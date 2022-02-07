Как устроен силовой отряд семьи Назарбаева: неонацисты, ваххабиты, "Серые волки", - Айнур Курманов

16:56 08.02.2022 Лидер Социалистического движения Казахстана изложил свою версию январских событий



Январские события в Казахстане оставили многих в полном недоумении. Что это было? Цветная революция? Иностранная интервенция? Происки мировой закулисы? Атака международных террористов? Заговор Токаева? Или старика Назарбаева? А может быть, его племянников? Я перечислила далеко не все версии. Но ни одна из них не объясняет того, что произошло. Свою трактовку событий изложил лидер Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.



Лидер Социалистического движения Казахстана изложил свою версию январских событий



- В Казахстане была попытка цветной революции?



- Нет, конечно. Это был социальный взрыв, массовые народные выступления. Слова "восстание" мы пока избегаем. События такого масштаба произошли впервые в истории Казахстана. Массовые протесты прошли в 75 городах страны. Комментаторы обходят стороной тот факт, что стержнем этих выступлений стало именно рабочее движение. Впервые в истории Казахстана произошла всеобщая забастовка на всех предприятиях добывающей промышленности.



- Людей так возмутило повышение цен на газ?



- Это всего лишь повод, последняя капля. За последние 20 лет у людей накопилось огромное недовольство неолиберальной социально-экономической политикой, которая проводилась в интересах крупных транснациональных компаний и придворных олигархов. Распределение национального дохода производилось в интересах узкой группы людей, вот этих 162-х человек, которых недавно упомянул сам президент Токаев. Более 80% населения жило в состоянии бедности.



"Пояса шахидов" вокруг городов



- А чем отличаются события в Казахстане от украинского Майдана, от попыток цветных революций в Белорусии и РФ?



- В отличие от России, Белоруссии и Украины в Казахстане совсем не было так называемого "среднего класса", который был движущей силой протестов в этих странах. В Казахстане это был индустриальный рабочий класс, который затем поддержали люди из самых "низов" – молодые внутренние мигранты, пролетарии из Алма-Аты, безработные, которые массово вышли на митинги и демонстрации. В стране сложилась сырьевая модель экономики в интересах транснациональных корпораций.



В этой модели добывающим сырье компаниям нужно всего 3-5 миллионов человек. Остальные 12-13 миллионов оказываются на обочине жизни, это лишние люди, невостребованные. При этом две трети добывающего сектора находится сейчас в руках иностранных западных компаний. По контрактам о недропользовании и соглашениям о разделе продукции две трети нефти, газа и других полезных ископаемых Казахстану уже просто не принадлежат. Эти соглашения были заключены в начале 90-х годов и с тех пор не менялись, они были просто пролонгированы в 2017-2018 годах.



- То есть фактически Казахстан уже не владеет двумя третями своих природных богатств?



- Да. Оставшаяся одна треть разворовывается верхушкой. В стране более 3 миллионов самозанятых только по официальной статистике. Самозанятый – это фактически безработный или живущий натуральным хозяйством. В результате целенаправленного разрушения сельского хозяйства миллионы сельских жителей были вынуждены еще с 90-х годов бежать в города. Вокруг крупных городов образовались, как мы их называем, "пояса шахидов" – это гетто, фавелы (трущобы). Самые большие – вокруг Алма-Аты и Астаны. Жители этих гетто стали социальной базой, гремучей смесью этих массовых протестов.



- Нам в РФ всегда казалось, что Казахстан - процветающая благополучная страна. Каково же реальное положение дел?



- 21 января Токаев, выступая перед руководителями крупного бизнеса, признался, что более 50% населения страны получало ежемесячный доход менее 50 тысяч тенге, это 115 долларов. Статистика о средних зарплатах в 200-300 тысяч тенге была ложью. Вся официальная статистика строилась на лжи.



Крупные добывающие компании тоже в своих статитических данных завышали заработную плату работников. Происходил обман общественного мнения. Плачевное положение народных масс и привело к этому социальному взрыву. Не стоит строить конспирологические теории и искать какие-то заговоры. Люди восстали против той неолиберальной экономической модели, которая в Казахстане была реализована.



Как Назарбаев оказался "лучшим учеником"



- В свое время Маргарет Тэтчер называла Назарбаева своим лучшим учеником среди постсоветских президентов. Также, наверно, его можно назвать учеником Пиночета, который провел в Чили реформы по рецептам неолиберальных экономистов?



- Да. Казахстан стал полигоном испытания самых жестких, самых диких неолиберальных рыночных реформ, которые полностью разрушили советскую систему социального обеспечения. После того, как эти реформы обкатывались в Казахстане, их применяли и в других постсоветских странах, в том числе и в РФ. Это приватизация ЖКХ, пенсионная реформа, приватизация и коммерционализация образования и здравоохранения, отмена всех льгот. Были ликвидированы все социальные гарантии.



Даже сейчас в Мангистауской области, в Жанаозене идут акции протеста учителей против приватизации средних школ. В Казахстане полностью перешли на систему обязательного социального медицинского страхования, которая не охватывает многих самозанятых и безработных. Еще в 1996 году была введена накопительная пенсионная система по чилийскому образцу. Пенсионный возраст повысили для женщин до 58 лет, для мужчин до 63-х. Недавно для женщин повысили возраст до 63-х, мужчинам планируют повысить до 68.



Конечно, это пиночетовский режим. Причем не только в социально-экономической сфере, но и в политической. После расстрела бастовавших рабочих-нефтяников в Жанаозене в декабре 2011 года в стране были развернуты репрессии против профсоюзов и рабочего движения. Последняя оппозиционная партия - старейшая Коммунистическая партия Казахстана - была ликвидирована в 2015 году.



В 2014 году был принят Закон о профсоюзах, по которому были ликвидированы более 600 организаций. Последний независимый профсоюз – Конфедерация независимых профсоюзов - в 2017 году был ликвидирован по решению суда, а четверо его лидеров были посажены по сфабрикованным обвинениям. Поэтому в январе протесты были стихийными, без политического руководства, без лидеров и без участия профсоюзов.



- Почему события начались именно в Западном Казахстане?



- Это "завозные" регионы. Там мало что выращивается из-за природных условий. Если в других регионах цены на продукты питания выросли в 2-3 раза, то в Мангистауской области, в Жанаозене они выросли в 5 раз.



В западных регионах была полностью уничтожена вся советская промышленность еще в 90-е годы. И работы, не связанной с нефтедобычей, там просто нет. На каждого работающего нефтяника приходится 7-8 его безработных домочадцев, в том числе взрослых детей. Плюс за три недели до событий компания "Тенгизшевройл", работающая в Атырауской области на месторождении нефти "Тенгиз", уволила сразу 40 тысяч рабочих. Западный менеджмент провел "оптимизацию" и решил, что эти люди им не нужны. 75% акций "Тенгизшевройл" принадлежит американским компаниям.



Ненависть к западным добывающим компаниям в этих регионах просто зашкаливает. Крупные забастовки и митинги в Западном Казахстане шли в течение всего прошедшего года, только о них почему-то не сообщали СМИ. Эти забастовки были "захватными", в них участвовали тысячи людей.



- Что такое "захватные" забастовки?



- Это когда бастующие рабочие не расходятся по домам на ночь и удерживают предприятие. На территории предприятий люди ставят палатки, юрты, чтобы работодатель не мог вывезти оборудование, технику или привезти штрейкбрехеров.



Помимо улучшения условий труда и повышения зарплаты на 100%, выдвигались также требования отмены результатов оптимизации, которая была проведена западным менеджментом, в результате чего многие предприятия были приватизированы и отделены от основного производства. Например, на предприятии КазМунайГаз раньше было множество вспомогательных служб: бурильщики, ремонтники, транспортники. Их вывели за ворота основного производства. Рабочие сразу потеряли в зарплатах, надбавках, социальных гарантиях.



Второе важное требование бастующих - это легализация профсоюзной деятельности. На ряде предприятий рабочие создали свои независимые профсоюзы и требовали, чтобы работодатели и власти их признали. Эти требования звучали и в январе.



"Это была первая в истории Казахстана всеобщая забастовка"



- Началось опять в Жанаозене. 2 января люди спонтанно вышли на улицы и начали перекрывать дороги. Они потребовали снижения цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр (тогда как цена за один день резко подскочила до 120). В этот же день начались акции протеста с перекрытием дорог во всех районных центрах Мангистауской области. 3 января начался митинг и перекрытия дорог в областном центре Актау. Протестующие решили проводить бессрочные акции, стали устанавливать юрты, палатки, жгли костры, местное население приносило им продукты питания.



Уже 3 января власти начали перебрасывать подразделения внутренних войск на военно-транспортных самолетах в аэропорт Актау. Это подтолкнуло к дальнейшему развитию событий. В ночь с 3 на 4 января началась забастовка на месторождениях Каражанбасмунай, Северные Бузачи и на предприятиях КазМунайГаза. Вся Мангистауская область была парализована забастовками. Утром 4 января забастовали рабочие компании Тенгизшевройл в соседней Атырауской области. Прекратили работу многие предприятия на месторождении Тенгиз, рабочие перекрыли автотрассу и железную дорогу, не давая вывозить добытую продукцию. Вся Атырауская область также была охвачена забастовками. Забастовки начались и в Актюбинской области. В городе Хромтау, где находится горно-обогатительный комбинат по производству хрома, рабочие перекрыли все дороги и въезды, расставив свои блокпосты. А в Актау рабочие-нефтяники перекрыли все подступы к аэропорту, чтобы не допустить бегства местных чиновников и подвоза военных частей.



4 января начались забастовки на предприятиях компании АрселорМиттал Темиртау – это шахтеры и металлурги Карагандинской области. Забастовали медеплавильщики и рабочие-горняки корпорации "Казахмыс". Это город Жезказган. Утром 5 января забастовали металлурги и медеплавильщики в городе Балхаш.



То есть 4-5 января забастовками были охвачены все флагманы добывающей промышленности, а также цветной и черной металлургии. Поэтому мы и говорим, что это была первая в истории Казахстана всеобщая забастовка.



- Среди требований рабочих звучали и требования национализации?



- Да, видя как действуют иностранные так называемые "инвесторы", которые нещадно эксплуатируют местных рабочих, выкачивают и вывозят природные ресурсы страны, бастующие выдвигают требование национализации. Впервые оно было выдвинуто рабочими-бурильщиками Мангистауской области в 2008 году. Затем звучало постоянно, в том числе и во время январских событий.



- Были ли моменты, когда какие-то города полностью переходили в руки восставших?



- Да. Это города Актау, Жанаозен и Хромтау. Возможно, и город Балхаш. В этих городах рабочие продемонстрировали хорошую самоорганизацию, в Жанаозене 5 января был официально создан Совет старейшин, который координировал действия не только рабочих города, но и всех протестующих региона. Жанаозен превратился в штаб всего рабочего движения и формулировал лозунги и требования борьбы.



- Как вели себя силовики? Были ли случаи перехода их на сторону народа?



- В Мангистауская области местные полицейские и армейские части не решились использовать оружие против протестующих. В Алма-Ате гарнизон полиции просто разбежался. Часть полицейских и бойцов внутренних войск перешла на сторону протестующих. Вплоть до 6 января армия отказывалась применять оружие против народа. И даже полицейские генералы старались держать нейтралитет и саботировали приказы по разгону протестующих. Так продолжалось вплоть до решения ОДКБ о вводе войск.



Откуда пришли террористы?



- Вы рисуете картину, которая полностью укладывается в теорию классовой борьбы. Почему же власти Казахстана говорят о нападении "20 тысяч террористов", о каких-то пришлых гиенах и попытке госпереворота? А политологи увлеченно рассуждают о борьбе кланов и кознях семьи Назарбаева? При этом летят головы – и какие головы! Кто же учинил погромы в Алма-Ате – восставший народ, террористы, исламисты?



- В Алма-Ате все началось с мирных митингов, которые были жестко подавлены 3 января. 4 января изменился социальный состав протестующих. На улицы вышла молодежь из пригородов: безработные, пролетарии, которые работают на рынках, на стройках.



Утром 5 января стало понятно, что местный гарнизон полиции и внутренние войска неспособны справиться с ситуацией. Тогда был задействован сценарий создания искусственной зоны хаоса. Для погромов конкретных торговых центров и магазинов были выведены криминальные элементы, а также группы провокаторов, которые непосредственно контролировались и направлялись Комитетом национальной безопасности.



КНБ уже использовал подобную методику ранее в Жанаозене в декабре 2011 года. Там привезли на автобусах такие же криминальные банды. Их переодели в новенькие спецовки нефтяных компаний, причем не тех, чьи рабочие бастовали. Они устроили погромы, и это дало основание для того, чтобы начать расстрел участников митинга.



В Алма-Ате все это повторилось в еще больших масштабах. Конечно, никаких международных террористов, тем более в таком количестве, там не было. Этот миф был нужен Токаеву, чтобы обратиться за помощью к ОДКБ и оправдать приказ применять оружие на поражение.



По нашим данным, племянники Назарбаева – генералы КНБ Кайрат Сатыбалды и Самат Абиш - курировали лагеря, в которых готовились группировки псевдоваххабитов, псевдонационалистов и отрабатывались сценарии организации национальных конфликтов и массовых погромов. Вот эти подготовленные группы были выпущены КНБ для создания атмосферы хаоса и картинки для СМИ.



- Если за погромами стояли племянники Назарбаева и КНБ, то, выходит, правы те, кто называет эти события борьбой кланов?



- Массовые народные выступления усилили борьбу внутри правящего класса и непосредственно в семье Назарбаевых. Они решили произвести небольшой дворцовый переворот. Да, здесь были элементы заговора, но это не значит, что это КНБ организовал все эти забастовки и митинги. Они просто решили воспользоваться ситуацией для осуществления своих планов в отношении Токаева.



- У кого были планы?



- Планы были у родственников Назарбаева и главы КНБ Карима Масимова, которые хотели принудить Токаева либо уйти в отставку, либо действовать в их интересах. И, кстати, кто бы ни победил из этих группировок, выступления в Алма-Ате все равно были бы подавлены.



- Кто с кем боролся и кто победил в итоге?



- Токаева поддерживает Тимур Кулибаев, муж средней дочери Назарбаева - Динары. Кулибаев вел борьбу со старшей дочерью Назарбаева - Даригой. Она имела политические амбиции и надеялась со временем занять пост президента. Назарбаев в 2019 году сделал ее главой Сената.



Но в 2020 году произошел конфликт между Даригой и Токаевым, которого активно поддержал Тимур Кулибаев. Даригу убрали с поста спикера Сената. Затем в дело вступили уже племянники Назарбаева, которые попытались силовыми методами решить внутренние противоречия. В итоге, часть семьи ушла в тень. А другая часть в лице Тимура Кулибаева и его жены Динары осталась на плаву. Она и победила. Это шекспировские страсти: раскол произошел внутри семьи.



- Получается, что средняя дочь Назарбаева победила старшую и младшую?



- Ее муж. Самое смешное, что Кулибаев является совладельцем крупнейшей в стране сети автозаправок. Многие считают, что именно его компания в два раза подняла цены на сжиженный газ, что и послужило толчком к началу протестов. Но я не думаю, что они повысили цены на газ специально. Потому что повышение цен с 1 января было запланировано заранее.



Конечно, Кулибаев от этого выиграл, потому что вся сеть газовых автозаправок была им задолго до событий приватизирована. Аналогичная схема была проведена по ГСМ – по бензину, по дизельному топливу. И это не привело к социальному взрыву. А цена на газ привела. Поэтому никакой конспирологии я здесь не вижу. За этим стоит один интерес – получение сверхприбыли за счет ограбления собственного народа.



Пантюркисты и ваххабиты под крышей КНБ



- Принимали ли участие в событиях местные исламисты, ваххабиты?



- Только те "ваххабиты", которые являются агентурой Комитета национальной безопасности. Под видом ячеек нетрадиционных исламских течений КНБ формирует группы боевиков, которые используются в подобных ситуациях.



- А криминальный мир?



- В криминальном мире Казахстана тоже произошла зачистка. В 90-е годы устранялись все криминальные авторитеты, которые не хотели идти на сотрудничество с властями и КНБ. У КНБ были среди них свои ставленники.



Тот же Арман Дикий (криминальный авторитет Арман Джумагельдиев) - давний агент Комитета национальной безопасности. Он, кстати, участвовал в подавлении оппозиции. В 2004 году в городе Шымкенте его банда учинила погром во время конференции движения "За справедливый Казахстан". Потом он входил в пул медийных фигур в окружении президента Назарбаева. Даже участвовал в предвыборной конференции в 2005 году как спортсмен и боксер. В хороших отношениях с ним был младший брат экс-президента Болат Назарбаев, который "держал" рынки вокруг Алма-Аты.



Криминальная организация под контролем Армана Дикого выполняла важную общественную функцию по перераспределению доходов от торговли на рынках под контролем КНБ. Он активный участник создания пантюркистского движения в Казахстане, организовал филиал фашистской турецкой организации "Серые волки" ("Бозкурт"). Куратором "Серых волков" и других националистических движений в Казахстане был, кстати, нынешний госсекретарь Ерлан Карин.



Националисты и фашисты использовались в интересах олигархических финансово-промышленных групп, в первую очередь назарбаевских. И Арман Дикий, и пантюркистские фашистские группы, и криминальные структуры, и псевдоваххабиты - все они были заточены на поддержку семьи Назарбаева и представляли собой ее силовой отряд.



- В январских протестах участвовали исключительно казахи? На чьей стороне были русские?



- Русские участвовали в протестах. Неправда, что Север Казахстана не поддержал протесты. С 4 января массовые митинги были в Павлодаре, Экибастузе, Семипалатинске, где значительную часть населения составляют русские. 4 января началась большая забастовка шахтеров и металлургов Карагандинской области, а там коллективы интернациональные, русскоязычные составляют в них 50%, а на некоторых предприятиях даже преобладают. 5 января начались митинги в Петропавловске, Усть-Каменогорске, Кустанае. Все областные центры на Севере страны были охвачены митингами.



- Войска ОДКБ участвовали в подавлении протестов?



- Нет, они не принимали участия в карательных операциях. Они просто высвободили верные Токаеву войска, взяв под охрану администрацию президента, важнейшие госучреждения в столице, военные объекты. А те силы, которые охраняли эти объекты, были использованы для подавления протестов. Плюс Токаев не доверял своим силовикам, поэтому его администрацию взяли под контроль силы ОДКБ. Они к тому же выполнили важную функцию, показав, что Москва поддерживает Токаева. После решения о вводе войск ОДКБ армия подчинилась приказам и приняла участие в разгоне протестующих. Без вмешательства Москвы еще неизвестно, чем бы все это закончилось, так как силовые органы были в ступоре.



- То есть протестующие могли реально взять власть?



- Думаю, могли быть разные варианты. Семья Назарбаева, видимо, рассчитывала, что поскольку им подчиняется КНБ, то они перехватят власть и уже потом кровавыми методами подавят народные выступления. Но если бы события продлились еще несколько дней, то не факт, что даже назарбаевская семья смогла бы удержаться.



Опубликованы кадры уничтожения "следов" Назарбаева в Алма-Ате

Опубликованы кадры уничтожения "следов" Назарбаева в Алма-Ате

СМОТРИТЕ ФОТОГАЛЕРЕЮ ПО ТЕМЕ

- Что в итоге? Токаев сейчас много обещает, много говорит о засилье олигархов, о социальной справедливости, создан даже фонд, куда олигархи должны скидываться… Улучшится ли положение народа?



- Эти заявления делаются для того, чтобы успокоить народ. Токаев в своем выступлении недавно сказал, что в этом фонде уже собрано 50 миллиардов тенге. Для сравнения: правящая партия "Нур Отан" в год получает по миллиарду долларов.



Без изменения социально-экономического курса улучшить жизнь миллионов людей не получится. А Токаев повторяет те программные тезисы, которые были сформулированы еще в прошлом году Высшим экономическим советом, который возглавляет бывший глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти. Он советник Токаева, его правая рука по вопросам экономической политики.



Они анонсировали проведение приватизации активов фонда Самрук-Казына, куда были собраны средства ведущих стратегических предприятий страны. В чьи руки попадут эти активы? Тех же самых олигархов или транснациональных корпораций. Вот в чем смысл "реформ", которые предложил Токаев. Еще 6 января он подтвердил, что государство является гарантом собственности иностранных инвесторов в стране. Соответственно, для западных транснациональных компаний ничего не изменится, не будут пересматриваться контракты по недропользованию и кабальные соглашения о разделе продукции. Ни одно требование бастовавших рабочих не выполнено, кроме госрегулирования цен на газ, и то только на 180 дней.



- Но клан Назарбаева отстранен от власти?



- Токаев сохранил при себе Кулибаева, а тот даже усилился и забрал часть активов у других членов семьи. То есть определенная часть клана осталась, никуда не делась. Влияние самого Назарбаева, конечно, уменьшилось.



Токаев пытается выстроить свою вертикаль власти. Это результат того торга, который произошел. Членов семьи не тронули, родственники Назарбаева были выведены из-под уголовных дел. Им было гарантировано сохранение части собственности в обмен на уход из политической жизни. Но, думаю, они скоро придут в себя. У них сохранились рычаги влияния - СМИ, банки, многочисленные сторонники внутри госаппарата. Источник - московский комсомолец

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644328560

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты

- Будут приняты меры по обеспечению южных регионов РК поливной водой - Правительство

- Государственный секретарь Ерлан Карин встретился со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой

- Кадровые перестановки

- Аким ты был...

- В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения Государственной границы Казахстана

- В Мажилисе презентован законопроект "О личном подсобном хозяйстве"

- О ситуации в банковском секторе

- Аким Мангистауской области отреагировал на требования рабочих о повышении зарплаты

