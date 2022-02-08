В Шымкенте начался суд над беглым банкиром Кольбаевым ("Цесна-банк")

16:41 08.02.2022

ДАНИЛ ШЕМРАТОВ

Вторник, 08 Фев 2022,



Экс-глава областного филиала "Цесна-банка" Нуржан Кольбаев обвиняется в присвоении денег банковских вкладчиков

В Аль-Фарабийском районном суде г. Шымкента начинается главное судебное разбирательство в отношении Нуржана КОЛЬБАЕВА, до 2018 года занимавшего пост председателя Южно-Казахстанского филиала "Цесна-банка". Ему предъявляются обвинения по ст. 28 часть 5 и ст. 189 часть 4 пункт 2 Уголовного кодекса РК (соучастие в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере). В паре с бывшим банкиром на скамье подсудимых оказалась и женщина - предприниматель, которая, по версии следствия, была активной соучастницей аферы.



Напомним, в 2018 году департамент полиции тогда еще Южно-Казахстанской области сделал официальное сообщение об объявлении в розыск 45-летнего Нуржана Кольбаева.



"…Подозреваемый занимал должность руководителя филиала одного из банков. Используя служебное положение, он завладел деньгами вкладчиков и убыл в неизвестном направлении. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 4 УК РК "Мошенничество". Полиция Шымкента проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения сбежавшего банкира. На его розыск ориентирован весь личный состав районных отделов и криминальной полиции ДВД ЮКО", - говорилось в сообщении полиции.



Позднее стало известно, что банкиру инкриминировалось присвоение порядка 500 000 долларов США.



В настоящее время Нуржан Кольбаев находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Суд не нашел оснований для применения к нему более строгой меры пресечения на период следствия.



Председательствующий по делу судья Мадияр АБДРАСИЛОВ вынес постановление о назначении главного судебного разбирательства. Дело будет рассматриваться в открытом судебном процессе, на русском языке, с применением аудио-видео-фиксации в режиме "онлайн". Примечательно, что в постановлении также дано указание администрации юридической консультации АльФарабийского района предоставить адвоката для участия в уголовном процессе для обеспечения защиты интересов подсудимых. Видимо, подсудимые решили не тратиться на найм частного стряпчего, доверившись назначенному защитнику.