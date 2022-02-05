Токаев собрался разорвать спецслужбы Казахстана на несколько частей, - "МК"

16:47 07.02.2022

Эксперт: "КНБ будет менее политизирована и станет больше заниматься обеспечением безопасности граждан"



В Казахстане не сбавляют обороты последствия прошедших в январе бурных политических событий. Спустя месяц после начала алма-атинских погромов арестован очередной представитель прежнего руководства КНБ Даулет Ергожин. Тем временем, по заявлению властей, само ведомство ожидает реформирование.



Эксперт: "КНБ будет менее политизирована и станет больше заниматься обеспечением безопасности граждан"



Экс-заместителя председателя главного органа, обеспечивающего национальную безопасность Казахстана, Даулета Ергожина арестовали по делу о государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти. Ергожин пополнил ряды арестантов, в которые уже входит бывший руководитель КНБ Карим Масимов и начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов. Вместо Масимова председателем комитета был назначен Ермек Сагимбаев, силовик с большим стажем, ранее занимавший должность начальника Службы охраны Президента.



Все больше становится очевидным, что к протестам в Казахстане приложили руки высокопоставленные чиновники из спецслужб. Во время беспорядков КНБ вела себя, мягко говоря, странно. В отличие от обычных сотрудников МВД, упорно защищавших в ночь с 5-го на 6-е в Алма-Ате Департамент полиции от атак погромщиков, представители КНБ не оказывали никакого сопротивления при захвате оружия из собственного арсенала. Кроме того, после бегства со служебных мест сотрудников ведомства была без надзора оставлена секретная документация.



Эти любопытные факты не оставил без внимания президент Касым-Жомарт Токаев, озвучив их 11 января на заседании Мажилиса (Парламента Казахстана). Глава Казахстана также отметил, что КНБ "не разглядел критической угрозы национальной безопасности". За критикой действий ведомства последовало объявление реформ, которые затронут многие силовые структуры Казахстана, в том числе и органы национальной безопасности.



Видимо, Токаев понимает, что отставка и арест утративших доверие руководителей, замена их на других, более преданных - не достаточная мера для необходимого результата. Нужно, как говорится, "менять систему". О том, какие изменения за собой повлекут объявленные реформы, "МК" рассказали эксперты.



Аждар Куртов, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии": "С одной стороны, спецслужбы должны реформироваться. С другой - когда оцениваешь то, что сейчас там происходит, появляются большие сомнения в том, что изменения приведут к обещанному результату. Для полноценного реформирования необходимо развенчание культа личности Назарбаева, а этого не произошло.



Назарбаев продолжает быть непререкаемым авторитетом, несмотря на то, что его многочисленных родственников снимают со всех постов. Токаев не осудил репрессии, проводившиеся его предшественником. Своими действиями Токаев собирается поставить спецслужбы под свой контроль, чтобы они не смогли оказать ему сопротивление. Существует вероятность, что ведомство продолжит действовать так, как действовало ранее".



Чингиз Лепсибаев, президент общественного фонда Eurasian Expert Council: "КНБ - большая организация. В разное время в ведомство включили внешнюю разведку, пограничную службу... Спецслужбы должны присматривать друг за другом. Скорее всего, теперь она будет разделена на 2-3 отдельные службы. В целом, КНБ будет менее политизирована и станет больше заниматься обеспечением безопасности граждан".



- Можно ли сравнить ситуацию вокруг спецслужб в Казахстане с соседним Узбекистаном?



- В Узбекистане при Каримове спецслужбы долгое время имели решающее влияние на политику, а в Казахстане сложилась другая ситуация. КНБ выполняла, скорее, сервисную функцию. И это очень правильно. В Казахстане силовые структуры не обладают широкой электоральной поддержкой. Такой вариант, при котором представитель спецслужб руководит страной, в стране невозможен. Можно считать все случившееся с Масимовым попыткой вывести КНБ из "сервисного формата", закончившейся провалом.



ВИКТОР НИКОЛАЕВ