Завтра сегодня будет вчера. О методах управления историей, - Андрей Жуков

05:55 08.02.2022 Завтра сегодня будет вчера. О методах управления историей

Андрей Жуков

8.02.22



Историю пишут победители



Джордж Оруэлл



Каждый человек знает, что история - это наука о прошлом. Большинство людей считают, что история является объективной наукой. Ну а как же иначе? Существует огромное количество письменных источников, древних артефактов. Этот массив данных обрабатывается тысячами специалистов, которые и восстанавливают картину прошлого человечества.



Но есть и скептический взгляд на данный вопрос. Приведу лишь несколько цитат всеми признанных исторических деятелей.



"История - это собрание небылиц, занесенных на бумагу людьми, не принимавшими непосредственного участия в описываемых событиях" (Фрэнсис Бэкон, 1561–1626).



"Историки излагают не то, что происходило на самом деле, а то, что сами считают достоверным" (Бенджамин Франклин, 1706–1790).



"История представляет собой общепризнанную ложь" (Вольтер, 1694–1778)



А известнейший американский промышленник Генри Форд (1863-1947) высказался совсем уж лаконично: "История - это ахинея!"



Трудно представить насколько малый процент исторических источников дошел до наших дней. Из дошедших до нас письменных и археологических материалов опять‑таки очень незначительная часть доступна для научного изучения. Большинство из них хранится в запасниках музеев, в архивах, в частных коллекциях (весьма значительная часть). И не следует говорить, что к ним ко всем закрыт доступ. Отнюдь нет. Просто в сутках всего 24 часа, и руки до всего не доходят.



Следует сделать акцент на еще одном существенном моменте. История не просто наука о прошлом какого‑либо общества или человечества в целом. Это скорее междисциплинарная отрасль знаний, т.к. изучение любой науки всегда начинается с анализа наработок и опыта, накопленных предшественниками, т.е. с истории данной науки.



Оба указанных выше аспекта истории имеют принципиальное значение при изучении методов управления историей.



Приведу цитату из письма одного из пап римских. Не важно, какого именно и каким годом датируется это письмо. Важно, что в нем четко и ясно сформулирован главный управленческий принцип:



"Поэтому, чтобы подчинять мирно, я использую очень простой и надежный способ - я уничтожаю их прошлое… Ибо без прошлого человек уязвим… Он теряет свои родовые корни, если у него нет прошлого. И именно тогда, растерянный и незащищенный, он становится "чистым полотном", на котором я могу писать любую историю!.. И поверите ли, дорогая Исидора, люди этому только радуются… так как, повторяю, они не могут жить без прошлого (даже если сами себе не желают в этом признаваться). И когда такового не имеется, они принимают любое, только бы не "висеть" в неизвестности, которая для них намного страшнее, чем любая чужая, выдуманная "история"…"



Получается, что история не только наука или междисциплинарная отрасль знаний. История - геополитический инструмент для воздействия на сознание масс и, соответственно, управление обществами. При кардинальной смене власти меняется и сама история. Действительно, "историю пишут победители".



Естественно, что за тысячелетия существования человеческой цивилизации выработались и приемы или методы работы с данным управленческим механизмом. Но прежде необходимо выделить два принципиальных аспекта понятия "история" именно применительно к рассматриваемой здесь теме. История прошлого (прошедшая), т.е. в соответствии с общепринятым определением. И история будущая (еще не совершившаяся). Этот подход прекрасно сформулирован в коротком, но предельно ясном афоризме: "Завтра сегодня будет вчера". Соответственно, и методы управления прошедшей и еще не наступившей историей принципиально различаются.



Начнем, естественно, с анализа методов, работающих с историей прошлого. Историческая наука является наукой источниковедческой. Т.е. создание картины прошлого основывается на наборе исторических фактов, из которых специалисты и составляют соответствующую картину. Имеются две категории фактов: письменные источники и артефакты. Можно назвать еще и устную традицию. Но мифы, былины, воспоминания очевидцев событий прошлого вводятся в научный оборот только после того, когда они записаны. Так что устную традицию с точки зрения отнесения ее к носителю информации также можно отнести к категории письменных источников.



Кроме того, следует напомнить, что существуют два типа фактов: эмпирические и научные. Так, к примеру, найденное в земле захоронение есть факт эмпирический. Только после того, как такая находка будет соотнесена с определенной культурой и, соответственно, эпохой, это становится научным фактом. Но только в том случае, если подобная интерпретация будет соответствовать общепринятым в официальной науке историческим теориям. В противном случае ее судьба сложится иначе… Таким образом, методы управления историей сводятся к работе с историческими фактами.



Основных таких методов не так уж и много, но все они эффективно работают на протяжении тысячелетий. Перечислю их по порядку, практически без приведения конкретных примеров, поскольку такая работа требует объема монографии, а не статьи. Итак, по порядку.



Первый и основной метод заключается в отборе массива данных, необходимых для формирования картины истории, соответствующей интересам правящей элиты. Иногда такой отбор принимает формы откровенной и даже вульгарной подтасовки кадров и событий. (Пример тому - правление Иоанна Грозного во время "Великой порухи" у целого ряда историков, что превратилось в своего рода традицию очернения эпохи и государя.



Второй метод заключается в игнорировании или замалчивании неудобных исторических фактов, не ложащихся в прокрустово ложе общепринятой теории.



Если подобные факты не удалось игнорировать и они становятся предметом общественной полемики, вступает в работу метод дискредитации. Артефакты и письменные источники объявляются новоделом или откровенной фальсификацией (например, "Велесова книга" в XX в. или "Слово о полку Игореве" у ряда "партий" историков и литературоведов XIX века). И на такую кампанию часто бросаются значительные силы пропагандисткой машины.



Четвертый метод при формировании необходимой исторической картины - метод "перевертыша". Оценка исторических фактов и исторических персонажей дается диаметрально противоположная объективной, то есть белое называем черным и наоборот. Метод очень распространенный и эффективный.



Пятый метод - прямой подлог и/или фальсификация исторических документов. Тоже весьма распространенный еще в далеком прошлом способ создания необходимых исторических источников.



И, наконец, шестой, самый кардинальный метод - уничтожение письменных документов прошлого для создания совершенно нового варианта истории. Здесь в виду радикальности данного метода я приведу несколько малоизвестных исторических примеров.



Петр I издал два указа: №3693 от 20.12.1720 и №3908 от 16.02.1722. В них предписывалось во исполнение царской воли собрать из всех епархий и монастырей все имеющиеся книги и рукописи и доставить их в Святейший Синод для копирования древних изданий. Предписание было выполнено, но обещание вернуть обратно оригиналы так и осталось обещанием. Больше эти исторические источники никто не видел. После чего уже при Екатерине II "ОПГ немецких ученых" Миллера, Шлецера и Байера занялась написанием нового варианта истории России в соответствии с политическими интересами правящей династии, как их тогда понимали. Во многом в этой версии отечественной истории мы живем до сих пор. (На протяжении 117 лет в Российской академии наук, начиная от ее основания в 1724 году и до 1841 года, из тридцати четырех академиков-историков было всего три русских ученых: М.В. Ломоносов, Я.О. Ярцов и Н.Г. Устрялов. Таким образом, вплоть до середины XIX века доля иностранцев-историков превышала в Российской академии 90%!)



Другой пример из истории Древней Мексики. Примерно в 1427 году, после первых серьезных побед ацтеков над соседними городами-государствами, королем Тенотчитлана Итцкоатлем был отдан приказ о сборе и сожжении всех древних письменных кодексов, в которых хранилась информация о прошлом ацтеков-мешиков и покоренных ими народов. После чего по заказу короля и его советника Тлакаэлеля стали писать новую историю, в которой, естественно, главенствующая роль отводилась ацтекам как "богоизбранному" народу. С этого времени началось становление государства мешиков как империи.



Еще более экзотический пример из истории Древнего Перу. Официальная наука утверждает, что в этом регионе, в отличие от Мексики, письменность не была известна. Те же инки использовали узелковое письмо, которое они называли кипу (на языке кечуа). Но в одном из испанских источников указано, что в правление 78‑го перуанского короля Тупака Каури Пачакути случилась сильнейшая эпидемия и король приносил постоянные жертвы, пока придворные мудрецы не объявили ему, "что причиной эпидемии была письменность и что никто не должен ни пользоваться ею, ни возрождать ее, поскольку от ее использования был бы большой вред. Поэтому Тупак Каури на уровне закона установил, чтобы под страхом смерти никто не имел дел с письменами на пергаменте и листьях деревьев и не должен использовать какой‑либо вид письменности. Они соблюдали этот догматический приказ с таким большим рвением, что после этого перуанцы никогда не использовали письменность. И когда в более позднее время один ученый мудрец изобрел некоторые знаки [для письма], они сожгли его живьем, и так с этого времени они использовали нити и кипу с различным назначением…" (Фернандо де Монтесинос "Летописи Перу", 1642–1644 гг.)



Формирование конкретной картины истории обеспечивает идеологическую основу для формирования будущего отдельного общества и/или человеческой цивилизации в целом. Здесь методы управления несколько иные.



Планирование своего будущего - ближайшего и отдаленного - свойственно как отдельно взятому человеку, так и каждому государству в любую историческую эпоху. Но такое планирование и реализация планов и есть непосредственное управление историей, которая через короткий промежуток времени становится уже Историей. Вопрос в том, кем конкретно осуществляется этот процесс на уровне стран и государственных альянсов. В прошлом такое управление зачастую осуществлялось либо отдельной личностью, либо небольшой группой лиц (естественно, имевших свой управленческий аппарат). В нынешней действительности с развитием процессов глобализации ситуация изменилась.



Нет смысла перечислять полный спектр управленческих методов, так как он охватывает все сферы политической/идеологической, экономической, социально-культурной жизни каждого общества.



Тем не менее, если не вдаваться в детали, методов управления будущей историей окажется немного. Первый и важнейший - это идеологический метод (причем религиозная идеология, как правило, всегда стояла на первом месте). Именно этот метод запускает остальные и остается направляющим. К этим остальным методам управления относятся: политический, экономический и социально-культурный. В реальной практике все эти методы тесно переплетены, и их выделение - скорее аналитическая условность, вопрос скорее в "удельном весе" какого‑либо из них в конкретных исторических процессах. Есть еще один отдельный метод управления будущей историей, а именно - магический. Многие читатели могут скептически хмыкнуть или даже покрутить пальцем у виска, но тот, кто в курсе данной темы, ухмыляться не будет.



И комплексное использование этих методов мы все сегодня наблюдаем (и сами в этом участвуем) на примере глобальной войны с "пандемией" коронавируса. Каждый день во всех СМИ десятки раз приводят статистику заболевших, умерших, вылечившихся. Подобно ежедневным сводкам с фронта. COVID-19 - это уже наша новейшая история. "Коронабесие" - тот самый идеологический метод, который ведет за собой все остальные. Если смотреть на вопрос комплексно, получается, что битва с инфекцией и разворачивающиеся вокруг нее глобальные политико-экономические, социальные, культурные процессы есть не что иное, как третья мировая война, - именно так, поскольку ведется она против всего человечества. Только методы этой войны совершенно иные, еще несколько лет назад не представимые. И глобальный политико-экономический передел, трансформация мировых экономик, сокращение населения и т.д. являются лишь второстепенными задачами. Главные цели этой мировой войны - переформатирование человечества, создание нового, ранее неизвестного типа цивилизации и создание таким образом новой Истории с использованием всех вышеупомянутых управленческих методов. К чему это приведет завтра, мы в большинстве своем не знаем.



Но - завтра сегодня будет вчера.



P.S. Не вдаваясь в подробный анализ данной темы, приведу здесь короткую информацию, полученную по электронной почте. Без комментариев и без исправлений. Данные не проверял лично, но полагаю, что они взяты из официальных источников, а не высосаны из пальца. Итак:



"Китайская биологическая лаборатория в Ухане является частью Glaxosmithkline, которая (случайно) принадлежит Pfizer! Это тот, кто делает вирусную вакцину, которая (случайно) была выпущена в биологической лаборатории в Ухане и (случайно) профинансирована доктором Фаучи, кто (случайно) рекламирует вакцину!



GlaxoSmithKline (случайно) управляется финансовым отделом Black Rock, который (случайно) управляет финансами Open Foundation (Фонд Сороса), который (случайно) управляет французской AXA!"



"По совпадению Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (случайно) построила китайскую лабораторию в Ухане и была куплена немецким альянсом, у которого (случайно) есть акционер Vanguard, который (случайно) является акционером Black Rock, который (случайно) контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.



Black Rock также (по совпадению) является основным акционером MICROSOFT, принадлежавшего Биллу Гейтсу, который (кстати) является акционером Pfizer (кто - помните? Он продает чудодейственную вакцину) и (это случилось) теперь является первым спонсором ВОЗ!



Теперь вы понимаете, как мертвая летучая мышь, проданная на "мокром рынке" в Китае, заразила всю планету!"… Источник - zavtra.ru

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