Зимние Игры обострили отношения Пекина и Дели, - С.Строкань

07:34 07.02.2022

Индию обожгло олимпийским огнем



Индия в последний момент присоединилась к западному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, отменив присутствие своего дипломата на церемониях их открытия и закрытия. Демарш Дели вызван включением в эстафету олимпийского огня командира полка китайской армии, который летом 2020 года принял участие в кровопролитном пограничном столкновении, стоившем жизни двум десяткам индийских военнослужащих. Первыми решение Дели присоединиться к дипломатическому бойкоту Игр приветствовали американские сенаторы. Скандал сыграл на руку и госсекретарю США Энтони Блинкену, отправляющемуся в турне по Индо-Тихоокеанскому региону. Главная тема предстоящей поездки - сдерживание Китая.



Причиной индийского демарша стало участие в церемонии передачи олимпийского огня командира полка Народно-освободительной армии Китая Ци Фабао - героя "однодневной войны" с Индией, стоившей жизни двум десяткам индийских военнослужащих



Решение Дели поддержать зимние Олимпийские игры в Пекине, о котором было объявлено по итогам состоявшейся 26 ноября в Москве 18-й встречи глав МИД Китая, России и Индии в формате РИК, в самый последний момент было пересмотрено.



О присоединении Индии к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине, вызвавшему новое обострение в отношениях между ведущими державами в Азии, сообщил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. "Прискорбно, что Китай решил политизировать Олимпиаду. Временный поверенный в делах Индии не будет присутствовать на церемониях открытия или закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине",- заявил накануне открытия Игр Ариндам Багчи.



Сразу после этого гендиректор крупнейшего телерадиовещательного агентства Индии Prasar Bharati Шаши Шекхар объявил, что спортивные каналы входящей в телевизионное агентство Doordarshan Television Network отменяют трансляцию церемоний открытия и закрытия Игр. Хотя единственный индийский спортсмен, приехавший на Олимпиаду в Пекине, горнолыжник Ариф Хан сможет принять в них участие.



Причиной индийского демарша стало участие в церемонии передачи олимпийского огня командира полка Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ци Фабао, одного из героев однодневной "мини-войны" с Индией, произошедшей 15 июня 2020 года на линии разграничения сторон в долине реки Галван в Восточном Ладакхе.



Ци Фабао был тогда тяжело ранен в голову, впал в кому, но выжил, прошел полный курс реабилитации и стал одной из знаковых фигур противостояния с индийскими пограничниками, снискав себе славу "защитника родины" от "агрессии" со стороны соседнего государства.



Потерявшая в тот день 20 своих военнослужащих, индийская сторона настаивает, что ее солдаты стали жертвой коварного плана китайского командования, заманившего индийский пограничный патруль в ловушку. По индийской версии, в ходе изощренной акции устрашения пограничников перебили и сбросили со скал, после чего китайцы еще и надругались над трупами. После инцидента в Восточном Ладакхе, ставшего самым кровопролитным столкновением между соседями за последние полвека, отношения двух стран накалились до предела.



Впрочем, китайская сторона излагает противоположную версию случившегося, настаивая на том, что это индийцы пересекли линию контроля и вторглись на китайскую территорию.



Накануне открытия Олимпиады, совпавшего с празднованием китайского Нового года, государственный телеканал CCTV показал многосерийный документальный фильм о Народно-освободительной армии Китая. Частью сериала стали репортажи из долины реки Галван и интервью с родственниками четырех солдат НОАК, погибших в июне 2020 года в бою с индийцами и ставших для граждан КНР национальными героями.



Между тем командир Ци Фабао, который с олимпийским факелом в руках появился на телеэкранах уже не в форме офицера НОАК, а в стильном спортивном костюме, к сегодняшнему дню стал узнаваемой медийной персоной, играющей важную роль в патриотическом воспитании граждан. Удостоенный почетного звания Героя-защитника границы, в декабре прошлого года Ци Фабао появился в одной из передач телеканала CCTV, сообщив, что он "готов вернуться на поле боя и сражаться снова".



Таким образом, включение его в список самых достойных 1,2 тыс. граждан КНР, назначенных факелоносцами, среди которых также оказались высокопоставленные чиновники и прославленные спортсмены, судя по всему, было неслучайным. Организаторы Игр считали принципиальным моментом иметь в рядах участников передачи олимпийского огня "героя Галвана", независимо от того, какие последствия это может вызвать в отношениях с Индией.



Зажег олимпийский огонь вице-премьер КНР Хань Чжэн, а открыл эстафету первый в истории китайский чемпион мира по конькобежному спорту 80-летний Ло Чжихуань, завоевавший свой титул в Японии в далеком 1963 году и передавший факел космонавту Цзин Хайпэну. В свою очередь, командир полка НОАК Ци Фабао принял факел от четырехкратной олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Ван Мэн.



Между тем принятое Дели решение бойкотировать пекинские Игры вызвало наибольший энтузиазм в Конгрессе США, причем как у демократов, так и у республиканцев.



"Я приветствую Индию за присоединение к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине. Мы поддерживаем все страны, которые отвергают чудовищные нарушения прав человека Компартией Китая и ее хладнокровные усилия, призванные превратить Олимпийские игры 2022 года в политический круг почета",- написал в Twitter председатель комитета Сената по международным отношениям демократ Боб Менендез. "Позорно, что Пекин выбрал факелоносцем Олимпиады 2022 года одного из военных командиров, участвовавшего в нападении на Индию в 2020 году и осуществляющего геноцид против уйгуров. США будут продолжать поддерживать борьбу за свободы уйгуров и суверенитет Индии",- добавил член возглавляемого Бобом Менендезом сенатского комитета республиканец Джим Риш.



Прокомментировал скандал и еще один влиятельный представитель Республиканской партии и бывший кандидат в президенты Марко Рубио, назвавший назначение факелоносцем Олимпиады командира НОАК "еще одним возмутительным примером вопиющей политизации Пекином Олимпиады 2022 года". "Решение выбрать факелоносцем военнослужащего, участвовавшего в 2020 году в нападении на индийских военных, следует считать ужасающим и намеренно провокационным",- написал в Twitter Марко Рубио.



Комментируя разгорающийся скандал и его возможные последствия, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил: "Что касается ситуации на границе Индии и Китая, мы продолжаем поддерживать прямой диалог и мирное разрешение пограничных споров. Ранее мы выражали нашу озабоченность по поводу продолжающихся попыток Пекина запугать своих соседей. Мы поддерживаем друзей, мы поддерживаем партнеров и союзников, чтобы добиться нашего общего процветания, безопасности и утверждения общих ценностей в Индо-Тихоокеанском регионе".



Сдерживание Китая станет главной темой начинающегося в понедельник недельного турне по Индо-Тихоокеанскому региону госсекретаря США Энтони Блинкена. В заявлении Госдепа США отмечается, что глава американской дипломатии отправляется в регион для "взаимодействия с индо-тихоокеанскими союзниками и партнерами для продвижения вопросов мира, устойчивости и процветания региона". В Австралии Энтони Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел созданного для сдерживания экспансии Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), в который входят США, Япония, Австралия и Индия.



Сергей Строкань

6.02.22.