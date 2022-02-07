На западе Казахстана несколько суток продолжаются новые массовые акции протеста

17:09 08.02.2022

На западе Казахстана на протяжении нескольких суток продолжаются новые массовые акции протеста. Работники предприятий Мангистауской области установили палатки перед офисами организаций. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает lada.kz.



Как передает портал, рабочие завода стеклопластиковых труб и ТОО "МАЭК-Казатомпром" вечером 7 февраля на месте протеста установили палатки. Они требуют повысить им заработную плату в два раза.







Рабочие завода стеклопластиковых труб потребовали, чтобы компанию включили в состав АО "МангистауМунайГаз".



Тем временем, как сообщает lada.kz, в Жанаозене, где начались первые протесты, переросшие в массовые беспорядки по всему Казахстану, безработные почти неделю протестуют, требуя трудоустройства в нефтяной сфере. По словам активистов, в списке лиц, требующих трудоустройства, 2 500 человек, и их число растет с каждым днем. Они несколько раз обращались к акиму моногорода и президенту Касым-Жомарту Токаеву с призывом полностью решить проблему с безработицей.



Ранее со своими требованиями к президенту обратились сотрудники ТОО Verety Group. В этот же день на акцию протеста вышли работники предприятия "МАЭК-Казатомпром". Они также потребовали повысить им заработную плату в два раза.







5 февраля к президенту обратились сразу несколько рабочих коллективов из Мангистауской области. В их числе сотрудники компаний Total, Planika и ТОО "КаспийПрофСнаб".