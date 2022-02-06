Еще одним запредом госкадровой службы Казахстана стал очередной мажор Жолманов

22:29 07.02.2022

Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Азамат Жолманов назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.



Распоряжением главы государства Жолманов Азамат Сагатович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, – говорится в сообщении.

Азамат Жолманов входит в состав Президентский молодежный кадровый резерв и имеет свыше 10 лет стажа работы в сфере государственного управления.



Трудовую деятельность начинал экспертом Департамента внешних связей и инвестиций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.



Ранее, 31 января, стало известно, что Айнура Сергазиева также назначена зампредседателя Агентства по делам госслужбы.



Анастасия Московчук