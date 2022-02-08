Бизнес-диалог ЕЭК и предпринимателей на пространстве ЕАЭС, - В.Чушкин

06:50 08.02.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 08.02.2022 |



Консолидация. Развитие. Сила



Одной из устоявшихся форм взаимодействия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с предпринимательским сообществом государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стали регулярные заседания Бизнес–диалога.



Эти заседания проводятся ежеквартально под председательством члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК с целью обмена информацией и проведения открытых дискуссий по наиболее актуальным темам внешнеторговой и внутренней политики на евразийском пространстве. Повестка дня Бизнес-диалога формируется на основе предложений департаментов Комиссии и деловых объединений и союзов ЕАЭС – участников мероприятия.



Состав Бизнес-диалога формируется из должностных лиц и сотрудников профильных департаментов Комиссии, ответственных координаторов бизнес-объединений стран-членов Союза по основным направлениям деятельности торгового блока Комиссии, представителей бизнес-сообщества и третьих стран (ассоциаций, союзов, отраслевых объединений), а также крупных компаний государств-членов ЕАЭС. Среди основных вопросов, обсуждаемых в рамках Бизнес-диалога, – устранение препятствий на внутреннем рынке Союза для развития взаимной торговли: барьеров (препятствий, не соответствующих праву ЕАЭС), ограничений (препятствий, возникших вследствие отсутствия правового регулирования экономических отношений, развитие которых предусмотрено правом Союза) и изъятий (предусмотренных правом ЕАЭС исключений или отступлений), касающихся неприменения государством-членом общих правил функционирования внутреннего рынка Союза. Всего в период с 2016 по 2020 год в ЕАЭС было устранено более 50 препятствий (81% от всех ограничений, включенных государствами-членами Союза в Реестр препятствий ЕАЭС), при этом на начало 2021 года в этом Реестре препятствий оставались еще 12 барьеров, 35 ограничений и 11 изъятий.



Работа по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС способствовала развитию взаимной торговли между странами-членами Союза. После спада объемов взаимной торговли товарами в 2013-2016 годах, что было обусловлено в первую очередь падением мировых цен на нефть и другие сырьевые товары, в 2017 году был зафиксирован ее рост на 26,1%, в 2018 году – на 9,2% и в 2019 году – на 1,3%. В "пандемийном" 2020 году произошло сокращение торговли на 10,7%.



В Евразийском экономическом союзе функционирует также онлайн-форум Бизнес-диалога, на котором зарегистрировано более ста пользователей. Эта площадка содействует оперативному рассмотрению вопросов от бизнес-сообщества и предоставляет возможность обсуждать предложения и идеи по вопросам компетенции Комиссии. В 2018 году ЕЭК перешла к новому формату взаимодействия с представителями бизнеса – выездным встречам в странах Союза, что позволяет оперативно получить обратную связь от делового сообщества, узнать о проблемах, услышать предложения. Кроме того, предприниматели имеют возможность в режиме диалога задать интересующие вопросы и оперативно получить на них ответы. Встречи проходят под председательством министра по экономике и финансовой политике ЕЭК.



Крупнейшим международным деловым форумом на пространстве ЕАЭС является "Евразийская неделя". В 2019 году этот форум проходил в сентябре в Бишкеке (Кыргызстан) под девизом "Консолидация. Развитие. Сила". Мероприятия форума "Евразийская неделя" нацелены на создание благоприятного бизнес-климата в ЕАЭС и условий повышения инвестиционного и экспортного потенциала. Площадка форума служит развитию сети прямых В2В контактов и привлечению компаний третьих стран в качестве потенциальных потребителей и инвесторов для создания конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции. На форуме представители бизнеса имеют возможность узнать о преимуществах ЕАЭС; получить информацию о перспективах Союза; найти партнеров по субконтрактации; наладить производственную кооперацию. Этот форум, как правило, включает деловую и выставочную часть. Мероприятия деловой части в форме семинаров, конференций, презентаций, круглых столов затрагивают наиболее актуальные и востребованные бизнесом вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС. Основная цель выставочной части – стимулирование развития сети контрактов среди бизнесменов Союза и активизация проведения двусторонних встреч. В частности, на четвертом Международном выставочном форуме "Евразийская неделя – 2019" был подписан Меморандум о сотрудничестве между Деловым советом ЕАЭС и Иранской палатой по торговле, промышленности, горному делу и сельскому хозяйству. Это событие стало продолжением развития делового партнерства с Исламской Республикой Иран, в рамках которого в 2019 году было подписано Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.



В октябре 2019 года форум "Евразийская неделя" был преобразован в Евразийский экономический форум, который будет ежегодно проводиться в государстве, председательствующем в органах ЕАЭС. Участниками форума станут представители зарубежных государств, международных организаций, деловых кругов, научных и общественных организаций. Этот форум ориентирован на малый, средний и крупный бизнес как стран ЕАЭС, так и третьих стран. Его цель – объединить инвестиционный и инновационный потенциал государств Союза, сформировать кооперационные связи между бизнесом стран Союза, найти пути реализации экспортного потенциала ЕАЭС.



Начиная с 2010 года, в Оренбурге проводится традиционный международный форум "Оренбуржье – сердце Евразии", который стал важной дискуссионной площадкой для обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий в вопросах международного сотрудничества, будущего технологий, экономики и общества. Цель этого форума – создание дополнительных возможностей для интеграции в рамках евразийского пространства на основе синергии национальных инициатив, обеспечение роста экономических связей. В 2019 году ключевой темой форума в Оренбурге стала "Евразийская интеграция национальных инициатив в интересах граждан". С точки зрения бизнеса важнейшее значение имеет развитие Евразийского союза по практическим направлениям экономической интеграции: торговой политике, координации транспортной и промышленной политики, техническому регулированию, снижению уровня нетарифной защиты, антимонопольному регулированию и развитию конкуренции, финансовым рынкам, общему рынку электроэнергии.



ЕЭК и Международная ассоциация "Антиконтрафакт" ежегодно организуют и международный форум "Антиконтрафакт" – открытую дискуссионную площадку для обсуждения проблем в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и противодействия незаконному обороту промышленной и сельскохозяйственной продукции. На этом форуме вырабатываются предложения по повышению эффективности борьбы с контрафактной продукцией, защите прав на объекты интеллектуальной собственности, формированию цивилизованного рынка товаров и услуг. Эти конкретные рекомендации помогают в реализации стратегических приоритетов Союза, таких как развитие инновационного производства, коммерциализация научных исследований, стимулирование процессов модернизации экономик, повышение уровня жизни населения.