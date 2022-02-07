Юг Казахстана вновь может остаться без поливной воды. Соседи дружески крутят вентиль, - "Э-К"

08:46 08.02.2022

Юг Казахстана вновь может остаться без поливной воды

Экспресс К

7.02.22



©️ЭК/Алимжан БАРАНГУЛОВ



Существуют риски снижения объема сбрасываемой воды на территорию страны из Кыргызстана и Узбекистана. "Необходимы срочные переговоры с соседями", - подчеркнул премьер-министр на совещании по данному вопросу.

Премьер-министр РК Алихан СМАИЛОВ провел совещание по вопросу обеспечения поливной водой сельхозтоваропроизводителей южных регионов Казахстана в предстоящий вегетационный период, передает "Экспресс К" со ссылкой на primeminister.kz.



Министры экологии, геологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, энергетики, а также руководство Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей доложили о складывающейся ситуации в Арало-Сырдарьинском бассейне.



primeminister.kz.



primeminister.kz.

Так, в текущем году из-за продолжающегося цикла маловодья объем наполнения Токтогульского водохранилища на территории Кыргызской Республики не достигнет прошлогоднего уровня. С учетом необходимости обеспечения Кыргызстаном собственных водно-энергетических потребностей существуют риски снижения объема сбрасываемой воды на территорию Казахстана.



Премьер-министр поручил министерствам экологии, геологии и природных ресурсов, а также энергетики принять исчерпывающие меры для обеспечения южных регионов РК поливной водой в весенне-летний период. СМАИЛОВ подчеркнул необходимость проведения интенсивных переговоров с Кыргызстаном и Узбекистаном для принятия взаимовыгодных решений по использованию ресурсов трансграничных рек. Министерству сельского хозяйства поручено усилить работу по внедрению водосберегающих технологий и других инструментов рационального использования водных ресурсов в аграрной сфере.



Ранее ЭК писал, что фермеры Туркестанской области могут остаться без урожая из-за нехватки воды.



Также в ЭК было о том, что Таджикистан поделился водой с Казахстаном.