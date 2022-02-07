Выборы главы Ирака пришлось отложить. Кандидатов в президенты традиционно обвиняют в коррупции, - Р.Мустафин

00:45 08.02.2022

Выборы главы Ирака пришлось отложить. Кандидатов в президенты традиционно обвиняют в коррупции

Равиль Мустафин

7.02.22



Бывшего главу МИДа и Минфина Ирака Хошеяр Зибари отстранили от участия в выборах.

Судя по количеству принятых заранее решений многих политических партий, движений и блоков не участвовать в президентских выборах 7 февраля, парламентариям так и не удалось собрать необходимый кворум, чтобы избрать главу Ирака. Во всяком случае, на момент сдачи номера в печать иных сообщений из Багдада не поступило. Таким образом, назначенное ранее на понедельник голосование переносится на ближайшее будущее.

Во второй половине дня в понедельник депутаты приняли решение на 30 минут перенести заседание законодательного органа, поскольку в объявленное заранее время удалось собрать не более 20 парламентариев. Понятно, что за полчаса собрать 329 депутатов, большинство из которых заранее предупреждали, что голосовать не будут, не получится.



Впрочем, изменение даты президентских выборов для Ирака дело обычное, тем более что должность главы государства скорее церемониальная. Иракский премьер-министр обладает куда более широкими полномочиями, чем президент. В нынешнем списке кандидатов на пост иракского президента значатся 25 человек.



В воскресенье Верховный суд Ирака принял решение о приостановке выдвижения кандидатуры Хошеяра Зибари, который считается дружественным Западу политиком, на пост президента. Бывшего главу внешнеполитического ведомства, проработавшего на этом посту более десятка лет, а также экс-министра финансов вполне традиционно обвиняют во взяточничестве. Он якобы потратил почти 2 млн долл. из госбюджета "на авиабилеты для своих охранников". По мнению Верховного суда, кандидатура Зибари может быть рассмотрена только после того, как суд тщательно изучит все обвинения в коррупции, связанные с его пребыванием на должности министра финансов в 2016 году.



Эксперты считают, что отстранение, пусть даже временное, от президентских выборов Зибари могло стать ударом по популярному среди мусульман-шиитов священнику Муктаде Садру. В октябре прошлого года он одержал самую крупную победу на парламентских выборах, получив 73 из 329 депутатских мандатов для своего блока "Сайрун". На нынешней президентской гонке он солидаризируется с Демократической партией Курдистана, Альянсом законодателей-суннитов и выступает против блока проиранских шиитских партий и движений.



Садр проводил свою предвыборную кампанию на антикоррупционной платформе. Когда Зибари обвинили во взяточничестве, шиитский священник сразу же отказался от своей поддержки, заявив, что любой будущий президент должен соответствовать "предъявляемым условиям". Но так уж повелось в Ираке, что до тех пор, пока кандидат не набрал серьезных очков в любой избирательной кампании, на него мало кто обращает внимания. Стоит же ему приобрести вес, как он сразу становится опасным конкурентом для других политиков.



В свою очередь, политический блок, связанный с Ираном, также заявил, что воздержится от голосования 7 февраля. Это означает продолжение политического противоборства между иракскими шиитами – сторонниками и противниками иранской ориентации. Нынешняя президентская предвыборная кампания проходит на фоне активизации боевых действий турецких военных. В первую очередь они борются на севере Ирака против мирного населения – курдов и езидов, фактически продолжая политику геноцида в отношении этих народов. При этом турки, по сути, предъявляют претензии центральным иракским властям в связи с тем, что на севере Ирака действуют против Анкары боевики запрещенной Курдской рабочей партии (КРП).



Если раньше Багдад довольно болезненно реагировал на такие заявления турок, то сегодня иракцы к ним привыкли и оправдывают действия Анкары. Изменение в настроениях иракских политиков скорее всего произошло не без влияния американских инструкторов. Так, военный представитель иракского командования фактически заявил, что присутствие террористов из КРП на севере Ирака оправдывает действия турецких военных.



В последние недели заметна активизация террористов из запрещенного в РФ "Исламского государства" во многих района Ирака. В воскресенье, например, силы безопасности предотвратили взрыв на рынке Багдада, в субботу – в провинции Дияла. Проиранские ополченцы из "Катаиб Хезболлах" обвиняют США в том, что их военные помогают террористам перебираться из одного иракского района в другой.