 2012 году. Каким образом ее удалось арестовать, американские правоохранительные органы не разглашают.

Источник - ng.ru
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