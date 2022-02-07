Последняя схватка атлантизма и евразийства, - Александр Дугин

15:23 07.02.2022

ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА АТЛАНТИЗМА И ЕВРАЗИЙСТВА



07.02.2022

Александр Дугин

Нынешний кризис отношений России с Западом не связан ни с газом, ни с экономикой в целом. Попытки политику объяснить "добычей" (Prize) в духе Эргина – это жалкая пародия на мысль. Мы имеем дело с процессами цивилизационными и геополитическими, а экономика и энергетика выступают как второстепенные аксессуары.



С цивилизационной точки зрения, все дело в идеологии демократов из администрации Байдена. Это альянс ультраглобалистов с неоконсами и либеральными "ястребами". Они видят, как рушится однополярный мир, глобальная либеральная идеология и гегемония Запада, и готовы пойти на все – даже на Третью мировую войну, чтобы это как-то предотвратить.



У глобалистов много врагов – популизм (включая Трампа), консерватизм, политический ислам и т. д. Но лишь две державы обладают таким потенциалом, чтобы по‑настоящему бросить вызов гегемонии – Россия и Китай. Россия – гигант военный, Китай – экономический.



Тут начинается геополитика. Байдену важно оторвать Россию от Европы, стремящейся к автономной политике. Отсюда украинская проблема и эскалация на Донбассе. Россия и Путин всячески демонизируются, обвиняются в готовности ко вторжению. Хотя факта вторжения нет, Вашингтон ведет себя так, как будто оно уже состоялось. Отсюда санкции и даже вероятные превентивные военные действия на Донбассе. Так как во вторжении России все на Западе уверены, то любая военная операция украинцев, поддержанных НАТО на Донбассе, будет выглядеть как оборона. При этом предполагается, что медиакампания, развязанная против России, предотвратит ее адекватный ответ. А если не предотвратит, то отношения Москвы с Европой будут разорваны в любом случае.



Споры вокруг газа и "Северного потока–2" служат лишь техническими средствами для позиционной войны.



Аналогично обстоит дело и с Китаем. Байден создал антикитайский альянс с англосаксонскими странами (Австралия, Британия) AUKUS и QUAD с азиатскими – Япония, Индия. Камнем преткновения является Тайвань (как Украина в случае России). А целью – сорвать эконмическую экспансию Китая в проекте "Один пояс – один путь".



Союз России и Китая и соединения российских намерений по восстановлению "большого пространства" с китайским проектом "Один пояс – один путь" в интегральном проекте Большой Евразии, о чем еще несколько лет назад объявили российский и китайский лидеры, означает необратимый конец западной гегемонии. Последние встречи Путин и Си Цзиньпина не оставляют сомнений в том, что Большая Евразия – это серьезно, и решение принято. Отсюда и оголтелая атака ультралиберала и глобалиста Сороса на Китай.



Все это – классическая геополитика, дословно повторяющая атлантистские проекты от Маккиндера до Бжезинского. Море (либералы, глобалисты) против Суши (Евразия).



При этом к России с Китаем вполне могут примкнуть и другие претенденты на статус полюса:



Латинская Америка (что подчеркнуто в визите Альберто Фернандеса, президента Аргентины, в Москву, и о чем наверняка пойдет речь во время ожидаемого визита президента Бразилии Болсонару),

исламский мир (который спит и видит, как бы избавиться от западного контроля – здесь в авангарде Иран, Турция и Пакистан),

Африка (где Россия и Китай приступили к зачистке европейских марионеточных режимов),

и сама Европа (которая все больше тяготится атлантизмом и мечтает сама стать полюсом – это идеи набирают популярность во Франции, Германии, Италии и Испании, вопреки пока еще главенствующим атлантистским либеральным элитам).

В стороне пока только Индия (из-за конфликтов с Китаем и Пакистаном) и Япония (находящаяся все еще под плотным контролем со стороны США), а также ряд глобалистских марионеток, быть которыми сегодня становится откровенно позорно.



Это с необходимостью затрагивает и идеологию. Все, кто против американской гегемонии и неуклюжей попытки Байдена спасти однополярную модель (в духе "Лиги Демократий"), начинают дистанцироваться и от либеральной догматики – особенно в ее современном совершенно отталкивающем и патологическом виде (с легализацией и даже агрессивным тоталитарным навязыванием ЛГБТ+, гей-браков и прочих извращений, а также с прямой угрозой передачи правления Искусственному Интеллекту, к чему сводятся проекты постгуманистов, активно продвигаемые Big Tech). Если добавить к этому провал политики борьбы с COVID-19, сомнительную вакцинацию (вообще перечеркнутую омикроном), неоправданные и безобразно организованные локдауны, оруэелловские ковид-паспорта и систему тотального слежения, то очевидно, что крах либерализма близок как никогда. Успехи восставших дальнобойщиков из "Конвоя Свободы" в Канаде, заставивших позорно прятаться либерального глобалиста Трюдо, и рост популярности антимакроновских кандидатов во Франции (все они – от Земмура и Марин Ле Пен до Меланшона – стоят на антилиберальных и антинатовских позициях) – лишь отдельные симптомы мирового процесса: конца атлантистской гегемонии.



Россия сегодня отвечает на накал агонизирующего атлантизма симметрично с позиции евразийской геополитики, противопоставляя глобализму многополярность, а либерализму – альтернативные цивилизационные ценности: традиционные. Вместо ЛГБТ – традиционная семья (закрепленная в Конституции). Вместо индивидуализма – народ и его историческая идентичность и т. д.



Китай, в целом, такой подход Москвы поддерживает. Пекин также выступает против глобализма и западной гегемонии и защищает свои – на сей раз китайские – ценности.



Все это прекрасно видно в тезисах последней встречи Путина с Си Цзиньпинем:



Москва и Пекин намерены противостоять любому покушению на их суверенитет (читай: бороться с гегемонией и глобализмом до победного конца);

Россия и Китай учли факт создания Байденом антикитайских блоков и активизацию НАТО в Восточной Европе и намерены противостоять этому (вместе!);

лидеры двух стран косвенно обвинили США в биологическом терроризме (угрозой названа "военно-биологическая деятельность США"): по сути, это означает признание того, что именно Запад (США и Британия) распустили по миру COVID-19;

Пекин поддерживает Москву в Восточной Европе, а Москва поддерживает Пекин в Индийском и Тихом океане, и Путин прямо провозгласил: "Тайвань – ваш" (Си Цзиньпин пробормотал про себя: "В таком случае Украина – ваша");

обе страны проклинают "Лигу Демократий" (однополярность) и клянутся сохранить полицентричную модель миропорядка (так надо понимать провозглашение верности принципам Ялтинского мира и ООН).

Русско-китайский – евразийский! – блок состоялся. Всем остальным странам надо принять решение, с кем они:



с разваливающейся агрессивной и полностью невменяемой американской гегемонией

или с тем блоком стран (включающим Россию, Китай, Иран, Пакистан, Белоруссию, Северную Корею, Венесуэлу, Кубу, Никарагуа, Сирию, Мали, ЦАР, Буркина-Фасо, Гвинею, и отчасти Турцию, Аргентину и Бразилию), который ей противостоит во имя сохранения государственного суверенитета и цивилизационной самобытности?

Будущее, безусловно, на стороне многополярности, а значит, Евразии. Либералов подвели их собственные успехи, которые они не смогли закрепить и удержать после падения СССР. Мировую Империю так не строят.