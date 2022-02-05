Власти Таджикистана объявили о росте ВВП на 9%, но стоит ли верить этим цифрам?

14:28 07.02.2022

"Популизм".



Анушервон Арипов



Власти Таджикистана утверждают, что рост ВВП за год составил 9,2%. Это правда?



Власти Таджикистана заявили о резком росте ВВП в 2021 году. По данным премьера страны, он составил более 9% – несмотря на пандемию и общий экономический спад во всем мире. Но, по мнению независимых экспертов, эти цифры не отражают реального положения дел в экономике.



Власти Таджикистана утверждают, что ВВП страны в 2021 году составил 98 миллиардов 900 миллионов сомони, или примерно 8 миллиардов 730 миллионов долларов по нынешнему курсу. Рост ВВП составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда, премьер не уточнил, действительно ли страна стала производить больше товаров и услуг, и не объяснил, какой сектор показал наибольший рост: сообщается только о росте выработки электроэнергии на 4,3%.



Также были озвучены только цифры по количеству открывшихся новых предприятий, при этом не сказано, сколько закрылось. В том же стиле статистика сообщала и об успехах в других секторах.



Экономист Елена Кузьмина говорит, что для точного анализа ситуации и перепроверки данных, которые озвучили власти, информации, сообщенной ими, недостаточно. Эксперт отдельно отмечает, что инфляция в Таджикистане в этом году составила порядка 8%, и предполагает, что она во многом съела реальный прирост ВВП. О том, что в Таджикистане, как и в других странах Центральной Азии, в последние месяцы резко выросли цены на продукты и другие товары, Настоящее Время рассказывало ранее.



"Девять процентов – это просто бешеный рост, очень большой показатель, с моей точки зрения. Это как минимум должны были отметить на себе все граждане", – подчеркивает Кузьмина. Но, отмечает она, жители Таджикистана почему-то этого роста в основном никак не ощутили.



Политик Шокирджон Хакимов замечает, что есть различные методики подсчета роста ВВП. И таджикистанские власти, по его словам, выбрали, скорее всего ту, что показывает самые высокие, но при этом не совсем корректные цифры. Хакимов полагает, что сделано это намеренно.



"Это делается для того, чтобы сформировать благоприятное общественное мнение, с тем, чтобы привлечь в национальную экономику инвестиции и кредиты. Мы в них нуждаемся, – говорит Шокирджон Хакимов, первый зампред Социал-демократической партии Таджикистана. – ​Но состояние экономики Таджикистана, по сравнению с другими центральноазиатскими странами, находится на самом низком уровне. Здесь больше имеет место популизм, нежели прагматика".



Более подробно о росте ВВП Таджикистана, вероятно, можно будет узнать ближе к апрелю, когда будет опубликован экономический отчет Всемирного банка по стране за 2021 год. ВБ в своих публикациях опирается на официальные данные, которые ему предоставляют власти, а значит, помимо цифр, может стать ясна и методика расчета ВВП страны, которую применяет официальный Душанбе.