Альянсу КНР и РФ и черт не страшен. Санкционный бумеранг накроет Запад, - В.Малышев

06:09 08.02.2022 Санкционный бумеранг

В результате союза нашей страны с Китаем санкции США сработают против них

Владимир Малышев

07.02.2022



Что это будет именно так, в Вашингтоне стали понимать еще до поездки президента РФ Владимира Путина в Китай и подписанных там в пятницу судьбоносных соглашений. Буквально накануне этого исторического визита в рамках проходящей в Пекине Зимней Олимпиады американское агентство Bloomberg уже стало бить тревогу, признавая, что "финансовая крепость Путина" выдержит удар от санкций, которые готовит США и эффект от этих мер окажется значительно слабее, чем в 2014 году.



"Кремль, - было вынуждено признать агентство, - вообще снизил свою уязвимость за годы подготовки к различным "наказаниям" со стороны США и Запада в целом. Москва ослабила свою зависимость от доллара и создала альтернативы платежным системам, где главенствуют США… Кремль готовится к новым наказаниям последние восемь лет, и экономисты считают, что боль может оказаться отнюдь не столь острой, как некоторые предполагают".



Как считает Bloomberg, Россия вообще хорошо подготовилась к возможным санкциям. "Накопленные Центральным банком резервы в размере 634 миллиардов долларов близки к рекордным благодаря экономии непредвиденных нефтяных доходов в отдельном фонде на черный день. Профицит бюджета в прошлом году составил 0,4% ВВП, а государственный долг на уровне 18% ВВП - один из самых низких среди крупных экономик. В ходе украинского кризиса 2014 года внешний долг России намного превышал ее валютные резервы. Теперь же все наоборот.



Как свидетельствует немецкое издание Hаndelsblatt, с 2014 года Россия накапливает валютные резервы и пытается приступить к "дедолларизации" своей экономики. С конца 2015 года резервы Центробанка увеличились на 70 с лишним процентов и сегодня превышают 620 миллиардов долларов.



По состоянию на прошлый год, долларовые запасы составляли около 16,4% от общего объема резервов, в то время как в июне 2020 года этот показатель был равен 22,2%. Около трети всех запасов Россия хранит в евро, 21,7% - в золоте и 13,1% - в юанях. В 2017 году Россия еще больше увеличила свои золотовалютные закрома, объединив резервный фонд с вновь созданным Фондом национального благосостояния, где накапливаются доходы от продажи нефти и газа.



Бурный рост нефтяных цен, существенно превысивший заложенный в российский бюджет показатель в 43 доллара за баррель, в третьем квартале 2021 года увеличил размеры фонда до 190 миллиардов долларов. Россия рассчитывает, что к 2024 году его объем увеличится до 300 миллиардов. Между тем государственный долг составляет менее 20% ВВП, а, по прогнозам, к концу 2023 года он уменьшится до 18,5 процента. Такие данные приводит рейтинговое агентство Fitch Ratings.



Цена станет для Запада непомерной



Скорее всего, санкции против инвестиций, банков и торговли нанесут серьезный финансовый ущерб, но экономический спад окажется невелик, пока нефть и газ продолжают поступать. В более острых сценариях Россия понесет расходы гораздо более тяжелые - но по непомерно высокой для Европы цене", - считает эксперт Bloomberg Скотт Джонсон.



"Россия сейчас лучше подготовлена к длительному экономическому противостоянию с США и в других смыслах, - указывает в свою очередь американская газета Christian Science Monitor. - Российский сельскохозяйственный сектор переживает период подъема, что отчасти объясняется санкциями Запада и контрсанкциями России.



Чтобы защитить себя на случай запрета доступа к международной системе валютных платежей SWIFT, Россия разработала свою собственную независимую систему, позволяющую ей обходить международные платежные системы. Работа еще продолжается, и пока ее результаты заметны только внутри России, однако миллионы российских пенсионеров и работников государственных предприятий уже сейчас получают деньги на новые карты "Мир".



Как показывает история, - добавляет газета, - россияне готовы пережить массу трудностей ради блага Родины. Такое мнение подтверждают результаты нового исследования американского аналитического центра Pew Research, которое, несмотря на понятную ангажированность, показало, что восемь из десяти россиян, в той или иной степени, уверены, что Владимир Путин ведет правильную внешнюю политику.



Бумеранг для США



На таком фоне на Западе начинают все отчетливее понимать, что санкции против России чреваты неприятными последствиями для него самого. "Некоторые представители администрации Байдена предупреждают о сопутствующем экономическом ущербе от жестких санкций и риске ответных российских кибератак, если США выполнят обещанные президентом Джо Байденом "серьезные последствия" для российской экономики, если президент России Владимир Путин отдаст приказ о полномасштабном вторжении на Украину", - считает CNN.



По крайней мере, два анализа, проведенные за последние недели министерством финансов и госдепартаментами, показали, что санкции, которые были бы наиболее разрушительными для России, такие как штрафы в отношении российского энергетического гиганта "Газпром" или его Центрального банка, могут также нанести ущерб экономике остальных стран мира, потенциально подняв цены на газ или препятствуя европейской торговле и инвестициям в Россию в особенно сложный момент для блока. Одна из проблем заключается в том, что эти негативные последствия могут бумерангом вернуться в США в год выборов, сообщили источники CNN.



Но если Россия приняла меры по защите от разрушительных последствий санкций США, то Европа, наоборот, может пострадать от них куда сильнее, вынуждена признать газета New York Times.



"В то время как Москва снижает зависимость от зарубежного финансирования, - отмечает издание, - Европа почти ничего не сделала для уменьшения своей зависимости от экспорта энергоресурсов из России. Поэтому санкции могут дать обратный результат. 40 процентов своих потребностей в газе и четверть потребностей в нефти ЕС удовлетворяет за счет импорта из России. Поэтому он слабо защищен от потрясений", - указывает New York Times.



Судьбоносные договоренности



А переговоры президента России Владимира Путина в Китае, его встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, достигнутые в результате судьбоносные договоренности и подписанный в Пекине новый договор о поставках в КНР российского газа подтверждают, что США уже просто не в силах разрушить экономику России своими санкциями.



Россия и Китай планируют обойти западные санкции, перейдя на торговлю в национальных валютах, рассказал президент России Владимир Путин в статье для китайского государственного агентства перед визитом на Олимпиаду в Пекине.



Таким образом, сложившийся союз России с Китаем, который закрепили подписанные в Пекине Владимиром Путиным и Си Цзиньпином не только экономические соглашения, но и политические договоренности, способен окончательно нивелировать последствия санкций для России.



РФ намерена, в частности, резко нарастить поставки газа в КНР, что позволит снизить зависимость нашей страны от европейских потребителей. Этот энергетический альянс двух стран станет политическим инструментом в противостоянии с Западом, - так комментируют эксперты итоги встречи Путина с китайским лидером.



В прошлом году товарооборот между странами достиг уже 140 млрд долларов, а цель составляет 200 миллиардов. Хотя, как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидер КНР озвучил уже новую планку - 250 млрд долларов. "Эти цели являются вполне реалистичными, учитывая нынешнюю динамику двусторонних отношений", - отметил Песков.



Для обеих стран энергетический альянс (прежде всего, в газовой отрасли, хотя Китай намерен еще покупать в больших объемах и российский уголь) является также своего рода инструментом воздействия на отношения с коллективным Западом, полагают политологи. Объем ежегодных поставок из РФ в Европу составляют около 135 млрд кубометров в год, а поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" превышают 10 млрд кубометров. При этом уже в 2024 году, когда российские газопроводы "Сила Сибири" и "Союз Восток" выйдут на плановую мощность, поставки газа в Китай вырастут почти до 80 млрд кубометров. В результате объем поставок газа из России в Китай будут сопоставимы с поставками газа из России в Европу.



Как считают эксперты, многовекторность создает такую ситуацию, когда Россия сможет маневрировать между рынками газа на Западе и на Востоке. Может даже, все сложиться так, что Европа недополучит газа из-за Китая, который становится его главным потребителем в мире.



Как известно, в течение ближайших 5-7 лет КНР удвоит потребление газа. И Россия готова эти потребности удовлетворить.



Укрепление энергетического альянса России с Китаем серьезно отразится на отношениях РФ с Европой в первую очередь, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Если газ пойдет в Китай, Европа уже не сможет воротить нос от "Северного потока – 2", а будет уговаривать Москву построить "Северный поток – 3". В любом случае шантажировать Россию санкциями и грозить отказом от ее энергоресурсов становится теперь попросту глупо. Источник - Столетие.Ру

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