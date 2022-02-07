Алишер Усманов - кандидат №1 на конфискацию Лондонского имущества среди русских олигархов

18:01 07.02.2022

Стало известно, кого из русскоязычных олигархов, чиновников завтра и послезавтра будут в Лондоне раскулачивать

Названы фамилии первых российских "жертв" британского правосудия

Сергей Аксенов

Стало известно, кого из русскоязычных олигархов, чиновников завтра и послезавтра будут в Лондоне раскулачивать



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Игорь Юшков Сергей Удальцов

7.02.22



Стали известны имена первых пяти российских олигархов, которые могут попасть под санкции Британии. Об этом пишут СМИ со ссылкой на американской издание American Thinker. Как выяснили за океаном, жертвами нового подхода Лондона рискуют стать Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Андрей Костин, Михаил Фридман и Игорь Шувалов.



В характеристиках жертв суммы их состояний и недвижимость. "У него роскошные дома в Хайгейте, на севере Лондона и в Суррее", пишет издание про Усманова. "У Дерипаски есть два лондонских дома в Белгравии". У Шувалова "две квартиры в Лондоне, одна в пентхаусе в Вестминстере, стоимостью 13 миллионов долларов, с видом на министерство обороны".



Важная часть "анкеты" олигархов - их связь с президентом РФ. "Он друг Путина и получил ряд российских наград" (Усманов). О Дерипаске Путин говорит как о "любимом промышленнике". Костин - глава второго по величине банка России. Фридман - спонсор навальнистов. Шувалов - политик (уже бывший - авт.), богатый авторитет.



Обращает на себя внимание, что из всего многообразия российских нуворишей были выбраны как чистые бизнесмены - бенефициары 1990-х (и тесно связанные с Россией Усманов и Дерипаска, и давно вышедший на мировую арену Фридман), так и "государственные олигархи" Костин и Шувалов, чье состояние тесно связано с управлением казенными активами.



Похоже, Лондон решил наказать все денежные мешки российского происхождения, независимо от генезиса их состояния. Если, конечно, Кремль не найдет способа защитить их. Намерения британских властей были восприняты там негативно. Дмитрий Песков назвал их "неприкрытой атакой на бизнес". Впрочем, помимо собственно олигархов, Лондон пригрозил и российским госкомпаниям.



Среди возможных ответных мер называются ограничения для британской фармакологии (Astra Zeneca), автопромышленного (Rolls-Royce) и продовольственного бизнеса (Cadbury), а также лишение компании BP 20% акций "Роснефти". Но не получится ли, что вступаясь за олигархов за рубежом, российская власть нанесет ущерб своей стране - "отбомбится по Воронежу"?



Координатор Левого фронта Сергей Удальцов уверен, что Кремль рискует потерять поддержку россиян.



- Ситуация, которая складывается вокруг угроз Лондона в адрес российских олигархов, которые живут вместе со своими семьями в Британии, хранят там свои активы, крайне интересна. Это как лакмусовая бумажка. Мы наконец-то увидим истинное лицо российской власти - на чьей они будут стороне. По крайней мере, ей придется его продемонстрировать.



В последние годы Путин и его соратники захлебываются патриотическими темами, рассказывают, как они любят российский народ, как проходит импортозамещение, рассуждают о национализации элит, их активов, но на практике продолжают выражать интересы олигархии - господ, которые сейчас, возможно попадут под санкции. Некоторые фамилии уже названы в прессе.



"СП": - Наверняка скоро появятся и другие…



- Если наши власти не хотят, чтобы россияне рукоплескали британцам, надо самим сделать то, чем грозят английские власти. Надо самим поставить на место этих олигархов, заставить вернуть активы в Россию, вкладывать их здесь, в нашу экономику, а не хранить их там, делиться с народом - ввести прогрессивную шкалу налогообложения, ставить вопрос о национализации ряда отраслей и т. п.



Пора российским властям быть впереди. Иначе россияне, которые ненавидят лютой ненавистью олигархов, этих вурдалаков, которые грабят их уже десятилетия, будут благодарить Лондон.



НОВОСТИ СМИ2

Може, т не в открытую, но про себя будут говорить, что британцы - молодцы. И это будет подрывать легитимность власти, чего, кстати, и хотят на Западе. Пусть в Кремле задумаются, чью сторону принять.



Если в Кремле наших нуворишей по-прежнему будут выгораживать, защищать, подрывать экономику, охраняя их интересы, то западные страны добьются своих целей. И раскол смогут посеять в элитах, и пропасть между народом и Кремлем усилить. Если мыслить стратегически, в интересах родины, то сейчас именно Путин должен возглавить кампанию против российских олигархов.



Да, это противоречит их классовым интересам, но это и вопрос самосохранения, выживания правящей у нас политической группы. Пусть определяются… Левые, патриотические силы еще раз ставят вопрос: когда начнется реальная национализация элит, бизнеса? Когда они начнут работать на страну, а не обслуживать личные шкурные интересы в ущерб жителям России?



Ответные действия России в нефтегазовой сфере оценил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



- Многое будет зависеть от того, что именно будет сделано со стороны Британии. Одно дело лишить недвижимости или заблокировать личные счета какого-то бизнесмена, а другое арестовать имущество российских компаний, их активы. Вот тогда мы можем ввести зеркальные санкции. Но, думаю, такое возможно только в крайнем случае. Если будет массовая блокировка не только в Британии, но и в ЕС, и в США. Поскольку эти три игрока пытаются синхронизировать санкции.



"СП": - Доле ВР в "Роснефти" уже пригрозили…



- ВР не равняется Британии. Они сами всегда отмечают, что их акции торгуются на бирже и поэтому они не являются британской компанией. Даже несмотря на известную всем расшифровку названия. Часто они напоминают, что русские как раз и владеют частью этой компании. У той же "Роснефти" около 5,6% акций ВР. Это крупнейший пакет акций. Остальные настолько размыты… Поэтому наказывать в ответ ВР не совсем логично.



Но если арестовать акции ВР в "Роснефти" ничего особенного с нашей госкомпанией не случится. Никаких уникальных технологий, например, для разработки шельфа или добычи трудноизвлекаемых запасов, они не поставляют. Они просто владеют акциями, получают дивиденды. Другое дело, что в ответ на это Запад введет еще более жесткие санкции. Ведь свои санкции они считают, а на наши ответные реагируют резко. Все это приведет к нарастанию обмена санкционными ударами.



Российские олигархи в Британии чувствуют себя менее комфортно, чем несколько лет назад в силу геополитических причин, - объяснил старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.



- С началом процедуры Brexit возникли серьезные разногласия между ветвями британской власти. Правительство Терезы Мэй решило обратиться к старому проверенному приему - создать образ внешнего врага, чтобы решать внутриполитические задачи. Поэтому столько внимания было уделено делу Скрипалей, а также кибератакам, которые происходили во время голосования по Brexit и позднее. В итоге в новой оборонной доктрине Британии Россия была названа главным врагом.



Работа думских комитетов будет оцениваться KPI, а избиратели хотят видеть чистые улицы, а не горы мусора

На первый взгляд британской экономики это невыгодно в связи с экономическими последствиями Brexit. Необходимо увеличивать налогооблагаемую базу и крупные капиталы здесь являются приоритетом. Но с другой стороны олигархи воспринимаются как часть внешней угрозы. В том числе как люди, которые могут быть связаны со шпионской сетью, передавать данные российской разведке. То есть геополитические интересы ставятся выше экономических.



Курс внешней политики, который повел Борис Джонсон называется "Глобальная Британия". Речь идет о расширении влияния Британии как торгового, экономического, так и военного, по всему миру. По сути это реставрация Британской империи, которая намерена использовать свое привилегированное положение в рамках НАТО и Совбеза ООН. Теперь Лондон может задействовать элементы жесткого давления как внутри страны, так и вовне. С этим и столкнулись наши олигархи.