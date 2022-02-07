Памирский авторитет Махмадбокир ушел в партизаны. Бадахшан на грани взрыва? - "РО"

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07:45 08.02.2022

Мэр Хорога призвал Махмадбокира Махмадбокирова сдаться властям

Февраль 07, 2022

Ризо Назарзода, председатель Хорога (слева) и один из неформальных лидеров города Махмадбокир Махмадбокиров (справа)



Ризо Назарзода, председатель города Хорог – административного центра Горно-Бадахшанской автономной области, потребовал, чтобы один из неформальных лидеров региона Махмадбокир Махмадбокиров и еще шесть человек, находящиеся в розыске, сдались органам правопорядка.



Обращение градоначальника было обнародовано ТВ "Бадахшан" вечером 6 февраля.



Махмадбокир Махмадбокиров обвиняется в избиении начальника управления образования ГБАО Лутфулло Наврузова. Источники Радио Озоди 6 февраля сообщили, что власти потребовали от Мухаммадбокира Мухаммадбокирова и еще 6 человек, находящихся в розыске, в течение недели сдались правоохранительным органам. Некоторые местные жители сообщили, что в целях недопущения возможной спецоперации силовиков по задержанию Махмадбокирова организовали круглосуточное дежурство.



Ризо Назарзода, мэр Хорога, обратился к жителям города с просьбой "не допустить участие своих детей в дежурствах, не разрешить жечь покрышки, организовать посты и перекрыть дороги".



В своем обращение Махмадбокирова он назвал "главарем организованной преступной группировки в квартале Верхний Хорог" и потребовал от него ответить за свои действия перед законом.



Однако сторонники Махмадбокира Махмадбокирова не согласны с обвинениями в его адрес. В опубликованном 6 февраля в соцсетях видеообращении "группа жителей Хорога" называют Махмадбокирова "справедливым человеком", который "всегда приходит на помощь к обиженным и обездоленным людям". Авторы видеообращения утверждают, что Махмадбокиров не нарушает закон, а наоборот, выступает против беззакония в Хороге.



25-28 ноября 2021 в Хороге состоялись четырехдневные акции протеста

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Ситуация в Хороге накалилась после того, как 2 февраля областные власти в распространенном ТВ "Бадахшан" заявлении сообщили, что в отношении Махмадбокирова возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям УК Таджикистана. Махмадбокиров обвиняется в



"применении насилия в отношении представителя власти ";

"оскорблении представителя власти ";

"посягательстве на неприкосновенность жилища ";

"возбуждении национальной, расовой и местнической вражды."

Уголовное дело возбуждено на основании видеообращения начальника управления образования ГБАО Лутфулло Наврузова, который утверждает, что был жестоко избит Мамадбокировым.



Сам Махмадбокир Махмадбокиров 1 февраля в беседе с Радио Озоди опроверг обвинения Наврузова о пытках и избиениях, отметив, что лишь провел с ним "отцовскую беседу".



Другие шестеро человек, от которых власти также требуют явиться в правоохранительные органы, обвиняются в совершении преступлений 25-28 ноября прошлого года. Напомним, 25 ноября 2021 жители Хорога вышли на акцию протеста после того, как в ходе спецоперации силовиков был убит житель Рошткалинского района Гулбиддин Зиебеков. Тысячи человек собрались у здания хукумата ГБАО с требованием найти и наказать виновных в его смерти силовиков. Акции протеста завершились лишь вечером 28 ноября после того, как с митингующими встретилось руководство области и дало обещание провести тщательное расследование смерти Зиебекова. Протестующие также потребовали от властей убрать из города блокпосты военных и восстановить в регионе интернет. Однако недовольство гражданского общества отсутствием Интернета и тем, как ведется расследование смерти Зиебекова, продолжается до сих пор.