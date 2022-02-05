Западный Казахстан не успокаивается. Забастовали работники Мангышлакского атомного энергокомбината

15:16 07.02.2022

Работники Мангистауского атомного энергокомбината снова вышли на протест



Работники Мангистауского атомного энергокомбината требуют повысить им заработную плату на 100%



АЛМАТЫ, 7 фев - Sputnik. Сотрудники ТОО "МАЭК-Казатомпром" 7 февраля вновь вышли с требованием повышения заработной платы в два раза.



Региональное издание "Лада" сообщает, что работники собрались напротив энергокомбината и требуют повысить им заработную плату в два раза.







В пресс-службе "МАЭК-Казатомпром" ситуацию комментировать отказались, в министерстве энергетики Казахстана корреспонденту Sputnik сказали, что готовят официальную информацию.



Отметим, 3 февраля работники энергокомбината обратились к руководству по поводу повышения заработной платы на 100%, выплаты пособий на оздоровление, выплаты премиальных к праздникам.



Тогда к работникам вышло руководство компании и была создана примирительная комиссия, куда вошли по семь человек со стороны работников и профсоюза и со стороны работодателя. Компания предложила увеличить заработную плату всем работникам занятых на производстве на 30%, за исключением руководства предприятия, установить выплату премий к праздникам, установить выплату пособия на оздоровление к отпуску в размере одного оклада и установить равную оплату квартальных премий в случае возникновения резервов за счет экономии.



Однако 5 февраля примирительная комиссия не пришла к обоюдному согласию и не утвердила решение, предложенное руководством компании. Теперь конфликт рассмотрят в Трудовом арбитраже с участием государственного инспектора труда.