Катарцы построили Таджикистану новую главную мечеть

12:11 08.02.2022

Главная мечеть страны готова открыть двери для верующих



Глава Комитета по делам религий, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов сообщил, что крупнейшая мечеть Таджикистана прошла государственную комиссию и готова открыть двери для верующих. Эта мечеть построена на средства Катара, но пока еще не открыла свои двери для верующих.



Сулаймон Давлатзода, председатель Комитета по делам религий, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов, на вопрос Радио Озоди сообщил 8 февраля, что открытие мечети было запланировано на март 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса представители Катара не смогли прилететь в Таджикистан, и открытие мечети было отложено.



Давлатзода не уточнил точную дату открытия дверей самой большой мечети в стране, лишь отметив: "Ожидаем прибытия гостей".



Самая большая мечеть Таджикистана расположена на площади 12 гектаров и состоит из четырех минаретов высотой 65 метров, 47-метрового главного купола и еще 20 больших и малых куполов, большого зала, малых молельных залов, библиотеки, музея, актового зала и зала для принятия гостей для встреч и переговоров.



Первый камень в фундамент мечети был заложен президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в октябре 2009 года, во время празднования 1310-летия основателя ханафитского мазхаба имама Абу Ханифы. Строительство мечети началось в 2011 году.



Строительство крупнейшей в стране мечети происходит на фоне критики международных правозащитных организаций и западных стран за ограничение религиозных свобод в Таджикистане. Так, в ежегодном докладе Госдепартамента США о свободе вероисповедания в разных странах мира отмечается, что начиная с 2016 года Таджикистан состоит в черном списке стран – нарушителей религиозных свобод. Авторы доклада пишут о том, что мужчинам в этой стране по-прежнему небезопасно ходить с бородой, а женщинам – носить хиджаб, а угроза для людей в традиционной исламской одежде исходит и от представителей власти, и от правоохранительных органов. Критика, с которой власти страны всегда не согласны и обосновывают все свои решения по ограничению каких-либо свобод борьбой с экстремизмом и радикализацией общества.