Негр-йорубо "Уолли" Адейемо грозит "отрезать" РФ от ключевых технологий... сбора орехов?

08:35 08.02.2022

США пригрозили "отрезать" Россию от ключевых технологий

Алексей Иванов



Если Российская Федерация "вторгнется" на Украину (а помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ждет "военной эскалации" со стороны России "в любой день", даже в понедельник), то лишится доступа к ключевым технологиям.



Угроза озвучена заместителем министра финансов США Адевале "Уолли" Адейемо, чернокожим либерал-глобалистом родом из Нигерии (йоруба по национальности, близкий соратник Барака Обамы и первый президент НКО "Фонд Барака Обамы", экс-старший советник в транснациональной инвесткомпании BlackRock).



"Мы подготовили набор экономических санкций, которые нанесут удар по российской финансовой системе, [...> отрезав их [граждан РФ] от ключевых технологий [...>. Экономика России пострадает, если они предпримут действия по вторжению на Украину", - сказал он в эфире телеканала CBS в воскресенье.



По словам американского чиновника, сближение с КНР не поможет РФ компенсировать последствия возможных санкций: "Я вам скажу, что Китай не может дать России то, чего у них нет. Есть жизненно важные технологии, в плане которых Россия зависит от США и наших союзников. Технологии, к которым у Китая нет доступа".



Нигериец Адейемо заявил, что "спектр мер", которые предпримут Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками, "существенно повлияет не только на всю российскую экономику, но и окажет прямое влияние на президента Путина, который связан с российской экономикой".



"Мы очень тесно сотрудничаем с нашими союзниками в Европе, чтобы гарантировать, что мы будем в состоянии помочь удовлетворить их потребности в энергоресурсах. [...> Мы также предпринимаем шаги, чтобы подготовиться к потенциальному кризису с беженцами. [...> Германия очень тесно работала с нами в плане создания пакета санкций на тот случай, если Россия предпримет эти действия. Если Россия вторгнется на Украину, то "Северный поток - 2" никогда не заработает. [...> Важно, что, пока мы противостоим "Северному потоку - 2", ключевым вопросом для нас является обеспечение того, что мы предпримем гораздо более значительные действия в дополнение к "Северному потоку - 2"", - добавил замглавы Минфина США.



Германия участвует в обсуждении возможных антироссийских санкций с ЕС и США, подтвердил телекомпании ARD канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Это будут очень далеко идущие, очень жесткие санкции, если в этом возникнет необходимость. Хотя да, в настоящее время все наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить необходимость санкций и необходимость их применения", - сказал он.



Шольц в интервью газете Bild am Sonntag: "Тесная координация с европейскими партнерами и с США очень важна. Цель - направить Кремлю единый и сплоченный сигнал о том, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь жесткие последствия для России - с политической, экономической и геостратегической точек зрения".



Но отвечать на вопросы журналистов о "Северном потоке - 2" Шольц так и не стал, подчеркнуто избегая упоминание газопровода.



Шольц

Между тем верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель рассказал об "устойчивости [России] перед лицом экономических санкций", заметив: "Это больше, чем мы сделали, чтобы повысить нашу готовность к потенциальным сокращениям поставок газа. [...> Учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, эта тема стоит во главе нашей повестки дня".



Глава дипломатии ЕС грустно сообщил о росте цен на газ в 6-10 раз в сравнении с прошлым годом, "что оказывает большое давление на цены на электричество" ("В последние недели Россия строго выполняла только свои контрактные обязательства, однако принадлежащий российскому государству "Газпром" отказался отправить дополнительные объемы, чтобы заполнить европейские газохранилища, создавая дополнительную нервозность на рынке ЕС"). По его словам, Кремль "в прошлом уже использовал энергетические поставки для достижения политических целей". Дней пять назад тот же Боррель осторожно заявлял: "Конечно же, мы не можем обвинять Россию в росте цен на газ".



При этом он пообещал (от имени Евросоюза) работать над увеличением реверсных поставок газа для Украины.