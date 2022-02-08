Прилетит вдруг Токаев в голубом вертолете.., - Марат Асипов

16:36 08.02.2022 МАРАТ АСИПОВ

Вторник, 08 Фев 2022,



Как найти решение проблем Казахстана среди плохих и очень плохих вариантов развития событий

Новой власти в лице президента ТОКАЕВА предъявляются все те требования, о которых при НАЗАРБАЕВЕ народ публично не заявлял, никак не поддерживая и без того немногочисленные акции протеста.



Если считать запад страны выразителем чаяний всего казахского народа, ведь именно оттуда пошла волна протестов по всей стране, то квинтэссенцией всех лозунгов можно считать требование мангыстауских фермеров, которые ставят ультиматум акиму области. Он звучит так: либо сено по 500 тенге за тюк и комбикорм – по 50 тенге за килограмм, либо аким области Нурлан НОГАЕВ должен уйти в отставку.



По сути, это заведомо невыполнимое требование. Сено и комбикорм производят такие же казахи в других областях, в длинной цепочке от поля до кормушки сидит множество людей и компаний, обеспечивающих переработку и доставку кормов. Даже если приставить человека с автоматом к каждому участнику процесса – от владельца поля до владельца сеновоза, цены станут только выше, потому что корма тупо исчезнут.



Продразверстка в тридцатых обернулась Ашаршылыком.



Но без популизма Токаеву очень трудно рассчитывать на массовую поддержку, имея в бэкграунде решение жестко подавить погромы и разграбление городов силами ОДКБ.



По сути, в стране уже началась продразверстка. Под молотки попали офшоры, зарплаты в квазигоссекторе и расходы на содержание топ-менеджеров, начнутся проверки на рынках.



Несколько десятков жирных котов из фонда "Самрук-Казына" тратили на свое содержание 100 млрд в год.



Жаль, что для сравнения не привели данные по зарплатам реальных тружеников предприятий фонда - вполне может оказаться, что сотни инженеров и тысячи рабочих стоили фонду столько же или даже меньше, чем руководство фонда, получавшее ежегодно миллиарды тенге бонусов помимо зарплаты.



Чтобы не быть голословным, приведу пример "Отбасы Банка". Глава банка Ляззат ИБРАГИМОВА не возразила против найма автомобиля за 2,65 млн тенге в месяц на очень комфортные поездки одного из сотрудников банка.



Если в 2016 году общие административные расходы банка составили 10,06 млрд тенге, то за следующий год новый руководитель потратил на эти цели 11,77 млрд тенге, увеличив расходную часть на 17%.



В 2018 году общие административные расходы увеличились до 14,98 млрд тенге, то есть на 27,2% больше, чем в предыдущем году.



В 2019 году общие адмрасходы выросли до 17,11 млрд тенге, превысив показатель 2018 года на 14,22%.



Всего за три года рост в общей сложности на сумму 12,96 млрд - на 70% в сравнении с 2016 годом.



Примерно такая же история с расходами на содержание персонала банка.



Если в 2016 году зарплата банковских работников и другие плюшки обходились акционеру в лице государства всего в 5,72 млрд тенге, то к 2019 году они выросли до 9,19 млрд, то есть на 60 процентов.



Ежегодный рост выплат на содержание сотрудников доходил до 24,5 процента в год.



Это только один из институтов квазигосударственного сектора.



В сущности, все эти жилищные программы под очень льготные займы легко могли бы осваивать частные банки, не выставляя государству многомиллиардные счета за удовлетворение все время растущих социальных потребностей руководства "Отбасы банка".



Другой пример. Из денег национальной компании "КТЖ" в год выделялись миллиарды тенге на содержание небольшого частного участка пути, контролируемого АО "ДТЖ", у которого в акционерах были Инвестиционный фонд Казахстана и "КТЖ". Только по одной компании под предлогом ремонта и аренды древних автомобилей через одну ТООшку обналичивались сотни миллионов тенге в год. Председатель совета директоров национальной компании из этой же ТООшки получал ежемесячно 1,3 миллиона тенге на карточку.



Якобы он для этой ТООшки организовывал встречи с государственными служащими, за что и получал деньги. То есть подрабатывал агентом "гавермент рилейшнз". При этом злосчастная ТООшка является субподрядной организацией нацкомпании, где председателем совета директоров является ее шустрый агент. Чиновники из нацкомпаний не брезговали даже оплатой ВИП-зала в алматинском аэропорту.



Стоит ли говорить, что прокуратура Алматы закрыла это дело за отсутствием состава преступления.



Впрочем, один из получателей плюшек от обнальной конторы был чиновник, считающийся креатурой бывшего премьер-министра.



Видимо, поэтому, обналичивание денег принадлежащей государству компании не имеет состава преступления.



Это всего два примера.



Во всех других отраслях дело обстоит примерно так же. Меняются только названия контор, фамилии обнальщиков и получателей теневых доходов.



Если предположить, что теневая экономика контролирует до 30% ВВП, можно легко подсчитать, что распил и обнал государственных денег исчисляется триллионами тенге.



Технически вернуть эти деньги в легальный оборот и оптимизировать аппетиты многочисленных ляззатибрагимовых довольно несложно.



Вся проблема может оказаться в саботаже со стороны жирных котов, привыкших жить на широкую ногу за счет страны.



С ними сопряжены сотни предприятий, через которые распиливались и обналичивались эти деньги. Это тысячи рабочих мест, одномоментно лишающихся зарплаты.



Вряд ли эти люди понимают, что задействованы в коррупционных схемах и распиле госсредств.



Таким образом, демонтаж системы, созданной за 30 лет, может оказаться весьма драматическим – с саботажем, митингами, провокациями. Это все равно что пытаться удалить раковую опухоль, опутавшую метастазами не только печень и легкие, но и сам мозг, поскольку в правительстве, как однажды заметил экономист Ораз ЖАНДОСОВ, половина членов является миллиардерами.



Если вся страна так или иначе жила по неформальным правилам распила и отката, сможем ли мы в одночасье перейти к жизни по законам - это большой вопрос.



Вариантов развития, на самом деле, немного. И каждый хуже другого.



Можно отмадурить Казахстан, то есть заставить силой торговлю снизить цены вопреки рыночным законам, из отнятых у олигархов и жирных котов квазигоссектора денег повысить зарплаты до мировых, забив на производительность труда, и тогда у нас на руках будет много денег, а магазины будут пусты.



Не думал, что это когда-нибудь скажу, но и демократизация, которой ждут от президента Токаева, тоже не самый лучший вариант.



Теневики и предприниматели, привыкшие к незаработанным деньгам, легко могут раскачать ситуацию многотысячными митингами. Наши СМИ и блогеры, слегка одуревшие от открывшихся возможностей безнаказанно распространять фейки, непременно будут в гуще событий, так как трафик превыше репутации.



Ну и третий вариант – жесткая диктатура с комиссарами, зачисткой бизнеса, ограничением свободы слова и запретами на демонстрации.



Вся проблема в том, что на институциональные перемены просто не осталось времени. За последние тридцать лет мы эволюционировали не самым лучшим образом.



Если во время второй мировой войны казахи делились последним с ссыльными, эвакуированными и репрессированными, то в январе этого года наши сограждане массово грабили магазины, реализуя свой шанс на социальную справедливость.



Как можно объяснить жителям страны, что без шоковой терапии не обойтись, если значительная часть интеллигенции качает трафик и лайки на протесте, а выросшее при Назарбаеве поколение не видит ничего зазорного в грабежах, я не знаю.



Каждый сегодня ждет, что Токаев прилетит на голубом вертолете, покажет бесплатно кино и подарит 500 экскимо.



Но у всех свои представления о кино и эскимо.



То есть можно только верить в чудо, что Токаев сумеет найти решение такое, что все с ним будут вынуждены согласиться.



Другие способы сохранения Казахстана как государства имеют еще меньше шансов на успех. Источник - ratel.kz

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