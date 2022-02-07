 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УзбДепутаты не хотят входить в состав России
15:56 08.02.2022

Развал России и Белоруссии предрек депутат-националист из Узбекистана

Лидер парламентской партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров предрек развал России и Белоруссии. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает podrobno.uz.

Как передает портал, таком образом от ответил на слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Узбекистан, Таджикистан и Туркмения через 15 лет могут войти в Союзное государство с Россией и Белоруссией.

По его словам, попытки воссоздать Советский Союз могут обернуться крахом для тех государств, которые к этому стремятся.

"История показала, что государства, построенные на насилии и угрозах, какими бы сильными они ни казались, хрупки. Эти планы, скорее всего, создадут обратную волну и станут причиной появления новых государств на территории тех, кто хочет восстановить советскую империю. Это может привести к серьезным экономическим и социальным потрясениям в регионе. Этот факт необходимо учитывать в наших планах на ближайшие 15 лет", - написал он в своем телеграм-канале.

Источник - eadaily.com
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