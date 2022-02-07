Как бандеровцы Казахстан завоевывать хотели, - А.Уваров

09:10 07.02.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ | 07.02.2022 |



В замыслах украинских националистов Казахстан был и остается сферой интересов "Великой Украины"



О том, как пренебрежительно отзываются о "казахских неудачниках" из "диких краев" победители украинского майдана, мы уже писали.



В представлении украинского обывателя жители Центральной Азии – это "катастрофически нищее, малообразованное и обиженное население. Население с такими характеристиками проживает отнюдь не в одном только Афганистане, но и в соседних Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, да и в чуть более богатом Казахстане. Во всех этих странах… власти не предлагают населению ничего, кроме коррупции, поборов, разгильдяйства и ужасающей разницы в доходах. Лучшее, что ждет среднестатистического жителя этих постсоветских клептократий – это трудовая эмиграция в Россию, где его участь – оставаться рабом и объектом ненависти со стороны русских шовинистов впридачу".



Казахстан глазами известного порохобота Шора



При этом казахским националистам, которые нынче пачками скрываются на Украине, хорошо бы узнать, что в планах националистов украинских Казахстан был и остается сферой интересов "Великой Украины". Право, уместно было бы поменять строчку украинского гимна на "Вид Сяну до Синьцзяну".



"Мы не можем оставить Казахстан на Божье произволение, или москалям. Он тесно связан с нашим освобождением. Так что восточные границы нашей державы должны опираться на Алтайские горы и Тян-Шау". Это слова Михаила Колодзинского, одного из идеологов запрещенной в России ОУН*, главного военного руководителя предвоенной ОУН, признававшегося в своих симпатиях к фашизму и нацизму.



"Шаровар-колонизатор" Казахстана и его доктрина



Уроженец Станиславской (Ивано-Франковской области) Михайло Франьович Колодзинский стал членом Украинской войсковой организации (УВО) еще в 1922 году. Он отслужил в Войске Польском, где стал подхорунжим 68-го пехотного полка. После демобилизации Колодзинский учится на юриста во Львовском университете и в документах дефензивы (охранка в межвоенной Польше) фигурировал как активный участник украинского боевого подполья по кличке Кум.



После создания ОУН в 1929 году Колодзинский уже как Гузар числился войсковым референтом Краевой экзекутивы ОУН западноукраинских земель.



В сентябре 1929 года был арестован за организацию теракта на львовской выставке "Східні торги", где были заложены бомбы у еврейских павильонов. Однако его аресты, как правило, не заканчивались длительными сроками заключений.



В 1933 году Колодзинский нелегально выезжает в Европу, где содействует организации курсов подготовки боевиков ОУН в Данциге, проходит обучение вместе с хорватскими усташами, знакомится с Анте Павеличем, оговаривая с ним варианты создания балканского оперативного корпуса, который поможет "освобождению Украины".



Колодзинский написал с десяток книг, учебников, методичек. По его книге "Партизанская война" начинала свою кровавую деятельность запрещенная в России УПА*.



Авторитет Колодзинского способствовал тому, что его назначили начальником Генштаба Карпатской Сичи и Верховным командантом армии Карпатской Украины во время боев с чехами и венграми весной 1939 года. Венгры, поддержанные Гитлером, тогда оказались сильнее. При отступлении Колодзинский попал в плен и был расстрелян венгерскими солдатами.



Доктринер и его доктрина



Фундаментальной работой украинского нацика была "Украинская военная доктрина", которую сегодня на Украине называют "эпохальной". Эта книга была невероятно популярна среди бандеровских радикалов.



Доктрина состоит из трех разделов. Первый раздел – исторический, второй посвящен территориальным претензиям Украины от дельты Дуная до Кубани и т.н. "Серого клина". Этим термином украинство обозначает территории Южной Сибири, Алтая и Северного Казахстана, включая Акмолинск (Астана), Кустанай, Кокчетав, Петропавловск, Павлодар, Семипалатинск, которые, по Колодзинскому, должны находиться в границах Украины.



Казахские националисты тоже претендуют на Сибирь



Автор говорит о необходимости овладения Центральной Азией. Захвату должны подлежать также Северный Кавказ, Баку и весь Апшеронский полуостров. Третий раздел "Доктрины" трактует о проблемах украинской экспансии на Восток и перенесения украинских границ ближе к Китаю.



"Когда мы выиграем войну в Европе, то немедленно нужно выслать экспедицию в Казахстан"



Колодзинский отмечает, что украинцы, к сожалению "не продолжали политики Святослава и Владимира Великого, отчего Восток Европы есть и поныне в плачевном состоянии, а каспийские степи вплоть до Алтайских гор еще недоступны для нынешней культуры и цивилизации". И тут же делает вывод: "Мы, строя украинское государство, должны передвинуть границы Европы в Алтай и Джунгарию. Европе не хватает именно этого пространства... Украина предназначена связать это огромное пространство с Европой политически, экономически и культурно".



Строительство "Великой Украины" Колодзинский предполагал начать с восстания против москалей и поляков. "После освобождения этнических земель, мы должны остановиться у Волги, а потом бросить все боеспособное к линии Могилев – Саратов и перевести войну в Казахстан, чтобы оказать помощь местным нашим колонистам и угрожать московским индустриальным центрам в Магнитогорске и Кузнецке", – пишет Колодзинский.



Казахи, по мнению украинского националиста, – это полное ничтожество. Он пишет: "В Казахстане нет никого, кто мог бы организовать какое-то государство. Если не будем там мы, то будет Москва. А земли очень большие и сказочно богатые".



И далее: "Узбеки, Таджики и Турмены не в силах сами освободиться, а только при нашей помощи, потому они должны остаться под нашим политическим влиянием. Из Казахстана нужно однако сделать украинскую доминию. Наша политика должна придумать такую государственную форму для Казахстана, чтобы она была приемлема для Казахов, которые здесь составляют большинство, однако, учитывая свою кочевническую жизнь, не могут влиять на политическую судьбу своей страны. Они хотят дальше выпасать скот и стыдятся плуга, поэтому через некоторое время должны погибнуть или редуцироваться до той роли, которую имеют Индиане в Америке. Однако все же нужно найти такую ​​политическую форму для Казахстана, которая нравилась больше Казахам, чем нынешняя, хотя эта форма не изменит голого факта, что украинское население должно иметь верховную власть и что Казахстан должен быть тесно связан с Украиной. Казахстан есть наша азиатская Украина – империя Украины, по которой тоскуют молодые украинские националисты".



Размышляя далее о судьбах меньшинств, украинский мегаломан предполагает уничтожать "враждебное население и все те меньшинства, которые относятся враждебно к украинской самостоятельности". Он не исключает, что вырежут полмиллиона евреев, а "все другие меньшинства, которые выйдут живыми из восстания, будем денационализировать".



Современные издания "Доктрины" Колодзинского



Современные издания "Доктрины" Колодзинского



Так относились к казахам и Казахстану в ОУН тех времен. Книга последний раз была издана в 1957 году в Торонто, но о "завоевателе Казахстана" вспомнили после евромайдана. Главным пропагандистом "Военной доктрины" стал профессор львовского Украинского католического университета Александр Зайцев. Книга пережила уже несколько современных изданий приличным тиражом. Идеи Колодзинского распространяют глава Молодежного конгресса украинских националистов Виктор Рог, "Национальный корпус"* и его "белый вождь", историк и ветеран АТО Мыкола Кравченко и многие другие.



Казахские оппозиционеры, наивно полагающие, что украинство их союзник в противостоянии с "пророссийским режимом Токаева", видимо, стараются не замечать настоящего к себе отношения. Между тем укрорадикалы уже тиражировали выпады против казахов, когда в ноябре в Киевской области был пойман грабитель-казах.



Да, Киев не скрывает, что готовится использовать казахов. Однако, когда в январе 2022 года мировое внимание вдруг переключилось с украинского вопроса на казахстанский, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба буквально завыл: мол, "будущее евроатлантической безопасности решается в Украине, а не в Казахстане, и все, что происходит сейчас в других частях света, – это периферия… Центром сейчас является мы". Казахам надо это знать.