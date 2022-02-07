УзбДепутаты не хотят входить в состав России

15:56 08.02.2022

Развал России и Белоруссии предрек депутат-националист из Узбекистана



Лидер парламентской партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров предрек развал России и Белоруссии. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает podrobno.uz.



Как передает портал, таком образом от ответил на слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Узбекистан, Таджикистан и Туркмения через 15 лет могут войти в Союзное государство с Россией и Белоруссией.



По его словам, попытки воссоздать Советский Союз могут обернуться крахом для тех государств, которые к этому стремятся.



"История показала, что государства, построенные на насилии и угрозах, какими бы сильными они ни казались, хрупки. Эти планы, скорее всего, создадут обратную волну и станут причиной появления новых государств на территории тех, кто хочет восстановить советскую империю. Это может привести к серьезным экономическим и социальным потрясениям в регионе. Этот факт необходимо учитывать в наших планах на ближайшие 15 лет", - написал он в своем телеграм-канале.