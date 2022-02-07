Макрошкина окрошка. Путин увлекся нафталиновыми переговорами, - М.Ростовский

16:50 08.02.2022 Путин стал реаниматором: переговоры с Макроном обозначили путь от пропасти

Минские соглашения извлекли из нафталина



А покойничек то еще, оказывается, живехонек - или по меньшей мере еще не признан официально умершим всеми заинтересованными сторонами. В последние недели на фоне военной лихорадки в Европе Минские соглашения казались безнадежно устаревшим анахронизмом, чем-то даже не из прошлой, а позапрошлой жизни. Многочасовые переговоры Путина и Макрона позволили перевести обратно стрелки часов.



Но даже если Зеленский повиснет всем своим телом на этих стрелках и вновь провернет их вперед, это совсем не обязательно полностью уничтожит положительную политическую энергию, сгенерированную во время рандеву лидеров России и Франции.



Внезапный визит Макрона в Москву циники объяснили тем, что уже в апреле ему надо переизбираться на пост президента. Уверен, что частично так оно и есть. Но вот что важнее - мотивация или результат? А результат налицо: встреча в Кремле стала не мероприятием для галочки - мол, я попробовал, не получилось, извините! - а многочасовой попыткой достичь реального и одинаково приемлемого и для Запада, и для России компромисса.



В прошлом ноябре МИД РФ грубо нарушил дипломатический этикет, опубликовав конфиденциальную переписку Сергея Лаврова с его коллегами из Парижа и Берлина. С точки зрения норм международных отношений такой жест был равнозначен посыланию "уважаемых партнеров" на три буквы. И, вы знаете, как ни странно, спустя несколько месяцев это сработало.



Кроме упомянутых трех букв сигнал из Москвы содержал в себе еще и следующее сообщение: вы забыли о своей функции посредников и превратились в стопроцентных подпевал и адвокатов Киева. Нас это не устраивает! Получив подобную цидулку, на берегах реки Сены, естественно, сначала обиделись. Но события конца прошлого - начала нынешнего года заставили Париж проглотить это оскорбление. Из пассивного наблюдателя Макрон внезапно превратился в активного игрока - своего рода добровольного пожарного, пытающегося предотвратить "взрыв склада с боеприпасами".



Самой впечатляющей особенностью пребывания Макрона в Москве был его настрой: "Ответственность Франции - иметь как можно более крепкие отношения с Россией. Россия - европейская страна. Кто видит Европу, должен уметь работать с Россией, найти способы, чтобы строить будущее в Европе и с европейцами. Просто ли это? Нет, но и Европа создавалась не по легким инициативам, которые имели сиюминутные последствия. Так что да, есть сложности, но не стоит от этого отказываться".



Не совсем типичная для западных лидеров последнего времени риторика, не правда ли? Отсутствие менторского тона и элементов истерики прямо-таки бросаются в глаза.



Еще одна очень показательная цитата Макрона: "У нас разные взгляды, нужно это понимать и принимать. Действительно, политика "открытых дверей" НАТО была принята к сведению, и это очень важно. Это экзистенциальные вопросы - для Швейцарии и Финляндии, например, было бы сложно вдруг им сказать, что НАТО меняет свою позицию. Однако мы также учли, вы выразили, что в последние 30 лет были нанесены травмы и необходимо построить новые механизмы, которые бы обеспечили стабильность в регионе".



Насчет "экзистенциальности" президент Франции, пожалуй, сильно погорячился. И для шведов, и для швейцарцев тема вступления в НАТО сейчас не стоит на повестке дня. Да и России, по большому счету, по барабану - вступит ли далекая от наших границ, традиционно нейтральная Швейцария в Североатлантический альянс или нет (предсказание: не вступит).



Но все эти частности являются в данном случае второстепенными. Первостепенным является то, что Макрон старается взглянуть на ситуацию глазами России и одновременно убедить Россию взглянуть на ту же самую ситуацию глазами настроенных дружественно (или хотя бы нейтрально) к Москве сил на Западе. Если пожирающее сейчас наши отношения пламя политического пожара удастся остановить, то только с использованием именно такого переговорного метода.



Но довольно об общем. Поговорим о самом важном частном - об Украине. Понимая монументальность (или почти невозможность) задачи политической реанимации Минских соглашений, Путин не смог удержаться от не совсем безобидного троллинга: "Когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда много иронизировал по этому вопросу, но сегодня хочу подтвердить свои предложения".



Макрон назвал "ощутимым" напряжение на встрече с Путиным



Подтвердить, предоставить ему виллу рядом с виллой Януковича, а заодно сразу начать готовить аналогичную виллу для Зеленского. Шучу, конечно, - вместе с самим Путиным. Делая столь "благородный жест" в адрес Порошенко, ВВП сознательно подбрасывал ему дохлую кошку. Но, хором обвиняя друг друга в "работе на Россию", украинские лидеры сами создали для такого подбрасывания идеальные условия. Поэтому, как уже совсем без обиняков заявил Владимир Владимирович, обращаюсь к украинскому руководству: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица". Впрочем, это уже не про дохлых кошек, а про Минские соглашения, которые, по мнению президента РФ, "надо исполнять, по-другому не получится".



Правда, что ли? А почему же тогда наша Государственная Дума уже зависла в ожидании, демонстрируя готовность в любой момент признать независимость ДНР и ЛНР? Как следует из разъяснений, которые Путин дал Макрону, это резервный политический ход, который будет задействован, если Киев продолжит уничтожать Минские соглашения.



Цитирую президента Франции: "Хочу поприветствовать усилия президента Зеленского, то есть конкретные обязательства, которые он взял на себя в рамках этого формата, в частности отозвать закон, который не соответствовал Минским соглашениям, и президент Путин об этом упомянул. Так, этот закон (о переходном периоде в Донбассе. - "МК") был отозван по инициативе президента Зеленского. Также было получено разъяснение по поводу того, что в России также имеются законопроекты, которые предлагаются, но он успокоил нас, что этого не будет, если это не соответствует Минским соглашениям".



К концу ночных переговоров Путина и Макрона кремлевский караул - ой, простите, кремлевский переводческий корпус - явно устал. Однако корявость и неэлегантность формулировок не способна скрыть изящности политической комбинации. Произошел размен по принципу баш на баш: Зеленский сделал шаг назад - и Путин тут же сделал аналогичный шаг назад.



Сделают ли Россия и Украина благодаря Макрону дальнейшие шаги навстречу друг другу (вот такая получается занимательная политическая геометрия)? Реальный вопрос, на мой взгляд, состоит не в этом. Макрон не может не осознавать, что шансы на быстрый прорыв в разрешении кризиса вокруг Украины являются мизерными. Как долго он намерен упорствовать, натолкнувшись на очередной тупик? И будет ли у него вскоре сама возможность упорствовать, находясь в ранге президента Франции? Так и хочется сказать путинскому "другу Эмманюэлю": где же ты раньше был, мил человек? Чего же ты пришел под самые президентские выборы?



Однако к нынешней ситуации формулировка "лучше поздно, чем никогда" подходит просто идеально. Президент Франции обозначил свою особую позицию - отличную от американской, британской и тем более польской или прибалтийской. Теперь слово за следующим московским гостем - новым канцлером ФРГ. Логика подсказывает, что Олафу Шольцу тоже пора примерить на себя роль политического пожарного.



Мих. Ростовский Источник - московский комсомолец

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