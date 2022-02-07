Главный стабилизатор мировой политики. О встрече Путина и Си Цзиньпина, - В.Пироженко

06:52 08.02.2022 ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 07.02.2022 |



Итоги визита президента России В. Путина в КНР и его переговоров в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердили роль российско-китайских отношений как главного стабилизатора мировой политики. Встреча двух лидеров проходила на фоне активизации дипломатического и идеологического наступления Запада на Россию и Китай.



Кампания против Олимпиады в Китае была дополнена активной поддержкой тайваньской администрации, а также провокационными демонстрациями в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. В тайваньском вопросе США перешли к тактике мелких шагов – добиваться от мелких и уязвимых по отношению к американскому давлению стран признания ими независимости Тайваня через наращивание контактов с островной администрацией.



Одновременно активизировалось американское сдерживание России, которое приобрело вид информационно-психологической спецоперации в Европе и на Украине по запугиванию "российским вторжением".



Идеологическое обоснование неприятия многополярного мира администрация Байдена предъявила сразу после своего прихода к власти. Главный тезис – "борьба между демократиями и автократиями", где монополия на "демократию" закрепляется за Западом, а под автократиями подразумеваются страны, выбравшие незападную политическую модель. Сейчас все очевиднее, что США развернули подготовленное широкомасштабное наступление на международные интересы России и КНР.



Поэтому к моменту встречи лидеров России и КНР – стран, являющихся самостоятельными центрами силы и влияния, назрела необходимость противопоставить американскому вызову согласованный ответ. В совместном Заявлении двух стран по итогам переговоров В. Путина и Си Цзиньпина такой ответ сформулирован. Итоги визита В. Путина в КНР закладывают основы нового, более справедливого миропорядка.



Во-первых, стороны констатируют факт окончания гегемонии Запада, а с ней и однополярного мира. Как итог, "формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил". Во-вторых, конфронтационному подходу Запада на навязывание собственной политической модели под видом "универсальной демократии" противопоставляются ценности сохранения культурного, исторического и общественно-политического многообразия. Из чего следует, в-третьих, "уважение права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран". В-четвертых, отвергаются субъективно определяемые узким кругом западных стран "правила" и утверждается международное право как основа межгосударственных отношений при центральной роли ООН. В-пятых, западному принципу "игры с нулевой суммой" противопоставлены установка на общий выигрыш и принцип "неделимости безопасности".



Значение российско-китайского совместного документа для мировой политики уже оценил (конечно, с негативным оттенком) Фредерик Кэмпе – президент нежелательного в России Атлантического совета*** и один из столпов идеологии либерального тоталитаризма: оно "подчеркивает тектонический сдвиг в глобальных отношениях .... растущая близость между Россией и Китаем увеличила преимущества обеих стран...".



Заявление выбивает у Запада основное орудие в его идеологической войне против остального мира – монополию на понимание демократии. Демократия "зависит от истории, традиций и культурных особенностей конкретного государства", и только народ этого государства может судить о наличии демократии. "Демократия не строится по трафаретам". Отсюда очевидный вывод: моделей демократии может быть много и западная модель – лишь одна из них. Никто не имеет "монопольного права" оценивать другие страны на соответствие критериям демократии.



Свидетельством того, что тезисы российско-китайского Заявления попали в цель, стала реакция Ф. Кэмпе: в новой трактовке демократии он увидел "доказательство того, что Китай и Россия пытаются перехватить высокие моральные устои у избирательных демократий". Особенно забавно наблюдать его возмущение: "Они цинично присвоили концепции, определяющие внешнюю политику США, – демократию, права человека и экономическое развитие".



Важное орудие в отражении идеологического наступления Запада – согласие России и Китая вместе отстаивать "незыблемость итогов Второй мировой войны" и "сложившегося послевоенного миропорядока, а также "противостояние попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны". Это ключевой тезис в плане совместного противостояния России и Китая территориальным претензиям к ним Японии.



Все это составляющие нового, более справедливого мироустройства, над которым лидеры России и Китая договорились работать вместе, действуя в духе "стратегической координации". Данные принципы развертываются в совместную российско-китайскую позицию по всем более или менее значимым международным вопросам – от совместных действий в области информационной безопасности, устойчивого развития и климатического перехода до противодействия американской возне с биолабораториями по периметру границ РФ и Китая и секретных опытов с патогенами.



Сформулировали стороны и общую позицию по всем вопросам региональной безопасности, оказывая взаимную поддержку усилиям друг друга по отражению вызовов и угроз в критически важных для России и Китая регионах.



Важным фактором нового миропорядка будет Большое Евразийское партнерство, которое Россия и Китай будут формировать на основе сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС. Такое сопряжение повысит уровень взаимосвязанности между Азиатско-Тихоокеанским и Евразийским регионами, что в перспективе ограничит амбиции США определять политическую повестку в Евразии, не будучи евразийской державой.



Китайские эксперты отмечают, что Китай и Россия настроены жестко против расширения НАТО на восток и отвергают индо-тихоокеанскую стратегию США, которая угрожает региональной стабильности. Высказаны серьезные опасения в отношении трехстороннего партнерства в области безопасности между Австралией, США и Великобританией (AUKUS), а также деятельности США по разработкам биологического оружия. Китай поддержал российские требования к НАТО о юридически подтвержденных гарантиях безопасности.



США отреагировали на итоги встречи лидеров России и КНР в контексте запугивания "российским вторжением" на Украину. Сразу после встречи Путин – Си советник Байдена по национальной безопасности Салливан угрожал Китаю, требуя не поддерживать "российское вторжение", иначе "серьезные экономические издержки" для России коснутся и Китая.



Фактически это был ответ на выказанные Ф. Кэмпе опасения о том, что укрепляющиеся отношения России и Китая помогут Москве "справиться с любыми потенциальными новыми санкциями посредством углубления энергетических соглашений и финансовых договоренностей".



Однако запугивание КНР санкциями в условиях фактически проигранной Вашингтоном торговой войны с Китаем в очередной раз свидетельствует о падении профессионального уровня американских политиков. А энергетические соглашения Россия и Китай подписали, разумеется, в совокупности с остальными 12 документами.



Китайская государственная энергетическая компания CNPC подписала две сделки отдельно с "Роснефтью" и "Газпромом". Экспорт газа в Китай будет увеличен до 48 миллиардов кубометров в год, в том числе по недавно согласованному трубопроводу, который будет поставлять 10 миллиардов кубометров газа в год. "Роснефть" поставит CNPC 100 миллионов тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет, продлив существующую сделку.



Кроме этого, Китай и Россия подписали ряд документов, углубляющих сотрудничество в других областях, начиная от сельского хозяйства, навигации, энергетики и заканчивая цифровой экономикой.



Результаты встречи В. Путина и Си Цзиньпина – свидетельство того, что гарантией дальнейшего движения к новому миропорядку является устойчивое развитие российско-китайских отношений. Значение подписанных документов, как отмечают в Китае, состоит в том, что они являются моделью добрососедских отношений между крупными державами и основой мировой стабильности в интересах всех, а не для укрепления гегемонии Запада. Источник - fondsk.ru

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