Зимние Неолимпийские игры в Пекине. подковерная борьба панды и орла, - К.Батанов

05:51 08.02.2022 Зимние Неолимпийские игры в Пекине. подковерная борьба панды и орла

Константин Батанов

7.02.22



С 4 по 20 февраля в Пекине проходят 24-е зимние Олимпийские игры. 30 тысяч гостей со всего мира – спортсмены, представители СМИ, чиновники – ежедневно сотнями прибывали в Пекин в течение последних недель. 28 января Министерство иностранных дел Китая опубликовало список лидеров и высокопоставленных лиц из 32 стран и международных организаций, которые планировали приехать в Пекин, чтобы присутствовать на церемонии открытия Игр.



Основная часть гостей – лидеры стран Азии, соседей и партнеров Китая, есть также несколько представителей Европы, например, президент Польши Дуда, герцог Люксембурга Анри, принц Монако Альбер II, президент Сербии Вучич и, естественно, глава России В.В.Путин, который первым из иностранцев объявил о своем участии в церемонии открытия. Также присутствуют президент МОК Томас Бах, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, генсек ШОС и другие известные фигуры мировой политики. В общей сложности в церемонии открытия зимних Олимпийских игр приняла участие 91 делегация из стран и регионов.



Церемония открытия, ожидаемо, была очень красочной. В полной мере были использованы самые современные спецэффекты и технологии. Был применен инновационный метод зажигания факела: китайские факелоносцы установили олимпийский огонь в центре гигантской сияющей снежинки, из которой возникли волны, символизирующие биение сердца, а в небе распустился еще один фейерверк в виде олимпийских колец.



Режиссер шоу, всемирно известный китайский режиссер, Чжан Имоу пояснил: "Самое большое новшество этой церемонии открытия – способ зажжения и конструкция факельной платформы – беспрецедентная в истории Олимпийских игр: пылающий олимпийский огонь превращается умное маленькое пламя, похожее на снежинку. Эта идея исходит из концепции низкоуглеродной защиты окружающей среды".



Пекин стал первым в мире городом, в котором прошли две Олимпиады – летняя в 2008 году и зимняя в этом. Если сравнивать церемонии открытия обеих Олимпиад, то главное отличие состоит в том, что в 2008 году организаторы ставили перед собой цель показать миру величие и мощь Китая. Если эту мысль немного утрировать, то можно сказать, что в некотором роде речь шла о противопоставлении Китая остальным странам.



В этом году акцент смещен на единение Китая со всем миром. Олимпийский девиз Игр "Быстрее, выше, сильнее – вместе" переведен на китайский, как "Быстрее, выше, сильнее и сплоченнее". Лозунг – "Вместе в будущее!". Тема церемонии – "Один мир, одна семья".



Одним из номеров церемонии был момент, когда шесть хоккеистов играли с виртуальной шайбой, которая сталкивалась со льдом. В результате лед раскололся, обнажив кристаллы в форме олимпийских колец. По замыслу организаторов, это символизирует "разрушение барьеров, разрешение противоречий и понимание друг друга".



В церемонии принимали участие спортсмены всех национальностей Китая, в том числе уйгуры и тибетцы, которых западные СМИ традиционно представляют жертвами коммунистического режима. То есть Китай был представлен в виде большой семьи, которая является частью общемировой семьи.



Под песню Джона Леннона "Imagine" артисты расчистили сцену от виртуального снега. Текст песни также подходит под общую концепцию, в частности, там есть строки о том, что люди – братья, а мир един и принадлежит всем.



Надо пояснить, что данный посыл не случаен, а имеет серьезную политическую нагрузку. Дело в том, что с 2013 года Китай взял курс на построения сообщества единой судьбы человечества в рамках реализации инициативы о создании "одного пояса и одного пути". Сообщество единой судьбы человечества – это комплексная система международных отношений, подразумевающая, что интересы разных стран взаимоувязаны, поэтому надо добиваться развития и процветания всего человечества, а не отдельных наиболее развитых стран.



Предполагается, что ныне существующая система международных связей, в которой определяющую роль играют развитые страны во главе с США, устарела, так как не обеспечивает справедливого развития остальной части мира, особенно в Азии и Африке.



Для достижения этих целей Китай строит экономический Шелковый путь – систему инфраструктуры и коммуникаций, соединяющую страны Евразии и Китай. К концу прошлого года Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве в рамках "пояса и пути" со 147 странами и 32 международными организациями.



Другими словами, можно сказать, что китайская сторона реализует программу создания альтернативной системы международной интеграции, центром которой будет Китай. Экономическая система определит и политическую – путем реализации этих инициатив создаются предпосылки для нового миропорядка.



То есть подчеркнутый курс на миролюбивость и единение с миром по сути является намеком западным странам о том, что Китай готов стать законодателем формирования новой системы международных отношений.



Время и место проведения церемонии открытия, естественно, были выбраны со смыслом (а иначе в Китае и не бывает) – 4 февраля в соответствии с Лунным календарем (традиционно используемым в Китае) наступила весна (в календаре этот день обозначен как "Личунь" – "становление весны"), стадион называется "Птичье гнездо". Таким образом, если рассматривать церемонию с точки зрения китайской культуры, то речь шла о наступлении весны над птичьим гнездом, что символизирует начало новой жизни.



Возвращаясь к Олимпиаде, надо сказать, что это 12-е зимние Олимпийские игры с участием Китая. На прошлой неделе члены сборной пришли на главную площадь Китая – Тяньаньмэнь – и дали клятву "усердно трудиться и завоевать славу для страны".



Надо сказать, что изначально в Китае не были развиты зимние виды спорта, считается, что Китай в них имеет относительно слабые позиции. Поэтому перед китайскими спортсменами стоит амбициозная задача – наверстать упущенное и выйти на новый уровень. К слову, для достижения этой цели в ряде дисциплин китайская сторона приглашает тренеров из России.



В некоторых видах спорта (например, в биатлоне) Китай в этот раз представлен впервые в истории.



Китайская делегация насчитывает 387 человек, в том числе 176 спортсменов. Основная ставка сделана на новичков – 131 спортсмен участвует в Олимпийских играх впервые. Средний возраст спортсменов в китайской спортивной делегации составляет 25,2 года. 17-летний лыжник-фристайлер Хэ Цзиньбо и прыгунья с трамплина Пэн Цинюэ – самые молодые спортсмены в составе делегации.



При этом в каждой команде есть опытные спортсмены, например, сноубордисты Лю Цзяюй и Цай Сюэтун, а также лыжники-фристайлеры Сюй Мэнтао, Ци Гуанпу и Цзя Цзунъян будут участвовать в зимних Олимпийских играх в четвертый раз.



При этом нельзя не отметить, что Олимпиады последних лет постепенно приобретают черты шоу-бизнеса – во время каждой из них должен произойти скандал. Этот раз не стал исключением, причем интрига началась за два месяца до начала Игр.



В декабре прошлого года печально известная пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила: "Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года в Пекине. Фанфары вокруг этих Игр будут звучать без нас. Отсутствие официальной делегации США на Олимпиаде может стать четким сигналом Китаю".



В ответ китайский МИД сообщил, что "никаких приглашений политическим деятелям США на мероприятия Олимпиады не направлялось, так что этот дипломатический бойкот возник на ровном месте", а также, что "зимние Олимпийские игры – это не сцена для политического позерства и манипуляций".



Политическими заявлениями стороны не ограничились. Американская сторона традиционно ведет борьбу с использованием соцсетей. Недавно специалисты китайского Аналитического центра по изучению общественного мнения Университета Сучжоу опубликовали доклад на тему использования ботов зарубежными СМИ для манипулирования общественным мнением по вопросам проведения зимних Олимпийских игр в Китае.



Согласно выводам, представленным в этом докладе, антикитайские силы, возглавляемые Соединенными Штатами, используют новые методы, такие как искусственный интеллект, онлайн пропаганда и боты, для нагнетания антикитайских настроений. С помощью этих методов западные эксперты стремятся увязать пекинские Олимпийские игры с такими понятиями, как "политика", "коронавирус", "права человека", создавая плотные негативные ассоциации, направленные на дискредитацию и стигматизацию зимних Олимпийских игр в Пекине с конечной целью бойкота и изоляции Китая.



Главной платформой для ведения этой деятельности является Twitter, пятью наиболее часто используемыми хэштегами, распространяемыми в Twitter были #Beijing2022, #BeijingWinterOlympics, #BoycottBeijing2022, #NoBeijing2022 и #GenocideGames. Последний хэштег является самым популярным, с его участием публикуется около 40% твитов. В период под этими пятью тегами с 6 декабря 2021 года по 15 января 2022 года было создано 8465 твитов, авторами которых выступили 2742 аккаунта, 608 (22,2%) этих аккаунтов были ботами. 51% учетных записей ботов созданы в Японии, 30% в Соединенных Штатах и 9,2% – в Канаде.



Некоторые высокоактивные боты могут публиковать в среднем 86 твитов в день, включая ретвиты коротких видеороликов о бойкоте Би-би-си зимних Олимпийских игр. Одной из характерных черт ботов является имитация человеческого поведения – аудитория не всегда может сразу понять, что имеет дело с ботом, а не живым пользователем.



Также использовались твиты знаменитостей, например, звезды команды Национальной баскетбольной ассоциации Америки (НБА) Энеса Кантера, обвинившего Олимпийский комитет и компанию Nike в "пособничестве" нарушению прав человека коммунистическим режимом Китая.



Боты усиливают антикитайские настроения, используя видеорепортажи и веб-ссылки на фальшивые новости, на информацию, вырванную из контекста, и тексты, которые могут легко вызвать гнев аудитории. Например, ботами распространялась статья, в которой утверждалось, что гаджеты спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх, будут прослушиваться китайскими спецслужбами.



Китайские власти отвергают все обвинения в притеснениях уйгуров, обосновывая это тем, что на церемонию открытия Игр прибыли такие авторитетные лидеры мусульманского мира, как президент Египта, наследный принц Саудовской Аравии, эмир Катара и наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов, которые никогда не приехали бы в антимусульманскую страну.



По поводу прослушки телефонов китайцы припоминают, что это именно американские спецслужбы были уличены в слежке за Меркель и другими европейскими лидерами.



Второй шаг, предпринятый американцами, помимо войны в Интернете, – демонстративная эвакуация части дипломатического персонала и членов семей дипломатов из посольства США в Китае.



Лу Сян, эксперт по проблемам США в Китайской академии общественных наук, отмечает, что "создание иллюзии кризиса" становится одним из обычных методов, используемых в последнее время Соединенными Штатами для подавления Китая и России. Типичным примером является вышеупомянутая эвакуация под предлогом усиления пандемии.



25 января прошла новость о том, численность персонала американского посольства будет сокращена с целью снижения рисков во время пандемии, при этом дата выбрана очень удачно – как раз в канун китайского Нового года и церемонии открытия Игр.



Китайцы парируют тем, что согласно информации "Нью-Йорк Таймс", опубликованной 25 января, число подтвержденных случаев заболевания в Соединенных Штатах в течение недели выросло на 652 278, при этом среднесуточный показатель смертности составил 2362.



Согласно информации, опубликованной Комиссией здравоохранения Китая 26 января, на 25 января в Китае обнаружено всего лишь 44 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом.



То есть ситуация в Китае явно безопаснее, чем в США. Китайские эксперты отмечают, что действия США по эвакуации персонала не имеют никакого отношения к пандемии, а направлены на то, чтобы посеять панику, дискредитировать эффективность профилактики эпидемий в Китае и помешать успешному проведению зимних Олимпийских игр в Пекине.



К слову, сразу за этой новостью, 26 января, было объявлено о назначении нового посла США в Китае – Бернса. Надо сказать, что предыдущий посол покинул Китай год назад, то есть уровень дипломатического присутствия США в Китае фактически был понижен, что обычно свидетельствует о серьезном кризисе в двусторонних отношениях. Назначение нового посла после столь длительного перерыва обычно воспринимается как стремление сторон "перезагрузить" отношения, убрать из них негатив и начать их с чистого листа. Однако тут это вряд ли удастся, так как, помимо "эвакуации" приезд Бернса омрачен еще одним инцидентом.



Всего за два дня до вступления Бернса в должность новейший американский истребитель F-35C упал в Южно-Китайском море при попытке совершить посадку на авианосец "Карл Винсон" ВМС США. Некоторые западные СМИ стали сгущать краски вокруг этого события, намекая, что китайские военные могут попробовать найти этот самолет раньше американцев, чтобы захватить его и изучить.



Однако вне зависимости от действий китайцев теперь американским военным придется задержаться у морских границ Китая на длительный период времени, потому что, по оценкам экспертов, спасательным судам США требуется 10-15 дней, чтобы прибыть на место крушения, а после их прибытия операция по поиску самолета займет около 120 дней.



Еще несколько новостей из той же серии: 26 января "Асахи Симбун" сообщила, что американцы разместят семь беспилотников дальнего наблюдения MQ9 Reaper на авиабазе Морских сил самообороны Каноя в префектуре Кагосима Японии. Их будет обслуживать около 100 американских военных. Ранее в мае 2021 года ВВС США приняло решение разместить в течение пяти месяцев на своей авиабазе Мисава в Японии два высотных беспилотных летательных аппарата MQ-4C Triton для наблюдения за иностранными судами в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.



17 января на американскую военную базу на острове Гуам прибыл стратегический подводный ракетоносец ВМС США "Невада", несущий на своем борту 20 межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками.



Китайские власти озабочены военным присутствием США возле своих границ. Представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что "зимние Олимпийские игры в Пекине – это важное спортивное событие для международного сообщества. Китай будет радушным хозяином и будет усердно работать со всеми сторонами, чтобы провести безопасную и замечательную зимнюю Олимпиаду. Однако следует отметить, что китайская армия полностью готова к внешним провокациям и чрезвычайным ситуациям".



Китайские интернет-пользователи в массовом порядке проводят аналогии с летней Олимпиадой, проходившей в Пекине с 8 по 24 августа 2008 года. В то же время произошла так называемая "Пятидневная война" (с 8 по 13 августа 2008 года), когда союзница США Грузия напала на Южную Осетию.



Представители Китая осуждают активизацию военных учений США и их союзников в преддверии и в период проведения Олимпийских игр, отмечая, что исторически на время Игр прекращались все войны, поэтому подобные действия нарушают традиции и идут вразрез с самой идеей Олимпийских игр.



При этом несмотря на все действия и заявления властей США американские спортсмены примут участие в зимних Олимпийских играх в Пекине.



Глава американского НОК Сьюзан Лайонс заявила: "Хотя мы никогда не хотели преуменьшать то, что происходит в Китае с точки зрения прав человека, мы не поддерживаем бойкот. Мы уверены, что такие бойкоты не были эффективны и в прошлом, в частности в 1980-м. Эти бойкоты только вредят спортсменам, которые всю жизнь тренировались, чтобы получить возможность представлять свою страну. Нужно понять, какие были последствия бойкота в 1980-м. То, чего хотели достигнуть, достигнуто не было. А на самом деле все свелось к тому, что надежды и мечты большого количества спортсменов так и не осуществились".



Американская сторона направляет 223 спортсмена. Эта делегация занимает второе место в истории по численности участников среди всех американских делегаций, принимавших участие в зимних Олимпийских играх, уступая только 228 спортсменам на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.



Также приедут 46 официальных лиц США, несмотря на то, что в начале было заявлено, что чиновники на Олимпиаду не поедут. Надо сказать, что на самом деле предполагалось, что численность официальной делегации будет больше, но китайцы отказали в выдаче виз тем американцам, которые явно демонстрировали недружественное поведение по отношению к Китаю.



Китайцы относятся к этому визиту настороженно и опять заявляют, что надо быть готовым к провокациям. В китайском сегменте Интернета гуляют статьи с информацией о том, что Соединенные Штаты планируют поощрять спортсменов совершать скандальные действия: попадать в несчастные случаи, подрывать имидж Китая, выражать свое недовольство Китаем по различным причинам или даже не участвовать в соревнованиях под разными предлогами, даже якобы американцы пообещали предоставить высокие награды спортсменам, которые будут так себя вести, и мобилизуют глобальные ресурсы для защиты личной репутации спортсменов, которые решили соревноваться "негативно", так как их могут дисквалифицировать за неспортивное поведение.



Некоторые западные спортсмены уже начали привлекать внимание к Олимпиаде в негативном ключе. Например, Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA) предостерегло олимпийцев от употребления мяса в Китае, в связи с чем, бобслеист олимпийской сборной Германии Франческо Фридрих ест в Пекине только вегетарианскую пищу.



Это объясняется опасением возможного содержания в мясе кленбутерола – пищевой добавки для кормления домашнего скота, используемой для получения более постного мяса за счет ускорения процесса наращивания мышц и сжигания жира. В случае употребления такого мяса спортсменами при сдаче допинг-проб может быть получен положительный результат. Надо сказать, что Китай запретил фермерам использовать кленбутерол еще в 1997 году.



Особо пристально китайские власти намерены следить за командой Литвы. В прошлом году Литва открыла официальное представительство Тайваня, вызвав негодование Пекина и совершив таким образом шаг, на который не осмеливались даже США. В этот раз Литва отправила на зимние Олимпийские игры самую многочисленную команду за всю свою историю – 13 человек. Китайские интернет-пользователи обращают на это внимание, отмечая, что есть вероятность, что "некоторые маленькие страны Восточной Европы попытаются испортить Олимпиаду".



Состав американской команды тоже вызвал вопросы. По информации китайских властей, в состав сборной США попали два профессиональных военных – специалист по биологическому оружию и солдат биохимических войск. Американцы заявили их как спортсменов "мирового класса", а китайцы отмечают, что эти люди не имеют особо выдающихся спортивных достижений, в США есть более высококлассные атлеты, привлечение которых в сборную было бы логичнее и повысило бы шансы американцев на дополнительные золотые медали.



Китайские интернет-пользователи ехидно проводят аналогии: в октябре 2019 года американские военные уже принимали участие в Седьмых Всемирных военных играх в китайском городе Ухань, и через несколько месяцев после этого вспыхнула пандемия коронавируса.



Китайцы называют поведение американской стороны "фарсом неправды, грубости и слабоумия", утверждая, что "эта империалистическая страна свирепствует в мире уже много лет, и пришло время ей сойти с алтаря", а "китайская цивилизация имеет тысячелетнюю историю и обладает достаточной мудростью, чтобы справиться с американской выскочкой".



Из всего вышеприведенного можно сделать несколько выводов.



Масштабные международные спортивные мероприятия перестают иметь отношение исключительно к спорту и явно или неявно сопряжены с мировой политикой или даже военно-политической деятельностью. Возможно, спортивное сообщество через какое-то время начнет искать альтернативы для "очищения" спорта от чуждых ему элементов, а, значит, вероятно (и даже целесообразно) возникновение альтернатив традиционным олимпиадам. Некоторые аналоги уже есть – например, Азиатские Олимпийские игры. Также возможна организация Олимпиад в рамках ШОС или БРИКС, каких-то других региональных и политических блоков.



Нынешние зимние Олимпийские игры в Пекине проходят в сложный исторический период открытого противостояния крупных держав. В связи с этим и организаторы и участники относятся к проведению Игр настороженно, ожидая не только спортивных побед, но и тайных боев за геополитическое влияние в мире. Источник - zavtra.ru

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