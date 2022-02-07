 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.02.2022
06:58  Их нравы. Бордель-небоскреб в Германии не опустел даже в пандемию
06:52  Главный стабилизатор мировой политики. О встрече Путина и Си Цзиньпина, - В.Пироженко
06:50  Бизнес-диалог ЕЭК и предпринимателей на пространстве ЕАЭС, - В.Чушкин
06:16  Веселуха. Китай в ООН пригрозил США ожогами. США признал "суверенитет" Японии над Курилами
06:09  Альянсу КНР и РФ и черт не страшен. Санкционный бумеранг накроет Запад, - В.Малышев
06:06  Борьба с казахской роскошью подскажет России путь, - С.Борзяков
05:55  Завтра сегодня будет вчера. О методах управления историей, - Андрей Жуков

05:51  Зимние Неолимпийские игры в Пекине. подковерная борьба панды и орла, - К.Батанов
04:53  США объявили награду в $10 млн за информацию о местонахождении главы "Хорасанского эмирата" Гафари
04:38  Штамм "омакрон". Путин заразился бессмысленными переговорами, - А.Колесников
04:33  Вашингтон гонит антикитайскую волну на Тихом океане, - Владимир Скосырев
02:53  Американский гигант Venture Global объявил газовую войну трубопроводам РФ, - "СП"
00:45  Выборы главы Ирака пришлось отложить. Кандидатов в президенты традиционно обвиняют в коррупции, - Р.Мустафин
00:05  Роспосол в Казахстане Бородавкин ждет, что Токаев начнет какие-то реформы
Понедельник, 07.02.2022
22:29  Еще одним запредом госкадровой службы Казахстана стал очередной мажор Жолманов
19:37  В Оттаве массовые беспорядки - канадский народ свергает семейную клику Трюдо
18:01  Алишер Усманов - кандидат №1 на конфискацию Лондонского имущества среди русских олигархов
16:47  Токаев собрался разорвать спецслужбы Казахстана на несколько частей, - "МК"
16:44  "В Казахстане на самом деле была английская операция против Америки", - М.Делягин
15:31  Как павлодарцы разгромили свой областной акимат (видео)
15:23  Последняя схватка атлантизма и евразийства, - Александр Дугин
15:16  Западный Казахстан не успокаивается. Забастовали работники Мангышлакского атомного энергокомбината
14:28  Власти Таджикистана объявили о росте ВВП на 9%, но стоит ли верить этим цифрам?
11:27  Зачем российская элита затеяла игру в войну? - генерал Л.Ивашов
11:22  Постсоветское пространство отмирает. Почему Путин отказался встречаться с лидерами стран ЦА в Пекине, - "МК"
11:16  В Киргизии массово реабилитируют гос-заговорщиков прошлых лет, - "ВечБишкек"
09:10  Как бандеровцы Казахстан завоевывать хотели, - А.Уваров
07:34  Зимние Игры обострили отношения Пекина и Дели, - С.Строкань
07:20  Гибель Абдаллы Кардаша не привела к уничтожению "ИсламХалифата", - "НГ"
07:14  Тегеран не оценил американских санкционных послаблений, - И.Субботин
06:30  Александр Савельев: Россия и Китай: "неравный брак"
06:26  Дмитрий Буянов: Мы или Они: почему капитализм подавляет наш инстинкт сочувствия и общения
05:18  Граждане Узбекистана оформили наибольшее число патентов на работу в России
04:29  Алгоритмы кровавого января: беспорядки могут повториться, - Д.Ашимбаев
03:31  Их время. Главным лесничим Казахстана назначен еще один соплеменник Казпреза Токаева по племени жалаир - Кылышбаев
03:26  КырПрезу Жапарову душно понадобился новый "Борт №1". Может лучше коня или..?
03:22  Скончалась звезда Болливуда Лата Мангешкар ("Бродяга", "Месть и закон" и др.)
03:19  Бублик порвал Монпелье. Казахстанский теннисист впервые в карьере выиграл турнир ATP
00:35  Под Эрдоганом зашатался трон: Турки не простили рухнувшую лиру, - М.Магид
00:33  Испытание успехом: победы и провалы латиноамериканских левых, - Сергей Кожемякин
00:29  Из батрака в главные милиционеры Советского Таджикистана. Жизнь и судьба Абдуллы Ярмухамедова
00:28  Что общего между песнями В.Цоя и Алматинскими погромами? - Н.Нуртазина
00:20  РосМВД смягчило требования к "семейным" мигрантам, - "Известия"
00:16  Где в ЦА произойдет следующее народной восстание? - С.Притчин
00:04  Несокрушимый нарциссизм США, - А.Бартош, А.Летяго
00:03  ВПК США и "пандемия". Системный кризис американской оборонки, - В.Прохватилов
00:01  Стертое прошлое: 10 исторических зданий, которые потерял Душанбе за последние десять лет
Воскресенье, 06.02.2022
17:24  Сажать, не пересажать... Шавкат Мирзиеев вскрыл приписки при посадке деревьев
17:21  Кыргызский скульптор Тамила Маматова создала прекрасные бюсты-памятники Ч.Айтматову и актрисы Таттыбубу Турсунбаевой
16:19  Загадка пекинских переговоров Путина: Китай шагает в стороне, - М.Ростовский
15:03  П.В. Густерин: Эль-Кусейр - египетская "крепостца"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Веселуха. Китай в ООН пригрозил США ожогами. США признал "суверенитет" Японии над Курилами
06:16 08.02.2022

Китай в ООН пригрозил США ожогами

7 февраля 2022,
Текст: Евгения Шестак
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь указал на военные преступления и геноцид коренного населения в Соединенных Штатах Америки, комментируя слова американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, заявившей о геноциде уйгурского меньшинства в Китае и коснувшейся проблемы Тайваня.

Чжан Цзюнь назвал обвинения беспочвенными и добавил, что "неоднократная ложь США о "геноциде" в Синьцзяне уже опровергнута фактами", передает РИА "Новости".

По его словам, в этом регионе люди разных национальностей живут "мирной, гармоничной и счастливой жизнью". Касаясь темы Тайваня, Цзюнь призвал США не вмешиваться во внутренние дела Китая.

"США должны прекратить поощрять и поддерживать силы "независимости Тайваня", они должны следовать истинной политике единого Китая... В противном случае игра в тайваньский вопрос приведет лишь к ожогам", – сказал он.

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что встреча лидеров России и Китая укрепила решимость США "продолжать борьбу за демократические ценности, будь то в ООН или на Украине, или в других местах по всему миру".

------------------

США заявили о "суверенитете" Японии над Южными Курилами

7 февраля 2022,
Текст: Евгения Шестак
Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют северными территориями, заявил посол США в Японии Рам Эмануэль.

"В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен – Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий", – цитирует ТАСС дипломата.

Он также поддержал усилия Москвы и Токио по решению территориального спора и заключению мирного договора.

Эмануэль высказался о ситуации на Украине и отметил, что пренебрежение Россией суверенитетом другого государства не является чем-то новым. Он упомянул обвинения в адрес российской стороны в стягивании войск к украинским границам.

Ранее правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов.

До этого Япония получила уведомление от России о проведении c 7 февраля ракетных учений в районе южной части Курильских островов.

В четверг российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим "празднества". Он подчеркнул, что "передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии".

Напомним, 25 января на Сахалине и Курилах началась проверка готовности войск.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644290160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
- Будут приняты меры по обеспечению южных регионов РК поливной водой - Правительство
- Государственный секретарь Ерлан Карин встретился со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой
- Кадровые перестановки
- Аким ты был...
- В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения Государственной границы Казахстана
- В Мажилисе презентован законопроект "О личном подсобном хозяйстве"
- О ситуации в банковском секторе
- Аким Мангистауской области отреагировал на требования рабочих о повышении зарплаты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  