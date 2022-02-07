Веселуха. Китай в ООН пригрозил США ожогами. США признал "суверенитет" Японии над Курилами

06:16 08.02.2022

Китай в ООН пригрозил США ожогами



7 февраля 2022,

Текст: Евгения Шестак

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь указал на военные преступления и геноцид коренного населения в Соединенных Штатах Америки, комментируя слова американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, заявившей о геноциде уйгурского меньшинства в Китае и коснувшейся проблемы Тайваня.



Чжан Цзюнь назвал обвинения беспочвенными и добавил, что "неоднократная ложь США о "геноциде" в Синьцзяне уже опровергнута фактами", передает РИА "Новости".



По его словам, в этом регионе люди разных национальностей живут "мирной, гармоничной и счастливой жизнью". Касаясь темы Тайваня, Цзюнь призвал США не вмешиваться во внутренние дела Китая.



"США должны прекратить поощрять и поддерживать силы "независимости Тайваня", они должны следовать истинной политике единого Китая... В противном случае игра в тайваньский вопрос приведет лишь к ожогам", – сказал он.



Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что встреча лидеров России и Китая укрепила решимость США "продолжать борьбу за демократические ценности, будь то в ООН или на Украине, или в других местах по всему миру".



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США заявили о "суверенитете" Японии над Южными Курилами



7 февраля 2022,

Текст: Евгения Шестак

Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют северными территориями, заявил посол США в Японии Рам Эмануэль.



"В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен – Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий", – цитирует ТАСС дипломата.



Он также поддержал усилия Москвы и Токио по решению территориального спора и заключению мирного договора.



Эмануэль высказался о ситуации на Украине и отметил, что пренебрежение Россией суверенитетом другого государства не является чем-то новым. Он упомянул обвинения в адрес российской стороны в стягивании войск к украинским границам.



Ранее правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов.



До этого Япония получила уведомление от России о проведении c 7 февраля ракетных учений в районе южной части Курильских островов.



В четверг российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим "празднества". Он подчеркнул, что "передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии".



Напомним, 25 января на Сахалине и Курилах началась проверка готовности войск.