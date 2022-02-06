США объявили награду в $10 млн за информацию о местонахождении главы "Хорасанского эмирата" Гафари

04:53 08.02.2022

Соединенные Штаты объявили награду в $10 млн за информацию, которая поможет определить местоположение лидера запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане.

Мужчину считают ответственным за организацию атаки на аэропорт Кабула 26 августа 2021 года.



В результате нападения тогда погибли 13 американских военных.



Олег Тимофеев