Вашингтон гонит антикитайскую волну на Тихом океане, - Владимир Скосырев

04:33 08.02.2022

7.02.2022



Вашингтон гонит антикитайскую волну на Тихом океане



США мобилизуют своих союзников через группу QUAD

Владимир Скосырев



Блинкен отправился в Австралию, чтобы убедить партнеров теснее сплотиться против Китая.

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершает поездку по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Цель – напомнить им, что Америка верна своим обязательствам дать отпор экспансии Китая, несмотря на кризис вокруг Украины. Сначала глава дипломатии США примет участие в Мельбурне во встрече QUAD, куда входят также Япония, Австралия и Индия. Затем он посетит Фиджи и будет убеждать представителей островных государств не позволять Пекину строить там базы. Вояж завершится на Гавайях встречей с министрами Японии и Южной Кореи, где речь пойдет о новых запусках ракет КНДР.

Как передает Reuters, Блинкен намерен подтвердить, что фокус долгосрочной стратегии Вашингтона сместился из Европы в АТР. Тем не менее, судя по высказываниям высокопоставленного чиновника Госдепа Дэниэла Китербринка, в Вашингтоне опасаются, что в АТР им придется теперь иметь дело не с одним Китаем, но и с поддерживающей его Россией. Ведь Москва и Пекин только что заявили, что будут совместно защищать свои коренные интересы. А для КНР это прежде всего Тайвань. Не случайно также, что две державы осудили Вашингтон за то, что он недавно сколотил на Тихом океане новый военный блок AUKUS, куда входят США, Австралия и Британия.



Как поясняют американские чиновники, члены QUAD обсудят вызовы со стороны Китая и подтвердят приверженность "правилам, основанным на порядке". В Москве и Пекине не раз подчеркивали, что под правилами США и их союзники подразумевают разработанные ими в одностороннем плане нормы, которые противоречат международному праву. Сама группировка QUAD не именует себя военным пактом. Однако, как сообщает газета South China Morning Post, в последние месяцы военное сотрудничество между ее членами расширилось. ВМС четырех стран провели совместные маневры в Индийском океане в 2020 и 2021 годах.



Репортеры спросили Китербринка, пойдет ли на заседаниях "четверки" речь об Украине. Чиновник ответил, что страны, приверженные демократии, не могут игнорировать этот вопрос. Но какую позицию займет Индия, которую связывают с Россией устойчивые дружеские отношения?



В беседе с "НГ" Татьяна Шаумян, руководитель индийских исследований в Институте востоковедения РАН, которую правительство Индии наградило на днях орденом Падма Шри, одним из высших орденов страны, отметила: "Индия раскрыла свою позицию впервые только на прошлой неделе. На заседании Совета Безопасности ООН ее представитель заявил, что Индия заинтересована в решении, которое поможет деэскалации напряженности. При этом необходимо принимать в расчет законные интересы безопасности стран. Когда на заседание было вынесено американское предложение, за него проголосовало 10 стран – членов СБ. Против голосовали Россия и Китай. Индия, Габон и Кения воздержались. В индийской прессе отмечается, что фактически решение воздержаться было равносильно голосованию против американского предложения. В целом у меня создалось впечатление, что ни Китай, ни Индия не желают вмешиваться в конфликт".



Касаясь реакции Дели на план Вашингтона сплотить членов QUAD против КНР, эксперт сказала, что Индия с осторожностью относится к этой группировке. Ясно, что она нацелена против Китая. "Но у Индии свои отношения с Китаем. Она не хочет, чтобы "четверка" обострила индийско-китайские отношения", – подчеркнула эксперт.



Почему Блинкен включил в программу поездки Фиджи? В повестке дня переговоров фигурирует изменение климата, но главной темой будет безопасность. Имеются в виду амбиции Китая на Тихом океане. "Китай быстро и с размахом простер свою руку над островами Тихого океана. Это послужило звонком будильника для них", – говорит Дэниэл Рассел, отвечавший в Госдепе за Восточную Азию при президенте Бараке Обаме. Законодатели тихоокеанской Республики Кирибати сообщили, что Китай разработал план модернизировать взлетную полосу на удаленном острове, расположенном в 3 тыс. км от Гавайев. Это даст Китаю доступ на территорию, которая твердо со времен Второй мировой войны связана с США.



Наконец, на Гавайях Блинкен будет принимать министров иностранных дел Японии и Южной Кореи. Как ожидают, обсуждаться будут пуски ракет Северной Кореей. Вашингтон и его партнеры опасаются, что КНДР может впервые с 2017 года возобновить испытания межконтинентальных баллистических ракет и ядерных зарядов.