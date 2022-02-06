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|США объявили награду в $10 млн за информацию о местонахождении главы "Хорасанского эмирата" Гафари
04:53 08.02.2022
Соединенные Штаты объявили награду в $10 млн за информацию, которая поможет определить местоположение лидера запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане.
Мужчину считают ответственным за организацию атаки на аэропорт Кабула 26 августа 2021 года.
В результате нападения тогда погибли 13 американских военных.
Олег Тимофеев