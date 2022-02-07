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"Жизненно важно для нас". Зачем лидеры постсоветских государств поехали в Пекин, - Филипп Прокудин
16:20 08.02.2022

"Жизненно важно для нас". Зачем лидеры постсоветских государств поехали в Пекин

Филипп Прокудин

Гостями Олимпиады в Пекине стали все пять лидеров бывших советских республик Центральной Азии и Казахстана. Причем президент Киргизии Садыр Жапаров едет обсуждать, помимо прочих важных вопросов, вполне конкретный проект, в котором участвует и Россия. Как в целом КНР сотрудничает со своими западными соседями из бывшего СССР, разбиралась Украина.ру

Чего хочет Бишкек

Вместе с главой республики в Пекин поехали министр иностранных дел Руслан Казакбаев, завотделом внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев и члены правительства.

В повестке дня, помимо общих тем, - "инвестиционного сотрудничества и проектов в сферах энергетики, разработки месторождений, сельского хозяйства и образования", - есть и вполне конкретные. "Одним из главных вопросов станет перспектива строительства международной железнодорожной магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан. В рамках торгово-экономического сотрудничества кыргызская сторона поднимет вопросы расширения пропускной способности контрольно-пропускных пунктов "Иркештам" и "Торугарт" и возобновления авиасообщения между странами", - отметил Кулубаев.

В 2003-м Пекин подписал с Бишкеком соглашение о технико-экономическом обосновании для киргизстанского участка пути, на работы планировалось затратить 2,4 миллиона долларов США. Дорога сразу мыслилась как связующее звено между Дальним Востоком и Западной Европой, Средней Азии она должна была дать выход к морям. В Киргизии посчитали, что так республика получит доступ и к другим регионам Евразии "Это принесет пользу не только Китаю и Киргизстану, но и странам Персидского залива и Западной Азии", - сказал тогда вице-премьер Кубанычбек Жумалиев. Уже тогда шли споры о маршруте: в Бишкеке предлагали путь, который бы повысил связность регионов республики, инвесторам это было не очень интересно.

Чем закончилась та история, в Бишкеке не распространялись, но в 2019-м бывший тогда президентом Сооронбай Жээнбеков сообщил, что на технико-экономическое обоснование проекта железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан деньги выделяет уже Москва. Речь шла о 200 миллионах рублей - 2,6 миллиона долларов. "Принято политическое решение. Работают экспертные группы. Китайская сторона дала согласие. Я дважды посетил Китай, во время визитов были переговоры по этому вопросу. С президентом России тоже были проведены переговоры", - подчеркнул глава республики.

По словам Жээнбекова, в то время шли переговоры четырех сторон. В 2020-м президент подчеркнул, что проект необходим республике, так как в условиях коронавирусных ограничений зависимая от импорта небольшая страна оказалась в трудном положении. "Строительство железной дороги обсуждается с официальным Пекином постоянно. Китайская сторона заинтересована в этом проекте. Но он является жизненно важным и для нас. Когда началась пандемия и были закрыты границы, мы оказались в очень тяжелой ситуации. На первый план вышла не только экономика, но и вопрос обеспечения людей продуктами питания, мукой", - объяснил Жээнбеков.

Для России интерес участия в проекте в том, что путь мог служить для транспортировке продуктов питания на китайский рынок. По крайней мере, так объяснял генеральному директору "Российских железных дорог" Олегу Белозерову министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. "Страны союза - значимые игроки на мировом рынке сельскохозяйственной продукции. Кроме того, ЕАЭС, а также государства Средней Азии, в него не входящие, в частности Узбекистан, который готовится стать страной-наблюдателем, обладают серьезными возможностями в отношении выпуска и экспорта мясомолочной и плодоовощной продукции", - говорил представитель сообщества.

Тогда же директор Центра исследовательских инициатив "Ma"no" Бахтиер Эргашев объяснял, что новый маршрут не станет конкурентом уже существующему казахстанскому направлению. "Во-первых, те грузы, которые идут на восточное побережье, никогда не пойдут по коридору "Китай - Киргизия - Узбекистан". Поэтому 85-90 процентов грузов как шли, так и будут идти на Хоргос (казахстанский таможенный пост. - Ред.). Данный коридор оттянет на себя только 10-15 процентов грузового потока, который направлен по сухопутному маршруту и предназначен для стран Ближнего Востока и Южной Европы. Эти 15 процентов грузов выгоднее отправлять через Узбекистан и Туркменистан через Баку и Южно-Кавказский коридор в Турцию, Иран, на Ближний Восток и Южную Европу, нежели делать крюк через Хоргос, каспийский порт Курык и далее в порт Туркменбаши", - разъяснял он.

Проект железной дороги - лишь один из примеров сотрудничества Китая и Киргизстана. И не все в республике воспринимают это положительно, кого-то экспансия бизнеса из КНР беспокоит очень сильно. В 2021-м государственный долг Киргизии перед Китаем, увеличившись в 6,5 раза за предшествовавшие десять лет, достиг 1,77 миллиарда долларов США - 42,5 процента всех обязательств перед внешними кредиторами.

Президент Киргизии Садыр Жапаров в 2021-м утверждал, что если Бишкек не сможет погашать кредиты Экспортно-импортного банка КНР, то Китай получит в управление крупнейшую тепловую электростанцию республики в столице, альтернативную трассу "Север - Юг" и линию электропередач "Датка - Кемин".

Самые большие заимствования пришлись на время президентства Алмазбека Атамбаева. А самыми затратными проектами оказались именно упомянутые Жапаровым проекты, контроль на которыми могли бы получить китайские партнеры республики: альтернативная дорога "Север - Юг" - чуть менее 700 миллионов долларов, а также строительство линии электропередачи "Датка - Кемин" и модернизация ТЭЦ Бишкека - свыше 775 миллионов долларов.

Желанные гости

В соседнем Казахстане китайский бизнес также присутствует. В 2021-м Нур-Султан отчитался, что из 330 миллиардов долларов накопленных инвестиций с 2005 года из КНР было привлечено 19 миллиардов - преимущественно в отрасли, на которых специализируется республика, в добывающую и обрабатывающую промышленность. В стране работало 1700 китайских компаний. Хотя, по другим данным, накопленные инвестиции из Китая еще в 2014-м составили 22,5 миллиарда долларов.

Но в республике нагнетаются и антикитайские опасения, редко прорывающиеся в мейнстримные СМИ. Хотя в начале 2010-х вызвала ажиотаж информация о том, что доля компаний из КНР в нефтяной отрасли может превысить 40 процентов.

Антикитайскую подоплеку имели и прошедшие в Казахстане в 2016-м митинги против продажи земли, которые вынудили правительство отсрочить изменения законодательства.

В 2021-м международный исследовательский центр AidData убеждал, что "скрытый" долг Казахстана Китаю может превышать 10 процентов внутреннего валового продукта. Рассказ об этом распространяло местное подразделение финансируемой Конгрессом США "Радио Свобода" (признанного в России СМИ-иноагентом).

С Китаем в своих интересах сотрудничает и Узбекистан - на 2019-й он получил 8 миллиардов накопленных инвестиций от восточного соседа. В том году КНР вышла на первое место в торговле республики с другими странами, опередив Россию. Китайские компании активно шли в отрасли, нужные Ташкенту, например, в телекоммуникации, сельское хозяйство, производство высокотехнологичных товаров.

Как отчитывались официальные органы Узбекистана, "При содействии предпринимателей КНР в нашей стране налажен выпуск электротехнической продукции, мобильных телефонов, строительной техники. Компанией "Huawei" реализовано 20 проектов по развитию телекоммуникационных сетей города Ташкента и регионов Узбекистана".

К слову, на зимнюю Олимпиаду Узбекистан пошлет только одного спортсмена - горнолыжника Комилжона Тухтаева, но президент страны Шавкат Мирзиеев едет в Пекин не только смотреть на выступления на снежных трассах - у него запланирован ряд двусторонних встреч.

В небольшой относительно Таджикистан китайцы вложили около 3 миллиардов долларов по состоянию на 2021-й. В республике КНР интересуют природные ресурсы и размещение таких производств как цементные заводы. Пекин реализует принцип "сырье в обмен на инвестиции". Так, компания TBEA разрабатывает золоторудное месторождение Верхний Кумарг в обмен на средства на возведение ТЭЦ "Душанбе-2". В Туркмении Китай также является покупателем полезных ископаемых - по трем веткам газопровода "Туркменистан - Китай" идет топливо, китайские компании разрабатывают месторождения, через республику пролегает коридор Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран.

Все пять государств являются давними партнерами КНР. Хотя на Зимние Игры спортсменов выставят только Казахстан, Узбекистан и Киргизия (последние по одному атлету), а Таджикистан и Туркменистан будут только зрителями на этом празднике - лидерам бывших советских республик есть о чем говорить в Пекине. "Главы пяти государств заявили, что с нетерпением ждут возможности посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине (…)", - приветствовало агентство "Синьхуа" высоких гостей.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644326400
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