В Оттаве массовые беспорядки - канадский народ свергает семейную клику Трюдо

19:37 07.02.2022

"Серьезная опасность": власти Оттавы теряют контроль на улицах города, введен режим ЧП



"Серьезная опасность": власти Оттавы теряют контроль на улицах города, введен режим ЧП (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Власти Оттавы (столица Канады) были вынуждены объявить в городе режим чрезвычайного положения. Ситуация приобрела угрожающий характер из-за непрекращающихся протестов, которые начали в январе дальнобойщики.



Мэр Оттавы Джим Уотсон констатировал, что столичная администрация больше не может контролировать ситуацию, а глава полиции Питер Слоли пожаловался на недостаточное число сотрудников для разгона демонстраций.



Переломным днем стала суббота, 5 февраля: численность протестующих резко выросла до нескольких тысяч из-за присоединившихся в выходной день местных жителей и прибывших сограждан из других городов.



Как пояснил в своем заявлении мэр канадской столицы, введение режима ЧП "отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей города, создаваемую продолжающимися демонстрациями, и подчеркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней власти".



"Русская Весна" писала о том, что в считающейся одной из самых благополучных и стабильных стран с конца января начал набирать обороты майдан. Он начался с протестов дальнобойщиков против антикоронавирусных мер и перерос в антиправительственный бунт. "Золотому мальчику" Джастину Трюдо даже пришлось бежать из своей столичной резиденции, а спустя некоторое время он заявил, что якобы ушел на изоляцию из-за заражения коронавирусом.



Трюдо при этом отказывается от переговоров с протестующими в Оттаве, называя их маргинальным меньшинством.



видео тут -

https://rusvesna.su/news/1644222357