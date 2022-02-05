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Зачем российская элита затеяла игру в войну? - генерал Л.Ивашов
11:27 07.02.2022

Леонид Ивашов выступил против Владимира Путина
7 февраля 2022 Канат Кожоев

Леонид Ивашов выступил против Владимира Путина

Уроженец Кыргызстана – чуйский потомок декабриста и выдающийся геополитик современности генерал-полковник Леонид Ивашов написал обращение к президенту России и гражданам Российской Федерации "Канун войны". В нем он говорит о том, что верхушка РФ использует войну, как способ сохранять богатства и сохранять власть.

Приводим полный текст обращения

"Сегодня человечество живет в ожидании войны. А война - это неизбежные человеческие жертвы, разрушения, страдания больших масс людей, уничтожение привычного образа жизни, нарушение систем жизнедеятельности государств и народов. Большая война – это огромная трагедия, чье-то тяжелое преступление. Так случилось, что в центре этой грозящей катастрофы оказалась Россия. И, пожалуй, это впервые в ее истории.

Ранее Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны, и, как правило, когда иного выхода не оставалось, когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой.

А что сегодня угрожает существованию самой России, и есть ли такие угрозы? Можно утверждать, что действительно угрозы налицо – страна на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный характер, а в любой сложной системе разрушение одного из элементов может привести к обрушению всей системы.

И это, на наш взгляд, главная угроза Российской Федерации. Но это угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества. И причины ее формирования внутренние: нежизнеспособность модели государства, полная недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления, пассивность и неорганизованность общества. В таком состоянии любая страна долго не живет.

Что касается внешних угроз, они, безусловно, присутствуют. Но, по нашей экспертной оценке, они не являются в данный момент критическими, непосредственно угрожающими существованию российской государственности, ее жизненно важным интересам. Сохраняется в целом стратегическая стабильность, ядерное оружие находится под надежным контролем, группировки сил НАТО не наращиваются, угрожающей активности не проявляют.

Поэтому нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит прежде всего искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил, РФ в том числе. В результате развала СССР, в котором решающее участие приняла Россия (Ельцин), Украина стала независимым государством, членом ООН, и в соответствии с ст. 51 устава ООН имеет право на индивидуальную и коллективную оборону.

Руководство РФ до сих пор не признало результаты референдума о независимости ДНР и ЛНР, при этом на официальном уровне не раз, в том числе в ходе Минского переговорного процесса, подчеркивало принадлежность их территорий и населения к Украине.

Также не раз говорилось на высоком уровне о стремлении поддерживать нормальные отношения с Киевом, не выделяя в особые отношения с ДНР и ЛНР.

Вопрос о творимом со стороны Киева геноциде в юго-восточных областях не поднимался ни в ООН, ни в ОБСЕ. Естественно, для того чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти.

Но РФ таковой не стала, ее модель развития и внешнеполитический механизм международного сотрудничества отталкивают практически всех соседей, и не только.

Обретение Россией Крыма и Севастополя и непризнание их российскими со стороны международного сообщества (а значит, подавляющее число государств мира по-прежнему считают их принадлежностью к Украине) убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики и непривлекательность внутренней.

Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить "полюбить" РФ и ее руководство бессмысленны и крайне опасны.

Применение военной силы против Украины, во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства, во-вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В-третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что, безусловно, скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах. На поле боя, если это случится, российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими, среди которых будет много русских ребят, но и с военнослужащими и техникой многих стран НАТО, а государства - члены альянса обязаны будут объявить России войну.

Президент Турецкой Республики Р. Эрдоган четко заявил, на чьей стороне будет воевать Турция. И можно предполагать, что двум полевым армиям и флоту Турции будет приказано "освобождать" Крым и Севастополь и, возможно, вторгнуться на Кавказ.

Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества и, вероятно, будет лишена статуса независимого государства.

Не понимать таковых последствий президент и правительство, Министерство обороны не могут, не настолько они глупы.

Возникает вопрос: а каковы истинные цели провоцирования напряженности на грани войны и возможного развязывания широко масштабных военных действий. А что таковые будут, говорит численность и боевой состав формируемых сторонами группировок войск – не менее чем по ста тысяч военнослужащих с каждой стороны. Россия, оголяя восточные рубежи, перебрасывает соединения к границам Украины.

По нашему мнению, руководство страны, понимая, что вывести страну из системного кризиса оно не способно, а это может привести к восстанию народа и смене власти в стране, при поддержке олигархата, коррумпированного чиновничества, прикормленных СМИ и силовиков, решило активизировать политическую линию на окончательное разрушение российской государственности и истребление коренного населения страны.

И война является тем средством, которое решит эту задачу с целью удержать на некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства. Другого объяснения мы предположить не можем.

От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ и уйти в отставку.

Обращаемся к всем военнослужащим запаса и в отставке, гражданам России с рекомендацией проявить бдительность, организованность, поддержать требования Совета Общероссийского офицерского собрания, активно выступать против пропаганды и развязывания войны, не допустить внутреннего гражданского конфликта с применением военной силы".

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644222420
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