 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.02.2022
08:46  Юг Казахстана вновь может остаться без поливной воды. Соседи дружески крутят вентиль, - "Э-К"
08:35  Негр-йорубо "Уолли" Адейемо грозит "отрезать" РФ от ключевых технологий... сбора орехов?
07:45  Памирский авторитет Махмадбокир ушел в партизаны. Бадахшан на грани взрыва? - "РО"
06:58  Их нравы. Бордель-небоскреб в Германии не опустел даже в пандемию
06:52  Главный стабилизатор мировой политики. О встрече Путина и Си Цзиньпина, - В.Пироженко
06:50  Бизнес-диалог ЕЭК и предпринимателей на пространстве ЕАЭС, - В.Чушкин
06:16  Веселуха. Китай в ООН пригрозил США ожогами. США признал "суверенитет" Японии над Курилами

06:09  Альянсу КНР и РФ и черт не страшен. Санкционный бумеранг накроет Запад, - В.Малышев
06:06  Борьба с казахской роскошью подскажет России путь, - С.Борзяков
05:55  Завтра сегодня будет вчера. О методах управления историей, - Андрей Жуков
05:51  Зимние Неолимпийские игры в Пекине. подковерная борьба панды и орла, - К.Батанов
04:53  США объявили награду в $10 млн за информацию о местонахождении главы "Хорасанского эмирата" Гафари
04:38  Штамм "омакрон". Путин заразился бессмысленными переговорами, - А.Колесников
04:33  Вашингтон гонит антикитайскую волну на Тихом океане, - Владимир Скосырев
02:53  Американский гигант Venture Global объявил газовую войну трубопроводам РФ, - "СП"
00:45  Выборы главы Ирака пришлось отложить. Кандидатов в президенты традиционно обвиняют в коррупции, - Р.Мустафин
00:05  Роспосол в Казахстане Бородавкин ждет, что Токаев начнет какие-то реформы
Понедельник, 07.02.2022
22:29  Еще одним запредом госкадровой службы Казахстана стал очередной мажор Жолманов
19:37  В Оттаве массовые беспорядки - канадский народ свергает семейную клику Трюдо
18:01  Алишер Усманов - кандидат №1 на конфискацию Лондонского имущества среди русских олигархов
16:47  Токаев собрался разорвать спецслужбы Казахстана на несколько частей, - "МК"
16:44  "В Казахстане на самом деле была английская операция против Америки", - М.Делягин
15:31  Как павлодарцы разгромили свой областной акимат (видео)
15:23  Последняя схватка атлантизма и евразийства, - Александр Дугин
15:16  Западный Казахстан не успокаивается. Забастовали работники Мангышлакского атомного энергокомбината
14:28  Власти Таджикистана объявили о росте ВВП на 9%, но стоит ли верить этим цифрам?
11:27  Зачем российская элита затеяла игру в войну? - генерал Л.Ивашов
11:22  Постсоветское пространство отмирает. Почему Путин отказался встречаться с лидерами стран ЦА в Пекине, - "МК"
11:16  В Киргизии массово реабилитируют гос-заговорщиков прошлых лет, - "ВечБишкек"
09:10  Как бандеровцы Казахстан завоевывать хотели, - А.Уваров
07:34  Зимние Игры обострили отношения Пекина и Дели, - С.Строкань
07:20  Гибель Абдаллы Кардаша не привела к уничтожению "ИсламХалифата", - "НГ"
07:14  Тегеран не оценил американских санкционных послаблений, - И.Субботин
06:30  Александр Савельев: Россия и Китай: "неравный брак"
06:26  Дмитрий Буянов: Мы или Они: почему капитализм подавляет наш инстинкт сочувствия и общения
05:18  Граждане Узбекистана оформили наибольшее число патентов на работу в России
04:29  Алгоритмы кровавого января: беспорядки могут повториться, - Д.Ашимбаев
03:31  Их время. Главным лесничим Казахстана назначен еще один соплеменник Казпреза Токаева по племени жалаир - Кылышбаев
03:26  КырПрезу Жапарову душно понадобился новый "Борт №1". Может лучше коня или..?
03:22  Скончалась звезда Болливуда Лата Мангешкар ("Бродяга", "Месть и закон" и др.)
03:19  Бублик порвал Монпелье. Казахстанский теннисист впервые в карьере выиграл турнир ATP
00:35  Под Эрдоганом зашатался трон: Турки не простили рухнувшую лиру, - М.Магид
00:33  Испытание успехом: победы и провалы латиноамериканских левых, - Сергей Кожемякин
00:29  Из батрака в главные милиционеры Советского Таджикистана. Жизнь и судьба Абдуллы Ярмухамедова
00:28  Что общего между песнями В.Цоя и Алматинскими погромами? - Н.Нуртазина
00:20  РосМВД смягчило требования к "семейным" мигрантам, - "Известия"
00:16  Где в ЦА произойдет следующее народной восстание? - С.Притчин
00:04  Несокрушимый нарциссизм США, - А.Бартош, А.Летяго
00:03  ВПК США и "пандемия". Системный кризис американской оборонки, - В.Прохватилов
00:01  Стертое прошлое: 10 исторических зданий, которые потерял Душанбе за последние десять лет
Воскресенье, 06.02.2022
17:24  Сажать, не пересажать... Шавкат Мирзиеев вскрыл приписки при посадке деревьев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Негр-йорубо "Уолли" Адейемо грозит "отрезать" РФ от ключевых технологий... сбора орехов?
08:35 08.02.2022

США пригрозили "отрезать" Россию от ключевых технологий
Алексей Иванов

Если Российская Федерация "вторгнется" на Украину (а помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ждет "военной эскалации" со стороны России "в любой день", даже в понедельник), то лишится доступа к ключевым технологиям.

Угроза озвучена заместителем министра финансов США Адевале "Уолли" Адейемо, чернокожим либерал-глобалистом родом из Нигерии (йоруба по национальности, близкий соратник Барака Обамы и первый президент НКО "Фонд Барака Обамы", экс-старший советник в транснациональной инвесткомпании BlackRock).

"Мы подготовили набор экономических санкций, которые нанесут удар по российской финансовой системе, [...> отрезав их [граждан РФ] от ключевых технологий [...>. Экономика России пострадает, если они предпримут действия по вторжению на Украину", - сказал он в эфире телеканала CBS в воскресенье.

По словам американского чиновника, сближение с КНР не поможет РФ компенсировать последствия возможных санкций: "Я вам скажу, что Китай не может дать России то, чего у них нет. Есть жизненно важные технологии, в плане которых Россия зависит от США и наших союзников. Технологии, к которым у Китая нет доступа".

Нигериец Адейемо заявил, что "спектр мер", которые предпримут Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками, "существенно повлияет не только на всю российскую экономику, но и окажет прямое влияние на президента Путина, который связан с российской экономикой".

"Мы очень тесно сотрудничаем с нашими союзниками в Европе, чтобы гарантировать, что мы будем в состоянии помочь удовлетворить их потребности в энергоресурсах. [...> Мы также предпринимаем шаги, чтобы подготовиться к потенциальному кризису с беженцами. [...> Германия очень тесно работала с нами в плане создания пакета санкций на тот случай, если Россия предпримет эти действия. Если Россия вторгнется на Украину, то "Северный поток - 2" никогда не заработает. [...> Важно, что, пока мы противостоим "Северному потоку - 2", ключевым вопросом для нас является обеспечение того, что мы предпримем гораздо более значительные действия в дополнение к "Северному потоку - 2"", - добавил замглавы Минфина США.

Германия участвует в обсуждении возможных антироссийских санкций с ЕС и США, подтвердил телекомпании ARD канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Это будут очень далеко идущие, очень жесткие санкции, если в этом возникнет необходимость. Хотя да, в настоящее время все наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить необходимость санкций и необходимость их применения", - сказал он.

Шольц в интервью газете Bild am Sonntag: "Тесная координация с европейскими партнерами и с США очень важна. Цель - направить Кремлю единый и сплоченный сигнал о том, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь жесткие последствия для России - с политической, экономической и геостратегической точек зрения".

Но отвечать на вопросы журналистов о "Северном потоке - 2" Шольц так и не стал, подчеркнуто избегая упоминание газопровода.

Шольц
Между тем верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель рассказал об "устойчивости [России] перед лицом экономических санкций", заметив: "Это больше, чем мы сделали, чтобы повысить нашу готовность к потенциальным сокращениям поставок газа. [...> Учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, эта тема стоит во главе нашей повестки дня".

Глава дипломатии ЕС грустно сообщил о росте цен на газ в 6-10 раз в сравнении с прошлым годом, "что оказывает большое давление на цены на электричество" ("В последние недели Россия строго выполняла только свои контрактные обязательства, однако принадлежащий российскому государству "Газпром" отказался отправить дополнительные объемы, чтобы заполнить европейские газохранилища, создавая дополнительную нервозность на рынке ЕС"). По его словам, Кремль "в прошлом уже использовал энергетические поставки для достижения политических целей". Дней пять назад тот же Боррель осторожно заявлял: "Конечно же, мы не можем обвинять Россию в росте цен на газ".

При этом он пообещал (от имени Евросоюза) работать над увеличением реверсных поставок газа для Украины.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644298500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
- Будут приняты меры по обеспечению южных регионов РК поливной водой - Правительство
- Государственный секретарь Ерлан Карин встретился со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой
- Кадровые перестановки
- Аким ты был...
- В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения Государственной границы Казахстана
- В Мажилисе презентован законопроект "О личном подсобном хозяйстве"
- О ситуации в банковском секторе
- Аким Мангистауской области отреагировал на требования рабочих о повышении зарплаты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  