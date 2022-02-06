Американский гигант Venture Global объявил газовую войну трубопроводам РФ, - "СП"

02:53 08.02.2022 Миллер, Кремль в тревоге: "Газпрому - капут, и России тоже капут"

Американский гигант Venture Global объявил газовую войну трубопроводам РФ



Александр Ситников



"США второй месяц подряд удерживают свой рейтинг крупнейшего в мире экспортера сжиженного природного газа, поскольку зимний энергетический кризис в Европе привлекает все больше поставок на континент, - пишет Bloomberg. - Экспорт СПГ из США в январе достиг рекордных 7,3 миллиона тонн, что позволило второй раз с декабря отнять первое место у ближневосточного Катара".



Вообще-то, это несколько неожиданно. Согласно данным компании Kpler, исследующей глобальный рынок СПГ, в 2021 году расклад выглядел следующим образом: на первом месте - Австралия, чьи продажи сжиженного газа за рубеж составили 80,23 млн. тонн* (77,63 млн. тонн в 2020 году), затем Катар - 77,83 млн. тонн (77,88 млн. тонн) и бронза досталась США, увеличившим за год почти вдвое экспорт до 70,43 млн. тонн (47,35 млн. тонн).



Что касается России, то наше производство СПГ выглядит на фоне первой тройки достаточно скромно - всего лишь 30,1 млн. тонн (в 2020 году - 30,5 млн. тонн). Небольшое снижение по итогам года связано с профилактическими работами, которые на "Сахалине-2" были запланированы в 2020 году, но из-за пандемии перенесены на 2021 год.



Bloomberg сообщает, что 2022 год станет переломным для глобального рынка СПГ, в котором очень скоро диктовать цены и условия поставок будут именно Штаты. "Это ошеломляющая веха для страны, которая менее десяти лет назад была нетто-импортером природного газа. С тех пор сланцевый бум превратил США в крупнейшего в мире производителя газа", - с пафосом пишет информагентство.



Но это далеко не все. Американская компания по производству сжиженного природного газа Venture Global LNG запросила у федеральных регулирующих органов разрешение на отгрузку первой партии со своего экспортного завода Calcasieu Pass в Луизиане. Согласно публичным данным, на этой площадке устанавливаются 18 модульных линий сжижения для производства около 10 миллионов тонн СПГ в год. И все предназначено для экспорта.



Следующим экспортным терминалом США, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2024 году, станет Golden Pass LNG в Порт-Артуре (штат Техас). Указанный проект реализуют совместное предприятие Exxon Mobil и Qatar Energy, что увеличит пиковые мощности по переработке СПГ в США примерно на 15%.



Янки, судя по всему, к 2027 году выйдут где-то на 100 млн. тонн СПГ, что даст Вашингтону "эффективное энергетическое оружие", а Европе - якобы "независимость от Путина". Уже слышатся прогнозы кое-каких немецких экспертов, что "Газпрому - капут, и России - тоже капут".



"Теперь американский СПГ может конкурировать практически с любой страной, включая страны Ближнего Востока, которые исторически имели огромное преимущество в добыче газа и экономике его производства", - сказал Муксит Ашраф, старший управляющий директор глобальной энергетической практики Accenture.



Казалось бы, на таких новостях стоимость фьючерсов газа в европейском хабе TTF (Нидерланды), который считается главной торговой площадкой Старого Света, должна обвалиться. Вместо этого голубое топливо стабильно держится на отметке €80 за МВт·ч, что эквивалентно $970 за тысячу кубометров.



О том, почему газ не дешевеет и вряд ли упадет в цене, даже если США выйдут на заявленные цифры по производству СПГ, попыталась ответить лондонская газета Financial Times.



Издание пишет: "Согласно анализу, проведенному аналитическим центром по энергетике, в прошлом (2021 - авт.) году новые возобновляемые источники энергии в ЕС в основном заменили дорогую газовую энергию, а не угольную, сильно загрязняющую окружающую среду".



За последние два года угольная энергетика в ЕС сократилась только в Испании и Греции, что, однако, компенсировалось увеличением добычи угля в Польше (+7%), которая, как поясняет FT, безусловно, была и остается самой большой "грязнулей" Европы.



В реальности же немцы гадят атмосферу не меньше пшеков. Германия в 2020 году добыла 118 млн. тонн, а Польша - 110 млн. тонн. В целом, буроугольная энергетика ФРГ производит примерно 19 гигаватт электроэнергии. Если ее перевести на газ, то потребуется более чем вдвое увеличить закупки голубого топлива для этого сектора экономики.



Брюссель, несмотря на нынешний энергокризис, все-таки планирует ввести санкционное законодательство против Варшавы и Берлина. Евробюрократы уверены, что только "законодательство - единственный способ гарантировать закрытие всех европейских угольных электростанций к 2030 году", поскольку "волатильные цены на газ показали, что нельзя полагаться только на рыночные силы".



В этой связи уточним: 1 тонна СПГ может заменить примерно 5 тонн бурого угля, значит, титанические усилия янки по увеличению производства сжиженного газа на 20 млн. тонн к 2027 году не создадут излишки на европейском рынке. В лучшем случае цены стабилизируются на уровнях, более высоких, чем до энергетического кризиса 2021 года.



Конечно, делать прогнозы по ценам на газ, как говорят эксперты, все равно, что гадать на кофейной гуще. Вместе с тем заокеанские брокеры предупреждают, что выход США на экспорт СПГ в объеме 100 млн. тонн в год приведет к двукратному росту стоимости голубого топлива в самих Штатах. А звездно-полосатому электорату это точно не понравится.



Уже сейчас заокеанский газовый бенчмарк шокирует тамошних потребителей. Фьючерсы с тикером NG на хабе Henry Hub в январе торговались в два раза дороже, чем пару лет назад: плюс-минус $5 (за миллион британских термических единиц, или MMBtu), что эквивалентно $182 за тысячу куб. м газа.



На фоне европейского рынка американские цены кажутся "божескими", но только Берлину и Лондону от этого не легче. За полгода в шесть раз увеличились тарифы на чартер судов для перевозки сжиженного природного газа.



В целом, по мнению Джеймса Шлезингера, директора по энергетике и геополитике Центра стратегических и международных исследований США, природный газ занимает привилегированное положение в энергетической корзине, хотя бы потому, что является дублером возобновляемых источников энергии.



"Идея о том, что мир может резко сократить потребление газа в следующих десятилетиях и при этом достичь своих климатических и экологических целей, не очень убедительна", - отмечает эксперт.



Сейчас в мире 60% добываемых нефти и угля приходится на автомобили и электроэнергетику соответственно, и все попытки декарбонизировать эти сферы однозначно приведут к росту спроса на голубое топливо, добыча, переработка и доставка которого будут только увеличиваться.



Да, сейчас янки смогли увеличить экспорт СПГ в ЕС, снизив отгрузку азиатским, прежде всего, японским и китайским клиентам. Но фактически Европу американцы согревают за счет "мировых мастерских", что уже в самое ближайшее время обернется товарной инфляцией.



Что касается германской "автомастерской", то экономика ФРГ начинает терять конкурентоспособность из-за высокой стоимости электроэнергии. И спасти ее может только недорогой трубопроводный газ из России.



Но если же Берлин продолжит стрелять себе в ногу по приказу Вашингтона, то теория о так называемом Канцлер-Акте (послевоенный секретный документ о подчинении немцев американцам) и впрямь может иметь право на существование. Об этом с горечью начинают писать на германских форумах "горячие мюнхенские парни". Типа, другого объяснения экономическому суициду просто нет.



* Объем регазифицированной тонны СПГ равен примерно 1415 куб. м исходного газа в зависимости от его плотности. Источник - СвободнаяПресса

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