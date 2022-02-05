Как павлодарцы разгромили свой областной акимат (видео)

15:31 07.02.2022

Разгром акимата: новое видео январских беспорядков обнародовала полиция Павлодара



ПАВЛОДАР, 6 фев – Sputnik. Неопубликованные ранее кадры видео митинга, закончившегося нападением на здание акимата области, опубликовал департамент полиции Павлодарской области, сообщил корреспондент Sputnik Казахстан.



Павлодарские полицейские выпустили видеоролик с хроникой январских событий в областном центре. На нем запечатлены неизвестные ранее павлодарцам кадры штурма митингующими областного акимата и разрушений в его фронт-офисе, а также разгона участников массовых беспорядков.



Ранее на брифинге стражи порядка проинформировали население о ходе следствия по фактам январских событий.







Как сообщил тогда заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов, по фактам организации массовых беспорядков и нападения на здание акимата Павлодарской области проводится досудебное расследование по трем уголовным делам, в отношении одного лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В последующем уголовные дела переданы по подследственности в ДКНБ по Павлодарской области. Ущерб, причиненный акимату области, составил более 2 млн тенге.



Вместе с тем, прокомментировали правоохранители, жертв среди участников массовых беспорядков, как со стороны гражданских лиц, так и со стороны сотрудников правоохранительных органов, нет. Разграблений магазинов, хищения оружия и боеприпасов, фактов мародерства, уничтожений и повреждений объектов малого и среднего бизнеса на территории области не допущено.



За участие в несанкционированном митинге привлечено к административной ответственности 435 граждан, из них административному аресту подвергнуто 324 лица, оштрафованы 18, предупреждены 93 гражданина. За нарушение режима комендантского часа в период чрезвычайного положения с 5 по 13 января 2022 года привлечено к административной ответственности 813 человек, в том числе подвергнуты административному аресту 206 граждан, наложен штраф в отношении 251 лица, предупреждены 565 граждан. Проведена профилактическая беседа с 682 лицами, которые затем отпущены домой.