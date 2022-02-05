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Постсоветское пространство отмирает. Почему Путин отказался встречаться с лидерами стран Ц в Пекине, - "МК"
11:22 07.02.2022

Отсутствие встречи лидеров Центральной Азии с Путиным в Китае объяснили
Постсоветское пространство отмирает

Главы всех бывших советских республик в Центральной Азии слетелись в Китай на открытие Олимпиады. Они либо уже провели переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, либо собираются сделать это. Президент России Владимир Путин тоже посетил Пекин и встретился с китайским коллегой. Вот только со своими союзниками по ОДКБ и ЕАЭС он не увиделся, зато назвал Центральную Азию общим с Китаем регионом. "МК" выяснил у экспертов, значит ли это, что Россия отказывается от своих амбиций на части постсоветского пространства.

Постсоветское пространство отмирает
ГЛАВЫ УЗБЕКИСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА, КАЗАХСТАНА И КИРГИЗИИ (СЛЕВА НАПРАВО) ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ОЛИМПИАДОЙ, ЧТОБЫ ЛОББИРОВАТЬ В КИТАЕ СВОИ ИНТЕРЕСЫ. ФОТО: ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА КР
В России Украину часто именуют своей "зоной жизненных интересов", вспоминая о совместной истории и особенно о ее советском периоде. Страны Центральной Азии (ЦА), как правило, таких эпитетов не удостаиваются. Наоборот, президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин назвали Центральную Азию "общим сопредельным регионом", что наглядно доказывает не только отсутствие монопольных прав Москвы на регион, но и желание эти права навязать. "Россия и Китай решили подчеркнуть свои добрососедские отношения. Во-первых, у них есть общая граница протяженностью около 4 тысяч километров. Во-вторых, Россия и Китай заинтересованы в стабильности Центральной Азии", - заявил "МК" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

В свою очередь лидеры ЦА Садыр Жапаров, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев, Эмомали Рахмон и Гурбангулы Бердымухамедов тоже приехали на Олимпийские игры, много фотографировались друг с другом, но с Путиным так и не встретились. Зато все, кроме Жапарова (ему это, видимо, еще предстоит), переговорили с Си Цзиньпином. Каждому из них было обещано укрепление сотрудничества в сфере инвестиций, обмена опытом в государственном управлении и так далее.

"Между странами ЦА есть ряд вопросов, который требует регулирования, поиска эффективных решений. К тому же регион находится между двумя крупными государствами, с которыми нужно выстраивать отношения, не создав проблем для себя. По отдельности странам ЦА сложно отстаивать на международной арене свои политические и экономические интересы. В связи с этим приходит понимание, что можно получить дивиденды, двигаясь сообща", - заявила "МК" казахстанский политолог Толганай Умбеталиева.

Вместе с тем она отметила, что сегодня в странах ЦА много говорят о необходимости отказаться от термина "постсоветское пространство". По словам Толганай Умбеталиевой, сегодня цели и путь центральноазиатского пространства слишком сильно отличаются от других бывших советских республик, чтобы продолжать ассоциировать его с ними. Толганай полагает, что одним из проявлений желания лидеров центральноазиатских государств подчеркнуть свою самобытность стало отсутствие их встречи с Путиным в Пекине. При этом политолог уверена в заинтересованности стран региона в равной представленности России и Китая без серьезного доминирования одного из этих государств.

В свою очередь эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов рассказал "МК", что своими совместными снимками лидеры стран ЦА пытаются продемонстрировать миру свою способность преодолеть имеющиеся между ними разногласия и разночтения. Кроме того, тем самым они могут демонстрировать свою поддержку Токаеву после драматических январских событий в Казахстане.

"Все это очень похоже на региональный политес, направленный на создание центральноазиатской общности. Лидеры стран региона пытаются превратить Центральную Азию в субъект международной политики", - отмечает Дубнов.

Что касается того, почему они не встретились с Путиным, то тут эксперт выделяет две возможные причины. Во-первых, график делегаций в Китае был предопределен жесткими ограничениями, связанными с коронавирусом. Во-вторых, у Путина есть и другие возможности встречаться с лидерами ЦА. Например, недавно прошел виртуальный саммит ОДКБ по казахстанским событиям. "Кроме того, ему нужно спешить - скоро встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а человек никак выспаться не может..." - заключил Дубнов.

С противоположным мнением выступил политолог из Киргизии Денис Бердаков. "Между государствами стран ЦА есть огромное недопонимание. Однако всем международным игрокам удобнее работать с форматом "5+1". При этом уровень внутренней интеграции между государствами региона крайне низкий. Это касается экономики, инвестиций, технологий и тем более гуманитарной сферы", - пояснил "МК" Бердаков.

Эксперт отметил, что идея выступать вместе на международной арене принадлежит Узбекистану, и именно эта страна активнее других выступает за центральноазиатскую интеграцию. "По отдельности страны региона не очень интересны крупным игрокам, в том числе Китаю. Но вместе мы можем продвигать большие инвестиционные проекты. Например, Киргизии выгодно добиваться строительства железной дороги из Китая, поэтому ее продают под брендом половины Центральной Азии", - сказал эксперт.

Оценивая переговоры в Китае, Бердаков рассказал "МК", что считает их своеобразным форумом "анти-Байдена". "Приехали все те, кто готов политически поддержать Пекин в противостоянии с США. Соответственно, программу форума утверждал Китай, для которого Россия - это не Центральная Азия. И, естественно, Пекин не воспринимает Москву как равную себе. В свою очередь, у государств ЦА очень тесные связи с Россией по мигрантам, безопасности, торговле и инвестициям, но это двусторонние отношения, а мир шире", - рассуждает политолог.

Анализируя последствия переговоров в Китае, Бердаков заявил, что в краткосрочной перспективе они никак не скажутся на интеграции в рамках ЕАЭС. Однако в будущем, если евразийская интеграция выйдет на новый уровень и решит создавать собственные технологические цепочки с добавленной стоимостью, отношения с Китаем станут проблемой. "Дело в том, что Путин договорился с Си Цзиньпином об отсутствии территориального протектората и соответствии своей деятельности требованиям ВТО. В этих условиях ни о каком развитии ЕАЭС через 10–15 лет речи быть не может. А в нынешнем положении эта организация удобна для Китая, потому что это организованная экономическая площадка без внутренних границ, главное - пройти на нее, а дальше надо будет только закачивать свои товары", - констатировал Бердаков.

Артур Аваков

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644222120
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