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|Западный Казахстан не успокаивается. Забастовали работники Мангышлакского атомного энергокомбината
15:16 07.02.2022
Работники Мангистауского атомного энергокомбината снова вышли на протест
Работники Мангистауского атомного энергокомбината требуют повысить им заработную плату на 100%
АЛМАТЫ, 7 фев - Sputnik. Сотрудники ТОО "МАЭК-Казатомпром" 7 февраля вновь вышли с требованием повышения заработной платы в два раза.
Региональное издание "Лада" сообщает, что работники собрались напротив энергокомбината и требуют повысить им заработную плату в два раза.
В пресс-службе "МАЭК-Казатомпром" ситуацию комментировать отказались, в министерстве энергетики Казахстана корреспонденту Sputnik сказали, что готовят официальную информацию.
Отметим, 3 февраля работники энергокомбината обратились к руководству по поводу повышения заработной платы на 100%, выплаты пособий на оздоровление, выплаты премиальных к праздникам.
Тогда к работникам вышло руководство компании и была создана примирительная комиссия, куда вошли по семь человек со стороны работников и профсоюза и со стороны работодателя. Компания предложила увеличить заработную плату всем работникам занятых на производстве на 30%, за исключением руководства предприятия, установить выплату премий к праздникам, установить выплату пособия на оздоровление к отпуску в размере одного оклада и установить равную оплату квартальных премий в случае возникновения резервов за счет экономии.
Однако 5 февраля примирительная комиссия не пришла к обоюдному согласию и не утвердила решение, предложенное руководством компании. Теперь конфликт рассмотрят в Трудовом арбитраже с участием государственного инспектора труда.