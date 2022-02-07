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|Токаев распорядился "навести порядок" на отжатом у Назарбаева рынке "Алтын Орда"
17:15 08.02.2022
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил акимам навести порядок на рынке "Алтын Орда", передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Я хотел бы отметить еще одну проблему. Пора положить конец неэффективному торговому посредничеству. Например, жители города Алматы, где проживает 3 миллиона человек, и его окрестностей в основном покупают товары на рынке "Алтын Орда". Поручаю акимам Алматинской области и города Алматы совместно с правительством навести порядок на рынке", - сказал Президент на расширенном заседании правительства.
"Это место стало настоящим хлебным местом для корыстолюбивых, мы это ясно видели во время январских событий в Алматы. Это касается и других регионов. При необходимости к этой работе должны быть привлечены правоохранительные органы", - добавил Президент.